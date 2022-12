Cómo saber si te rodean personas envidiosas

Seguro que alguna vez has escuchado el término coloquial de "envidia sana". Pero la realidad es que la envidia lejos de ser algo sano, puede entenderse como una figura de codicia. Un sentimiento que habitualmente se produce en aquellas personas que por la ambición de tener o poseer lo que tiene otra persona experimentan sentimientos de ira o incluso rabia.

[Desgaste por empatía: qué es y cómo enfrentarlo]

Precisamente porque identificar la envidia dentro de tu entorno, círculo de amigos o de trabajo no siempre es una tarea sencilla. A continuación te damos algunas claves con las que poder identificar a las personas envidiosas. Toma nota.

¿Qué es la envidia?

Antes de tratar las claves con las que identificar a las personas envidiosas, es importante entender lo que se esconde detrás de la envidia. Esta no deja de ser un sentimiento de dolor y frustración que a menudo surge cuando no se tiene aquello que posee otra persona y que uno mismo no ha conseguido (puede ser dinero, relaciones sentimentales, éxito laboral…). Una emoción social, que por lo tanto deriva de la comparación negativa con personas de una misma clase social o de un grupo con el que la persona se siente identificada.

Un sentimiento especialmente negativo para quienes lo sufren ya que, además de frustración, también acarrea infelicidad. Todo ello sumado a que la envidia puede tener consecuencias impredecibles en la relación que se mantiene con las personas envidiadas. Esta es una de las razones por las que deberías saber reconocer todas las claves necesarias para saber identificarla.

7 claves para identificar a las personas envidiosas

Minimizan tus logros: una de las mayores preocupaciones de las personas envidiosas es el éxito que pueda tener esa persona a la que se envidia. Esta es una de las principales razones por las que siempre intentarán minimizar los logros de esa persona. Alardean de sus éxitos: mientras hay personas que disfrutan de sus propios logros en silencio y sin necesidad de presumir de ellos, las personas envidiosas intentan a menudo sentirse mejor haciendo uso de sus propios elogios y logros por pequeños que sean. Te critican: las personas envidiosas tienden a criticar en todo a las personas que envidian, ridiculizando los éxitos de la persona e incluso intentando señalar o engrandecer todos y cada uno de los errores de esa persona. Se alegran de tus fracasos: para esa persona sus victorias son cada uno de los fracasos y errores de sus competidores. Hablan a tus espaldas: otra de las claves para identificar a las personas envidiosas la podemos encontrar en los comentarios negativos y la forma de menospreciar que compartirá con otras personas sobre la persona envidiada y a espaldas de ella. Compiten contigo y roban tus méritos: la envidia no deja de ser una necesidad de tener ventaja sobre los demás o de intentar situarse por encima de alguien a través de cualquier medio. Por esta razón, las personas envidiosas tienden a ser personas especialmente competitivas que podrán hacer todo lo posible por resaltar por encima de los demás alardeando de sus logros e intentando restar importancia a sus méritos. Son malos consejeros: una de las mejores formas de reconocer a una persona envidiosa es analizar sus propios consejos con la persona envidiada. Y es que estos, a menudo serán una forma de sabotaje. Una de las principales razones de que esto sea así, es que su felicidad radica principalmente en el fracaso de esa persona y si puede orientarla hacia ese fracaso su victoria será aún mayor.

Sigue los temas que te interesan