Regina Revilla: "Siempre soñé con ese amor inmenso que te acompaña toda la vida"

Doctora en Farmacia en 1968, Regina Revilla lleva toda una vida dedicada a la investigación y a la biotecnología. Galardonada como una de las Top 100 Mujeres Líderes en España en tres ocasiones (el máximo permitido), ya forma parte del exclusivo grupo de las Top 100 Honorarias.

En la actualidad, Regina es directora Policy España en MSD y presidenta Grupo Americano EU-Canada. Además, es consejera de la Fundación Marcelino Botín y una referente en el sector farmacéutico. Toda una vida dedicada a la investigación y a la biotecnología.

A corazón abierto, contesta a las preguntas de nuestro Magatest en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Almudena Grandes, Carmen Laforet o Elena Ferrante.

1. Tu 'primera memoria'…

Un baño en brazos de mi madre en la playa de Riazor. Siento su ternura protegiéndome con sus brazos de las pequeñas olas de la orilla.

2. 'Una habitación con vistas' a…

Al mar, siempre al mar, y si es al Cantábrico, mejor.

3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Orgullo del positivo, lo siento por muchas cosas: orgullo de pertenencia a un país como el nuestro, orgullo de pertenencia a una familia como la mía, de mis hijos, de mis nietas, de lo que he logrado profesionalmente, de mis amigos que tanto me han ayudado... En cuanto a prejuicios, los he tenido y, a veces, los tengo, aunque siempre he tratado de ser muy analítica para que no interfirieran en mis posicionamientos.

4. 'La amiga estupenda' es…

Es esa fantástica con la que siempre puedes contar, la que sabes que esta ahí aunque no la veas con la frecuencia que te gustaría, la que te sorprende cuando menos lo esperas con algo que sabe que te gusta, la que puede consolarte cuando lo necesitas, con la que puedes reírte, pasar ratos maravillosos, incluso la que te regaña cuando ve que no haces las cosas bien

5. ¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

Se llevó muchas cosas: materiales e inmateriales. Por suerte, mi carácter es muy positivo y no miro atrás, en lo que se fue, sino hacia delante, en lo coseguido después del " vendaval" y en lo que se pueda conseguir.

6. ¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Si, mucho, sobre todo cuando miro a mis nietas. Muchas veces me gustaría explicarles los errores que cometí y que querría evitar que ellas pasaran, siendo consciente que es algo que tendrán que experimentar por ellas mismas.

7. ¿Qué te deja 'el corazón helado'?

La crueldad. No puedo entenderla ni soportarla en ninguna de sus manifestaciones y más cuando afecta a los más débiles y a los más profundos sentimientos como la violencia vicaria.

8. ¿'El mejor de los mundos posibles'?

Me encanta el mío con sus luces y sus sombras. Para mí, es el mejor.

9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? O, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?

No se lo regalaría a nadie, por mucho daño que me hubiera hecho, pero tengo que reconocer que la realidad supera muchas veces a la ficción y, a veces, lo recibe inesperadamente alguien muy tóxico en una forma similar a la mejor novela de Agatha Christie...

10. ¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Conforme pasa el tiempo, valoras más los momentos pasados con los que más quieres y lamentas los que dejaste pasar con los que ya se han ido. Creo que es un sentimiento que me acompañara siempre.

11. 'El amor más grande'…

Siempre soñé con ese amor inmenso que te acompaña toda la vida evolucionando en el tiempo, que te hace vibrar y sin el que no concibes la vida.

Desgraciadamente, no ha sido así, pero tengo otros amores infinitos e insustituibles: mis padres, mis hijos, mis nietas, mis amigos, los más antiguos y otros más recientes y no por ello menos amados. Todos y cada uno de ellos son mis más grandes amores.

12. ¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Para todos los malos sentimientos que mueven a la violencia entre los pueblos y las colectividades. Necesitamos pensar más en la paz que en la guerra, en la colaboración que en la confrontación, en lo positivo que en lo negativo...

13. Un 'secreto a voces'

Mi amor y compromiso por los comportamientos éticos y socialmente responsables para poder dejar un mundo mejor a los que nos siguen. Pocos conocen que hace más de 20 años fui socio fundador de Foretica.

14. 'Un secreto inconfesable'

Me encanta el champagne.

15. ¿Qué es para ti 'nada'?

Esa sensación de que se abre el mundo bajo tus pies y caes al vacío sin poder agarrarte a NADA. Por suerte, solo la he sentido dos veces en mi vida y esa "nada" se convirtió en "todo" con la ayuda inestimable de esos "amigos estupendos" ya mencionados.

16. ‘Cuando la revolución termine’…

La humanidad ha estado ligada de forma permanente a revoluciones de todo tipo: políticas, territoriales, tecnológicas, industriales, sociales, sanitarias... Nuestra evolución va muy ligada a ellas, se van concatenando y siempre, en algún o algunos lugares, estarán presentes. Espero y deseo que no sean tan cruentas como las que vivimos en la actualidad. Nunca pensé que tendríamos que afrontar lo que estamos viviendo hoy día.

