Clementina no pudo acompañar a Naranjito a la ceremonia de Qatar: las WAGS se quedan fuera

Clementina se convirtió en la primera WAG animada de la historia en el mundial de 1982. Las familias esperaban a Naranjito con su chica, a Citronio y a Imarchi después del telediario de las tres.

No sabíamos que era una WAG, pero la adorábamos y queríamos sus cromos para nuestro álbum. Ahora ya sabemos que las WAGS (Wives and girlfriends) son las novias y esposas de los futbolistas, a quienes se llama así, invisibilizando sus carreras profesionales y calificándolas solo por el hombre con el que comparten su vida.

[Las 'WAGs', novias y esposas de futbolistas: ¿es despectivo decir que una mujer lo es?]

Hoy ha sido la ceremonia inaugural de Qatar y Naranjito estaba solo. No sabemos por qué motivos no ha ido Clementina. En el escenario no había ninguna mujer enseñando las piernas, como ella que, osada, mostraba sus rodillas.

El machismo es uno de los temas centrales del mundial y Clementina probablemente no haya ido. Quizás por precaución, como ha resuelto la selección danesa, cuyos miembros no han ido con sus familias.

La selección alemana tuvo dudas hasta última hora y, al final, a regañadientes, parece que los jugadores podrán estar acompañados por sus familias. Eso sí. Llegaron en un avión-protesta con mensaje inclusivo.

El avión de Lufthansa tenía escrito en su frente #DiversityWins!” y tenía dibujado un grupo de personas abrazado con diferentes orígenes, sexos y colores de piel.

El Mirror publicó hace una semana que el seleccionador inglés tenía pánico a un posible contagio vírico por la proximidad de los futbolistas con sus familias.

Gareth Southgate declaró entonces: “Somos flexibles sobre el contacto con las familias. Preferimos prometer poco y cumplir en exceso. Nos gustaría que sucediera porque creemos que es una parte importante de un equipo que se sienta relajado y cómodo, pero por el momento ninguno de nosotros sabe cómo será la tasa de transmisión”.

Pero parece ser que los temores van más allá de un contagio. Por eso, las familias de los futbolistas ingleses, parejas incluidas, se alojan en el lujoso crucero MSC World Europa, que se encuentra amarrado frente a la costa de Doha.

La ostentación ya está siendo objeto de algunas críticas, porque se trata de un transatlántico una oferta de restauración de más de 30 restaurantes y pubs, más de 2000 personas de tripulación y capacidad para alojar a más de 6000 pasajeros. Lo del tobogán de 75 metros de altura en el barco está convirtiéndose en uno de los datos más comentados.

A las WAGs inglesas les ofrecían un alojamiento que no les gustaba mucho, pero sobre todo, existía un temor extendido entre la organización inglesa por las indicaciones y las normas que las familias tendrían que cumplir en Qatar, prohibición de consumo de alcohol incluida.

En diversos medios se ha publicado que las normas Qataríes pueden generar problemas durante este Mundial. The Sun dejaba constancia de las limitaciones en la indumentaria, las restricciones de las muestras de afecto en público, la prohibición de hacerse fotografías en algunos lugares, el volumen de la música, no portarse ‘bien’ en las horas de oración…

Siempre las parejas de los jugadores han sido un foco de atención potente en los campeonatos del mundo pero más allá del ‘fenómeno Beckham’, en el mundial de Rusia la mujer de Vardy, Rebekah, convirtió una cena organizada por ella en noticia principal en medios de todo el mundo.

No sabemos si Clementina no ha acompañado a Naranjito por su minifalda, porque sea fanática del móvil y se vuelva loca por hacerse un selfie o se haya quedado probando el tobogán del crucero con las WAGs inglesas.

Tal vez, Clementina haya hecho una labor de activismo y se haya quedado en casa esperando en señal de protesta porque allí los derechos de las mujeres son violados continuamente. Si es así, estará rabiosa porque su chico, el icono del futbol español haya participado de la inauguración en la que han sacado a última hora a una mujer cubierta al lado de un hombre con capacidades diferentes, así, como los que no quieren la cosa...

