Los diez mejores 'chollos' en moda, decoración y tecnología para este Viernes Negro

Queda poco para que empiece el Black Friday, pero de repente te das cuenta de que no sabes dónde ir ni qué preparan las marcas. No te preocupes, en esta guía encontrarás todo lo que necesitas saber para no perderte las ofertazas del gran día.

Este año se celebra el próximo 25 de noviembre; una fecha que representa el 30% de la facturación anual en todo el mundo. De hecho, en 2021 se produjo un aumento del 27% en las ventas online respecto al año anterior, según Deloitte.

Además, las previsiones de Webloyalty, apuntan a un incremento del gasto online del 25% y un crecimiento de los compradores del 18%. Incluso durante el pasado año, según el comparador de precios online Idealo, un 45,8% de los españoles compró sus regalos de Navidad en estos días de promoción.

[¿Cuándo es el Black Friday 2022 en España?]

Sin duda, el viernes negro es el mejor momento para aprovecharte del descuento de 'X' productos que, de no tener esa rebaja de precios, seguramente no incluirías en tu carrito de la compra.

Desde piezas de lujo para ir a un evento especial, hasta utensilios del día a día en la cocina. El black friday abarca todo tipo de productos en oferta de los cuales destacan:

Decoración

Kave Home

Como cada año, Kave Home empieza ese mismo lunes 21 de noviembre con la Black Week con descuentos de hasta el 60% y muchas sorpresas. En su web encontrarás las mejores ofertas en muebles y decoración en todas sus categorías; desde sillas y esas hasta iluminación.

Lo mejor de todo es que premiarán a los previsores: aquellas personas que hayan preparado su cesta de la compra antes de ese día y que estén suscritas a la newsletter recibirán un descuento exclusivo para hacer realidad su lista de deseos.

Para comidas en casa o al fresco, la mesa Yukari añade un toque de estilo gracias a su sobre de madera maciza sostenible de acacia efecto teca y estructura de acero galvanizado, más resistente y duradero que el común. Además, ambos materiales están preparados para estar en exteriores bajo techo.

Su rebaja es de 129 euros, estaba en 429 euros y se queda a 300 euros por lo que aprovechar el Black Friday para comprarla es mucho más que un acierto.

Yukari.

La Redoute

Una gran variedad de sábanas, cojines, cortinas... todo bonito y de mucha calidad y con descuentos en toda la gama. Hasta el 14 de noviembre también hay un pre Black Friday con descuentos del 50%. A partir del día 15 de noviembre habrá un 50% de descuento en Textil Hogar y un 25% en muebles.

Si estás pensando en renovar tu sofá, el Sofá de lino stonewashed, Marsile, cuenta con una rebaja de más de 1000 euros. Pasa de 5189 euros a 4100 euros.

Sofá de lino stonewashed, Marsile-.

Leroy Merlin

Leroy Merlin también se adelantará a la fecha oficial unas semanas con un pre Black Friday que comienza el 8 de noviembre, donde habrá una amplia variedad de opciones para mejorar tu casa, ya sea con pequeños detalles o grandes cambios con descuentos de hasta el 35% (y en algunos artículos de hasta el 60%).

En la tienda online encontrarás ofertas cada día y en las físicas dispondrás de todo un fin de semana para encontrar descuentos en muebles, suelos, pinturas o, incluso, domótica.

Llega el frío y lo mejor para calentar tu casa puede ser la estufa de pellets EQUATION Hella de 7 kW de potencia. Es ideal para calentar tu salón de hasta 70 m² y ahorrar energía gracias a su 88% de alta eficiencia.

Pellets EQUATION.

En su panel de control puedes ajustar la temperatura en modo Eco y programa semanal para controlar el consumo de energía según sus necesidades. Resulta fácil de usar con su panel de control con mando a distancia.

Pero lo importante es su rebaja ya que son 100 euros que puedes ahorrarte por comprarlo en este Black Friday pasando de costar 895 euros a 795 euros.

[El Black Friday de BQ: Blacklist]

Tecnología

El Corte Inglés

El Corte Inglés tiene una gran selección de productos en descuento durante el Black Friday pero, en especial, en los productos de cocina. Además, los robots, más allá de su gran funcionalidad, no destacan por ser baratos.

El robot de cocina Mycook Touch te permite hacer más de 500 recetas gracias a su inteligencia y conexión Wi-Fi e incluso puedes recibir notificaciones y avisos a través del móvil y ordenador.

Durante estos días, su precio original recibirá un descuento del 34%, por lo que pasa de costar 990 euros a 649 euros.

Mycook Touch.

Media Markt

Llega el invierno y el frío hace que cada vez queramos ventilar menos, el aroma de nuestras casas no es el mismo en una estación que en otra y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y no descuidarlo.

Las reuniones familiares que se acercan van a estar presentes en nuestro hogar y van a ser conscientes del aroma que abunde en él.

Por todo ello, el Black Friday es el mejor momento para comprar el Difusor de Esenciales Aceites de Aromaterapia, Humidificador de aromas KLACK, que presenta una rebaja del 58% pasa de estar a 50 euros a 21 euros.

Klack.

Amazon

Otro de los que no se queda fuera de los descuentazos es Amazon que abarca una selección de productos inmensa.

Desde ofertas en electrónica, ropa hasta maquillaje. Destacan productos de tecnología como la cafetera, para las amantes del café. Con un 22% de descuento, Amazon te trae una cafetera que valía 90 euros y que ahora está por menos de 70 euros.

Nespresso De'Longhi Inissia es una Cafetera monodosis de cápsulas Nespresso con apagado automático, color negro, que además incluye un pack de bienvenida con 14 cápsulas.

Nespresso.

Dyson

Si eres de las que le gusta cuidarse el cabello y no utiliza cualquier aparato para ello, Dyson será tu aliado. Durante el Black Friday ofrecerá a sus clientes numerosos descuentos en un gran número de sus productos de belleza capilar.

Entre los que destaca su Moldeador multifunción Dyson Airwrap™ Complete Long (Níquel/ Cobre) que incluye accesorios rediseñados y que cuenta con una rebaja de 50 euros, pasa de 550 a 499.

El moldeador es uno de los más vendidos en el sector del cabello y es ideal para un regalo muy especial. Para melenas medias o largas y está diseñado para varios tipos de cabello.

Dyson.

Moda

H&M

H&M es una de las tiendas de ropa y complementos más demandada de nuestro país. Su variedad de estilos y sus increíbles precios dejan a H&M como una de las tiendas online referencia en el mundo de la moda joven. Esto hace que cada año miles de amigos de la marca estén pendientes de este Black Friday H&M.

También H&M tiene el 23 de noviembre para los miembros del Club H&M, un 20% de descuento en toda la colección. El 24 de noviembre un 20% de descuento en todos los departamentos en tienda y online, y el 25 de noviembre un 20% de descuento en todos los departamentos online.

Además, si te haces socio puedes optar a casi un 70% de descuento en gran parte de su selección premium. Su Camisa en mezcla de seda tiene una rebaja del 40% pasando de 100 euros a menos de 60 euros.

H&M.

Inditex

Marcas de Inditex como Bershka llegarán a tener prendas con descuentos de hasta el 50% en algunos artículos que comienzan el jueves en la App y online, y el 25 día oficial del Black Friday, en tiendas.

En otras de sus tiendas como Pull & Bear, podrás ahorrar un 20% en artículos y 30% en calzado y en Zara, sabemos que el año pasado hicieron el 20% en toda su web y seguramente repitan, desde las 22'00 del 24 de noviembre. Este año incluso un 40% en prendas seleccionadas.

Ejemplos de descuentazos y una oportunidad para renovar armario los brinda Bershka con su imitación del tacón de Versace, su zapato de tacón con plataforma en blanco que tiene un descuento del casi 50%, pasa de costar 30 euros a 17 euros.

Bershka.

Zalando

El Black Friday es, desde hace años, una de las fechas más populares para los amantes de la moda. Y es que no solo es un día en el que disfrutar de excelentes descuentos en productos tecnológicos, sino también una oportunidad única para renovar el vestuario al mejor precio.

Desde Zalando saben que 24 horas a menudo no son suficientes para cumplir sus sueños de compras, y por ello en Zalando Privé celebran el Black Friday con ofertas toda la semana y descuentos de hasta 75%.

Zalando Privé comienza las Pre-Ofertas un par de días antes del Black Friday. Durante toda la semana podrás encontrar una verdadera fiesta de descuentos. Como la Sudadera de Pepe Jeans NANETTE N con un 20% de descuento que pasa de costar 70 euros a 55 euros.

Zalando.

Sigue los temas que te interesan