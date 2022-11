Quién es Alana Haim, la estrella de 'Licorice Pizza' que también toca en un grupo

El pasado enero se estrenó en España la película Licorice Pizza, del director estadounidense Paul Thomas Anderson. La cinta se llevó el aplauso de la crítica y el público, y además recibió varias nominaciones (incluida la de Mejor Película en los Oscar), aunque quizá lo más llamativo del film fue la magnífica interpretación de Alana Haim, la cantante del grupo HAIM que, por primera vez, cambiaba la guitarra por las cámaras.

Y es que Haim, además de una actriz muy solvente, es una de las miembros de la banda HAIM, donde toca la guitarra junto a sus dos hermanas mayores, Danielle —vocalista principal y guitarrista— y Este —bajista—. Sus padres, también músicos, les inculcaron el gusto por la música cuando eran pequeñas, y desde entonces no han dejado de tocar.

Siendo todavía niñas, formaron un grupo de versiones con sus padres, llamado Rockinham, y con el que interpretaban canciones de los años 70 y 80, de artistas como Fleetwood Mac y Tom Petty. La influencia de este tipo de música siguió estando presente en la música de las hermanas, que en 2007 formaron el proyecto HAIM.

Ya con este nombre, en 2013 publicaron su primer álbum de estudio, Days are Gone, al que le han sucedido Something to Tell You, de 2017, y Women in Music Pt. III, de 2020. Su popularidad no ha hecho más crecer, y en 2021 se convirtieron en la primera banda formada únicamente por mujeres en ser nominadas a un Grammy en la categoría de Mejor Álbum.

Fue precisamente a través de HAIM que Alana conoció al director Paul Thomas Anderson. El cineasta, que además de dirigir películas como Boogie Nights o Magnolia, ha hecho alguna que otra incursión en el mundo de los videos musicales, se encargó de grabar algunos de los videoclips del trío, como Little of Your Love, Man From the Magazine y Valentine.

No obstante, la colaboración entre el director y el grupo no fue fruto de la casualidad, sino que el propio Anderson, fan del grupo desde hacía tiempo, se puso en contacto con ellas para proponerles trabajar juntos.

La respuesta por parte de las hermanas no tardó en llegar, pues también ellas, casualmente, eran grandes admiradoras de la obra del director, y en especial de la película Boogie Nights, cuya banda sonora adoran.

Desde que se conocieron, a través de los videoclips, Alana Haim y Paul Thomas Anderson se hicieron muy amigos, así que, cuando empezó a concebir la idea de Licorice Pizza, el director supo quién debía interpretar a su protagonista, y nada le importó que Alana no tuviera ninguna experiencia como actriz.

Así fue como Alana llegó a interpretar a Alana Kane, una joven judía de 25 años que lucha por librarse de su familia ortodoxa y que, en el camino, se enamora de Gary, un chico 10 años más joven que ella, y que en la película está interpretado por Cooper Hofmann, hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman.

Pero Alana no es la única de los Haim que aparece en la película. Sus padres y sus hermanas interpretan a la familia de Kane en la ficción, y hasta hay una escena que está inspirada en una anécdota real y que Anderson decidió incluir en el guión.

Se trata de una anécdota que ocurrió a Alana durante la adolescencia, cuando invitó a su entonces novio a una cena de Shabat en su casa, y este confesó que era ateo, causando un gran disgusto a los tradicionales padres de Alana.

