Alertas rojas en la relación de pareja: descubre cómo identificarlas

Sensación de no reconocerte a ti misma: Si durante la relación y el tiempo que compartes con tu pareja llegas a sentir que cada día te sientes peor contigo misma, que has dejado de ser tu misma por miedo a la reacción de tu pareja o miedo al rechazo, si crees que sencillamente tu pareja no podrá aceptar tu verdadero yo y por eso has adoptado el rol sumisa, si has anulado tus necesidades para satisfacer únicamente las de tu pareja, si tienes la sensación de estar siempre deprimida y con un estado de ánimo cada vez más bajo; entonces ha llegado el momento de que vuelvas a priorizar la necesidad de volver a sentirte libre, a poder expresarte como eres y si estar en pareja no te garantiza esto, entonces a replantearte si realmente es eso lo que quieres en tu vida.

No olvides nunca la importancia de que la actitud de aceptación no solo tiene que ir hacia tu pareja, sino que esta tiene que ser recíproca.