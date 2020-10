La recomendación de un médico que ha hecho arder las redes sociales: duchas vaginales con Listerine

La recomendación de un médico, que se ha hecho viral, no es nada aconsejable.

El martes fue tendencia en Twitter durante varias horas el tema "los médicos no recomiendan usar Listerine en la vagina". ¿El motivo de esta extraña 'noticia'? Que miles de personas se encontraban comentando la publicación de un médico venezolano que en su cuenta de Instagram había contado la anécdota de que una novia suya se hacía duchas vaginales con este producto, que está destinado a la higiene bucal.

El doctor Roberto Valbuena decidió contestar a preguntas de sus seguidores en la red social y un usuario le preguntó "qué tiene que tener una mujer para que un hombre le practique sexo oral", a lo que el médico respondió que "debe oler muy limpio y perfumada". Sin embargo, su respuesta no se quedó ahí.

Recomendó que la mujer se duchase antes y contó una anécdota de lo que hacía una exnovia: "Se hacía duchas vaginales con (una perita) con agua y Listerine al bañarse". A lo que añadió al final del texto: "Y eso provocaba dormir. Allí agarren consejo".

Su respuesta rápidamente se hizo viral en las redes sociales con miles de comentarios de usuarios, entre escandalizados y bromistas, por este consejo que para nada se debe seguir si se quiere mantener una correcta higiene en la vagina.

Para mantener limpios los genitales sí que es necesario ducharse y darse agua, pero los expertos recomiendan no utilizar jabones (ni siquiera los que se venden específicamente para esta zona), ya que puede desestabilizar el PH natural.

Además, se ha provado que las duchas vaginales que muchas mujeres emplean para evitar el olor, el flujo o incluso como método para no quedarse embarazadas, no solo no cumplen ninguna de estas funciones, sino que eliminan la flora vaginal, que es responsable de mantener la vagina saludable; permitiendo que las bacterias y patógenos se multipliquen. En caso de tener un problema particular, lo que hay que hacer es acudir al ginecólogo.

Miles de personas respondieron a este médico, que tiene casi 40.000 seguidores en Instagram, incluidos otros profesionales de la salud que insistieron en el peligro que puede conllevar hacerse duchas vaginales, más aún si se emplea Listerine, un producto para el enjuague bucal.

Tras la polémica, el doctor Valbuena subió otro story a Instagram en el que aclaraba su comentario. “No estaba recomendando hacerse duchas vaginales a todas las chicas que me siguen. Quien tenga alguna duda, que consulte con su ginecólogo para ver qué le recomienda que es mejor para ella. No crean las cosas que están viendo por ahí, ese mensaje es erróneo”, aseguraba. “En cuanto a dar consejos, solo me refería a la higiene. Eso es todo”.

