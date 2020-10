Probamos el nuevo Across híbrido enchufable: Toyota parece, Suzuki sí es

Este nuevo Suzuki Across es un SUV de gran tamaño y tecnología híbrida enchufable. José Luis Cano.

Noticias relacionadas Suzuki Across: el primer coche que surge de la colaboración con Toyota

Hoy estamos en la presentación del Suzuki Across. Se trata de un modelo, cuanto menos, curioso. Y lo vamos a explicar a continuación. Resulta que este Suzuki es un coche que nace principalmente para reducir las emisiones de un fabricante como es la marca japonesa.

Antes de empezar, conviene señalar que todos los fabricantes tienen que cumplir con una normativa europea, que señala que a finales de 2020 su media de emisiones de CO2 tiene que ser de 95 gramos.

De no conseguir esta cifra, el fabricante de automóviles en cuestión pagará 95 euros por cada gramo y vehículo vendido. Esto significa que muchos fabricantes se verán obligados a pagar unas multas muy cuantiosas ya que la gran mayoría está por encima de este límite.

Por ejemplo, si tomamos como referencia a Suzuki, según Jato Dynamics la marca japonesa cerró el año 2019 con una media de 114 gramos de CO2, una cifra más elevada que la permitida.

Por este motivo, en Suzuki han tomado una decisión que esperan que surja efecto en los próximos días. Y una de ellas es de la comercializar en el mercado modelos de Toyota, que se caracterizan por sus bajas emisiones.

Sí, ha leído bien. Se trata de coches de Toyota, pero con el frontal con el emblema de Suzuki.

Así es cómo Suzuki comienza a vender el Across, basado en el Toyota RAV4 híbrido enchufable que curiosamente todavía no ha llegado al mercado. Además, no será el único. Un poco más adelante, también se comercializará el Swace, que es un Toyota Corolla ‘camuflado’.

Este SUV está basado en el Toyota RAV4.

Cómo es el Suzuki Across

Pero volviendo de nuevo al Suzuki Across, que es el coche que ahora nos ocupa, comenzamos señalando que es uno de los SUV híbridos enchufables con más autonomía que hemos probado hasta ahora.

Es un todocamino de gran tamaño (las dimensiones son las mismas que las del Toyota RAV4) que puede circular sin expulsar emisiones contaminantes (ya que tiene una gran batería y dos motores eléctricos proporcionando incluso la tracción 4x4). Además, cuando se acaba la batería, entra en funcionamiento el motor de combustión, lo que nos permite contar con una autonomía extra.

Pero vayamos con detalle a cada uno de los aspectos del Across. Y comenzamos por sus dimensiones. Este nuevo SUV mide 4,63 metros de largo, 1,69 metros de alto y 1,85 metros de ancho. Su distancia entre ejes es de 2,69 metros.

Con estas dimensiones vemos que el Suzuki Across es un SUV de tamaño grande, es un todocamino que sitúa a medio camino entre un Seat Tarraco, un Peugeot 5008, un Volkswagen Tiguan o incluso un Peugeot 3008, entre otros.

Es, por tanto, un coche que se enmarca entre las categorías de SUV-C y los SUV-D, de mayor tamaño. Nosotros, por ejemplo, vemos que encaja más bien entre los SUV-D, si bien la mayoría de estos SUV cuentan con siete plazas y el Suzuki no dispone de ellas.

En esta categoría hay modelos con un elevado número de ventas como los mencionados Toyota RAV4 o Peugeot 5008, pero también hay que reconocer que estamos ante un segmento donde prima lo premium. Hablamos de modelos como Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC y Volvo XC60, entre otros.

Este SUV híbrido enchufable tiene una autonomía de 75 kilómetros.

A continuación detallamos las dimensiones del Across respecto a sus principales competidores:

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Maletero Seat Tarraco PHEV 4.73 1.83 1.65 2.79 - Skoda Kodiaq 4.69 1.88 1.65 2.79 650 Nissan X-Trail 4.69 1.82 1.71 2.70 565 Mitsubishi Outlander PHEV 4.69 1.80 1.71 2.67 498 Peugeot 5008 4.64 1.84 1.64 2.84 780 Ford Kuga PHEV 4.61 1.88 1.67 2.71 581 Toyota RAV4 4.60 1.85 1.68 2.69 580 Suzuki Across 4.63 1.85 1.69 2.69 490 Honda CR-V 4.60 1.85 1.68 2.66 497 DS7 Crossback E-Tense 4.57 1.89 1.62 2.73 555 Citroën C5 Aircross Hybrid 4.50 1.84 1.65 2.73 460 Volkswagen Tiguan 4.50 1.83 1.67 2.67 520 Opel Grandland X PHEV 4.47 1.85 1.60 2.67 390 Peugeot 3008 4.44 1.84 1.62 2.67 520

No obstante, lo que hace especialmente diferente al Suzuki Across es que se trata de un modelo híbrido enchufable. Por ello, en realidad los rivales más directos de este modelo serían:

• Mitsubishi Outlander PHEV

• Seat Tarraco PHEV

• Volkswagten Tiguan PHEV

• Peugeot 3008 Hybrid4

• Opel Grandland X PHEV

También estarían disponibles (si ampliamos a modelos premium):

• BMW X1 xDrive25e

• Land Rover Discovery Sport P300e

• Volvo XC60 Recharge

• Audi Q5 TFSIe

• BMW X3 xDrive30e

Para comprobar las características de cada uno, vamos a tomar como referencia esta tabla:

Marca y modelo Potencia Batería Tracción Km en eléctrico Precio Seat Tarraco PHEV 245 CV 13 kWh 4x2 50 km N.D. € Mitsubishi Outlander PHEV 230 CV 13,8 kWh 4x4 45 km 46.300 € BMW X1 xDrive25e 220 CV 10 kWh 4x4 52 km 47.600 € DS7 Crossback 300 CV 13,2 kWh 4x4 58 km 50.950 € Land Rover Discovery Sport P300e 309 CV 15 kWh 4x4 62 km 51.250 € Peugeot 3008 Hybrid4 300 CV 13,2 kWh 4x4 59 km 51.450 € Opel Grandland PHEV 300 CV 13,2 kWh 4x4 59 km 53.425 € Suzuki Across 306 CV 18,1 kWh 4x4 75 km 55.550 € Volvo XC60 Recharge 341 CV 11,6 kWh 4x4 54 km 59.750 € Audi Q5 TFSIe 300 CV 14,1 kWh 4x4 45 km 59.864 € BMW X3 xDrive30e 292 CV 12 kWh 4x4 46 km 61.300 € Mercedes GLC e 320 CV 13,5 kWh 4x4 45 km 62.375 €

Esta tabla ya nos da una idea de cómo es el Suzuki Across. Por ejemplo, nos dice que parte de un precio elevado (desde Suzuki señalan que no hay posibilidad de abaratarlo ya que Toyota les da una versión muy equipada).

Pero también se pueden ver otras características, como por ejemplo, que es de los más potentes, que tiene una de las baterías de mayor capacidad de la categoría y también que cuenta con la mayor autonomía en eléctrico de todos los rivales mencionados.

Este SUV tiene la etiqueta CERO de la DGT.

Cómo funciona este SUV

Tal y como hemos señalado anteriormente este SUV húbrido enchufable tiene los siguientes elementos:

• Motor térmico delantero

• Motor eléctrico delantero

• Generador

• Motor eléctrico trasero

• Batería de litio

Comenzando por el motor eléctrico delantero, que es el que nos impulsará por defecto. Se trata de un generador de 182 CV. Nada más arrancar será este motor el que moverá el vehículo. En el caso de que queramos un mayor ritmo entonces aprovechará la energía extra del generador.

Con esta configuración, el Suzuki Across puede circular hasta 135 km/h en modo 100% eléctrico.

Sin embargo, el motor térmico seguirá apagado, salvo que pisemos a fondo del acelerador. En esta ocasión sí se pondrá en marcha el motor térmico de gasolina con 2,5 litros de cilindrada y 185 CV.

Y a ello se suma un motor eléctrico trasero, que rinde 54 CV de potencia y que permite lograr con su funcionamiento la tracción total.

En total, el sistema de propulsión (recordamos que las potencias no se suman) rinde 306 CV, lo que otorga al Across una de las potencias más elevadas de la categoría, tal y como hemos señalado anteriormente.

Los faros traseros nos recuerdan mucho al Toyota RAV4.

Además, la potencia se distribuye entre los ejes. La relación es al 100% al eje delantero pero también puede ser hasta un 80% al eje trasero.

En cuanto al tiempo de carga, ya hemos dicho que la batería es de gran capacidad: 18,1 kWh. Esto quiere decir, por tanto, que el tiempo de carga es algo mayor. En concreto, el tiempo de carga se situará entre las 5 y las 9 horas dependiendo de la potencia de la carga.

Al volante

Llega el momento de ponernos al volante del nuevo Suzuki Across. Por delante tenemos un recorrido de 50 kilómetros por carreteras secundarias. Antes de iniciar la marcha echamos un vistazo al modelo y rápidamente quedan claros los orígenes: nos recuerda mucho al RAV4. Si no fuera por el frontal diríamos que estamos ante el modelo de Toyota.

En cuanto a los elementos que le diferencian del Toyota principalmente es el frontal, con una parrilla hexagonal y un embellecedor de gran tamaño. Otros aspectos característicos son las llantas de 19 pulgadas o los faros de led.

Dentro encontramos multitud de huecos portaobjetos, un cuadro de instrumentos con una pantalla de 7 pulgadas donde se muestra el rendimiento del vehículo y cómo funciona el sistema híbrido y una gran pantalla central táctil de 9 pulgadas donde se muestra parte de la información y del entretenimiento.

Este modelo llega para reducir las emisiones de CO2 de Suzuki.

Continuamos observando el coche y comprobamos su alto nivel de equipamiento. Por ejemplo, el volante es calefactable y lo mismo ocurre con los asientos delanteros y traseros. Además, destacan otros elementos como el portón sin manos que se abre con el movimiento del pie.

Iniciamos la marcha y lo primero que queremos hacer es conocer cuál es la autonomía en modo 100% eléctrico. Así que nos ajustamos el cinturón y vemos que el Across arranca en el modo eléctrico por defecto.

No obstante, en el caso de querer circular en modo híbrido, bastará con pulsar la tecla Auto EV/HV, en el centro de la consola. Y si lo que queremos es que la batería se recargue, entonces, utilizaremos el modo CHG Hold.

También comprobamos que en esta misma zona se ofrecen tres posibles modos de conducción: Normal, Eco y Sport. Nosotros, como buscamos conseguir la mayor autonomía seleccionamos el modo EV por defecto y el modo Eco.

Imagen del interior del Suzuki Across.

Comenzamos la ruta y rápidamente nos damos cuenta del buen funcionamiento del sistema híbrido. Incluso rondando un poco por encima de los 120 km/h lo hacemos en modo 100% eléctrico. Continuamos la marcha y vemos cómo destaca por su confort de marcha y bajo ruido de rodadura.

También llama la atención la pisada que tiene y, sobre todo, lo amplio que es por dentro. Es espectacular la habitabilidad de este coche. De las mejores de la categoría.

Hemos recorrido cerca de 40 kilómetros y hemos llegado al destino. Todavía, nos queda, además, la mitad de la batería, lo que indica que los 75 kilómetros de autonomía los puede conseguir de forma más que razonable.

Imagen de la pantalla central de 9 pulgadas.

Conclusión

Sin duda el coche es caro. No podemos decir lo contrario. Pagar por un SUV de Suzuki un total de 55.550 euros (53.700 euros con promoción) es una cifra difícil de argumentar, puesto que se pone en cantidades de un coche premium.

Pero también hay que comprender la situación. Toyota no quería que el Suzuki Across le restara muchas ventas al RAV4. Y por ello, ha concedido a Suzuki la oportunidad de venderlo pero con un nivel de equipamiento muy elevado, lo que hace subir el precio. Así, Toyota se reserva el derecho de entrar en el mercado con un RAV4 híbrido enchufable más accesible.

Los asientos delanteros y traseros son calefactables.

Además, ambas marcas ganan con este coche. Toyota, porque vende más coches y saca beneficio por ello. Y Suzuki porque gracias a la introducción del Across sus emisiones bajan y así reduce la media de CO2. Asimismo, las unidades que tiene asignadas Suzuki son limitadas. Para este año, por ejemplo, debe matricular 85 Across.

Desde luego, a nosotros sí nos ha convencido. Sobre todo por su buen comportamiento, por la tracción total, por su enorme espacio interior y por la gran autonomía. Sus 75 kilómetros en modo eléctrico le sitúan al frente de la categoría.

Valoración

Diseño: 7

Espacio interior y maletero: 9

Motor, cambio y prestaciones: 8

Confort y terminación: 8

Equipamiento en seguridad y tecnología: 9

Diversión al volante: 6

Precio: 6

Puntuación final: 7,57