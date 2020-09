Wayne Griffiths, nuevo presidente de Seat: "Mi objetivo es electrificar España"

En solo unas horas Wayne Anthony Griffiths se convertirá en el nuevo presidente de Seat, compañía líder en España en la industria de la automoción y una de las ‘patas’ fundamentales del Grupo Volkswagen.

De las decisiones que tome Griffiths de aquí en adelante dependerá el 1% del PIB de nuestro país y el futuro de 15.000 empleados directos, entre otros.

Griffiths, además, llega en un momento clave para el sector, que está llamado a una reconversión hacia el coche eléctrico, con una mayor reducción de emisiones y una menor demanda de propiedad de los usuarios en favor de la movilidad.

A ello se suma la consolidación de Cupra como marca dentro de Seat que, con motivo de su segundo cumpleaños, celebra la llegada del nuevo Formentor.

Para comprobar cuáles son los objetivos que se ha marcado Griffiths al volante de Seat y de Cupra, en la sección de Motor de EL ESPAÑOL reproducimos esta entrevista realizada por la compañía española.

Antes de llegar a la presidencia, Griffiths era vicepresidente de Ventas de Seat.

En cuestión de unas horas se convertirá en el nuevo presidente de Seat… ¿Qué valoración hace?

Para mí es un gran honor ser el presidente de Seat. No es la primera vez que estoy en un puesto de responsabilidad de la compañía. Entré en Seat hace unos años y antes de ser nombrado presidente he sido vicepresidente de Ventas. Esta nueva etapa como presidente no es un paso más en mi carrera, siento que es parte de mi destino, un gran desafío.

¿Cuáles son sus principales objetivos dentro de Seat?

Diría que hay dos actuaciones. Una a corto plazo y otra a más largo plazo. A corto plazo nos tenemos que asegurar que la oferta de productos sea fantástica. Y también asegurar la producción aquí en Martorell, con el nuevo León, el Cupra Formentor…

Hay que fortalecer esto, que los empleados también estén seguros, volver a los niveles del año pasado de rentabilidad… Y después, como objetivos a largo plazo, tenemos que preparar a la compañía y a las marcas de la compañía para la electrificación.

¿Cómo están siendo estos primeros días una vez que se ha producido su nombramiento?

He recibido mucho apoyo del equipo, de los sindicatos, del consejo de administración… Espero que tengamos un buen inicio, tenemos una gran gama de productos, un gran equipo y mis predecesores Jürgen Stackman, Luca de Meo o Carsten Isensee, este último durante el último año, han hecho un gran trabajo.

¿Cómo está Seat actualmente tras los momentos más duros del coronavirus?

Seat, antes del coronavirus, era la marca que crecía más rápidamente en Europa, teníamos un crecimiento a doble dígito. Entonces llegó el coronavirus, fuimos golpeados y tuvimos que cerrar nuestra planta de producción en Martorell...

Pero me alegra decir que hemos vuelto y estamos ya a pleno rendimiento en Barcelona. Fabricamos 2.000 coches al día y los empleados están seguros, con más de 15.000 pruebas PCR realizadas… Los empleados es lo más importante para nosotros.

Griffiths, además, ha sido (y seguirá siendo) el responsable de la marca Cupra.

¿Ha salido Seat más fuerte?

Creo que a pesar de la crisis y del entorno económico, Seat y Cupra están en la mejor posición. Y cuando volvamos a una situación parecida a la anterior estaremos bien posicionados.

Tenemos la mayor ofensiva de productos de nuestra historia, hemos lanzado un León nuevo, el primero en el que hemos invertido 1.000 millones. Tenemos el nuevo Ateca, ahora el Formentor el primer coche desarrollado para Cupra. Soy muy optimista de cara al futuro de esta empresa.

¿Se ha recuperado el mercado?

En este mes de septiembre, que estamos cerrando ahora, hemos visto que las ventas han vuelto al nivel del año pasado, año en el que batimos récords.

Entramos en el cuarto trimestre con una demanda alta gracias a los lanzamientos y aunque guardamos prudencia confiamos en que las cosas van a recuperarse ahora en este cuarto trimestre, principalmente con lanzamientos como el que tenemos con este Cupra Formentor, que ha sido diseñado, desarrollado y se produce aquí en Martorell. Hemos dado un gran paso todos nosotros.

¿Cómo lleva Seat el camino hacia la electrificación?

Creo que estamos preparados para la nueva etapa de la electrificación. Tenemos un plan de 5.500 millones de euros de inversión, nuevos productos, nuevas tecnologías, I+D y ya estamos de camino a la electrificación de nuestra gama de productos.

Tenemos cinco nuevos vehículos eléctricos e híbridos enchufables y nuestro objetivo es conseguir más modelos eléctricos para Martorell para electrificar Seat y España, es el gran objetivo que perseguimos y que voy a tener que lograr durante mi presidencia. En este sentido Seat tiene que tener un papel importante.

El nuevo presidente de Seat y Consejero delegado de Cupra tiene como misión electrificar las marcas.

¿Con Cupra… tiene Seat dos marcas?

Seat es una compañía con dos marcas. Son dos marcas muy potentes: Seat y Cupra. Ambas tienen productos y papeles diferentes dentro del Grupo Volkswagen. Seat es la marca de entrada, de conquista para los jóvenes con un promedio 10 años más jóvenes dentro del Grupo Volkswagen.

Y luego tenemos a Cupra como nueva marca con un nuevo reto, muy centrada en diseño y deportividad, que ayuda a que toda la compañía cambie el centro de gravedad y que permita que tengamos más beneficios. Cupra también crecerá en el apartado de la personalización.

¿Y cómo se sitúa el nuevo Cupra Formentor?

El Formentor es el paso más importante en la historia de Cupra. Recordamos que Cupra solo tiene dos años. Es un coche desarrollado 100% como modelo Cupra y contiene todo el ADN de nuestra marca. Es la esencia de la marca.

No solo ayudará a Cupra con las ventas, con el objetivo de duplicar el volumen; sino también de conseguir nuevos clientes. Haremos la marca más visible y esto ayudará también a Martorell, puesto se fabrica aquí en Barcelona. Deberíamos ser capaces de aumentar la producción aquí en la línea del Cupra Formentor en un 10%. Gracias al Formentor Cupra será aún más deseable, es un momento decisivo para la marca.

¿Por qué decide Seat lanzar la marca Cupra?

Al principio dijeron que estábamos locos lanzando una nueva marca en este momento en el que otras firmas están desapareciendo.

Pero yo creo que lanzamos Cupra en el mejor momento, en el más adecuado. Vivimos una situación de transformación hacia la electrificación y creemos que hay mercado entre las marcas generalistas de gran volumen y el segmento superior. Ahí es donde creemos que se puede posicionar la marca Cupra .

Griffiths junto a Jordi Gené y el nuevo Cupra Formentor.

¿Están contentos con los resultados obtenidos con Cupra?

Los resultados de ventas obtenidos han superado todas nuestras expectativas. Hemos vendido 55.000 vehículos desde el lanzamiento de la marca. Solo el año pasado vendimos 25.000 unidades lo que es un crecimiento del 70%.

Y todo esto nos ha permitido llegar al nuevo Formentor con el que vamos a llegar a un volumen de facturación de 1.000 millones. Es un motivo de éxito. El pasado julio, por ejemplo, fue el mejor mes de la historia de Cupra y agosto y septiembre también son fuertes con un crecimiento de doble dígito. Y con el Cupra Formentor y Cupra León estoy seguro de que vamos a tener futuro.

¿Cuál es el objetivo para 2021 de Cupra?

El Cupra Formentor, junto con el resto de modelos de Cupra, nos permitirá lograr nuestro objetivo de duplicar las ventas. Además, a finales del año que viene también contaremos con nuestro primer modelo totalmente eléctrico: el Cupra el Born.

El Cupra Formentor destaca por su diseño y deportividad. José Luis Cano

¿Qué tiene de nuevo el Formentor?

Representa el futuro de la marca. Es el primer coche diseñado al 100% para Cupra y tiene todo el ADN que representa a Cupra… Diseño, deportividad… Es un coche esencial para Cupra y también para Martorell. Ha sido diseñado y desarrollado aquí…

¿Dónde se enmarca el Formentor?

Es un SUV coupé y deportivo, que se enmarca dentro del segmento del crossover y CUV, que es la categoría con mayor potencial de crecimiento para los próximos cinco años.

Un mercado que podría duplicarse en Europa. El Formentor, además, como viene con una amplia gama con siete motorizaciones (incluida la variante híbrida enchufable) nos dará un gran potencial de volumen.

¿Qué precio tiene el Cupra Formentor?

El precio de partida es de 43.000 euros. Una cifra bastante competitiva en este segmento y con una versión de 310 caballos. Ahora en octubre comienza su comercialización y después llegará la variante híbrida enchufable, que debería suponer el 50% de las ventas del Formentor.

Contará con versiones potentes de combustión y un híbrido enchufable. José Luis Cano

¿Cuál será el siguiente modelo? ¿El Cupra Tavascan? ¿Se producirá en China?

El Cupra Tavascan es un sueño para la marca, un sueño por el que estamos luchando para hacerlo realidad. Estamos trabajando en este proyecto del Tavascan.

Pero hoy es todavía demasiado temprano poder decir cuándo se venderá y en qué mercados vamos a venderlo. Es el sueño futuro de la marca y algo por lo que estoy luchando en estos momentos.

¿Habrá un Seat Formentor?

No, en estos momentos no podemos lanzar un Formentor como Seat. El único Formentor que se comercializará en octubre es el Cupra. Incluir al Formentor dentro de Cupra ha sido una decisión correcta, ya que Cupra y el Formentor encajan perfectamente en rendimiento, es la esencia de Cupra.

