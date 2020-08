Renault Captur 2020: un SUV urbano fabricado en España muy recomendable

En El Español hemos realizado esta primera prueba al nuevo Renault Captur lanzado en 2020.

Este nuevo modelo está a la venta desde 17.790 euros para la versión de acceso a la gama con el motor de gasolina TCE de 100 CV, cambio manual y acabado Life.

Esta cifra puede rebajarse hasta los 15.200 si se acepta la financiación de la marca y se acoge al Plan Renove.

La versión que hemos probado es la más potente, cara y equipada. Se trata del Captur Zen + TCe 155 CV EDC, que tiene un precio que parte de los 27.390 euros que, con descuentos se queda en unos 22.700 euros.

Este Captur incorpora un motor de gasolina, de cuatro cilindros con 1,3 litros y 155 CV de potencia, cambio automático de doble embrague de siete velocidades y el acabado Zen+.

Este motor curiosamente ha sido desarrollado por Renault–Nissan y Daimler y es el mismo que incorporan modelos como el Mercedes-Benz Clase A.

Por último, señalar la importancia de este modelo, que pertenece a los SUV urbanos y se fabrica en Valladolid (España).

Este nuevo Renault Captur se corresponde con la segunda generación.

Así es el nuevo Renault Captur de 2020

Antes de subirnos al nuevo Renault Captur, lo que hacemos es echar la vista atrás para conocer la importancia de este modelo, para Renault y para la producción de coches en España. Y en este sentido, desde Renault nos confirman que el Captur de primera generación, su antecesor, ha sido todo un éxito.

Hablamos del Captur que se puso a la venta en 2013 y fue actualizado en 2017. De este primer Captur Renault ha tenido ya unas ventas de 1,5 millones de unidades en todo el mundo. Esto demuestra, por tanto, que el Captur es un modelo de éxito.

En España, Renault ha vendido cerca de 111.000 unidades entre 2013 y 2019. Cuando nació en 2013 el Captur apenas tenía rivales. Hablamos de que prácticamente solo luchaba con el Nissan Juke. Esto hizo que fuera el modelo más vendido de la categoría en 2014, 2015 y 2017.

Sin embargo, todo esto empezó a cambiar desde 2018. Ahí fue cuando la competencia se ha hecho más fuerte, llegando nuevos modelos como el Seat Arona o el Hyundai Kona.

Estos competidores, sumado a la veteranía del modelo han hecho que el Renault Captur haya perdido posiciones y haya pasado de la primera plaza del podio a la tercera posición en 2018 y 2019. A continuación puedes ver la evolución que ha tenido el Captur y sus competidores en los últimos años…

Modelo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seat Arona 2.446 19.368 25.131 Peugeot 2008 3.122 8.897 14.818 16.940 19.488 22.669 20.261 Renault Captur 5.161 11.624 15.967 19.683 20.187 19.356 19.034 Volkswagen T-Roc 364 10.403 15.755 Hyundai Kona 1.700 10.677 14.423 Opel Crossland X 3.780 8.331 12.844 Citroën C3 Aircrosss 1.644 11.840 12.064 Kia Stonic 1.724 9.988 11.529 Jeep Renegade 3.346 5.312 5.972 7.247 9.936 Audi Q2 6.298 6.822 8.062 Nissan Juke 9.303 9.539 11.719 12.453 11.180 10.206 7.822 Mitsubishi ASX 2.686 4.114 6.283 5.996 6.131 6.204 6.729 Volkswagen T-Cross 6.603 Mini Countryman 3.147 3.913 2.532 2.324 3.816 4.252 4.462 Jeep Vitara 3.776 3.956 3.236 3.843

Este nuevo modelo está a la venta desde 17.790 euros.

Más barato que la media

Como hemos señalado anteriormente, este Captur probado roza los 27.000 euros. Sin embargo, la versión de acceso a la gama parte de los 17.800 euros, precios sin descuentos.

Si analizamos el precio de partida de todos sus rivales, podemos señalar que el segmento de los SUV-B tiene un precio inicial que, de media, se sitúa en los 20.100 euros. Por tanto, según este dato, podemos señalar que el Renault Captur tiene un precio más accesible que la mayoría de sus competidores. A continuación puedes ver el precio de partida del Captur y el de sus rivales:

Citroën C3 Aircross Desde 17.950 euros Renault Captur Desde 17.790 euros Kia Stonic Desde 18.425 euros Opel Crossland X Desde 18.820 euros Seat Arona Desde 19.180 euros Hyundai Kona Desde 19.740 euros Nissan Juke Desde 20.350 euros Skoda Kamiq Desde 20.810 euros Peugeot 2008 Desde 21.600 euros Mazda CX-3 Desde 21.961 euros Jeep Renegade Desde 22.050 euros Ford Puma Desde 22.605 euros

La versión que hemos probado es la más potente, cara y equipada.

Cambia por completo

Continuando con otros aspectos interesantes, conviene saber que al Renault Clio le pasa, en cierta manera lo que al Renault Clio. Hablamos de que esta nueva generación cambia en todo. Al igual que el utilitario de la firma del rombo, este nuevo Captur recibe una nueva plataforma.

Se trata de la estructura CMF-revisada, una estructura que ha sido introducida de forma previa en el Nissan Juke y próximamente también podrán incorporar otros modelos como el Dacia Sandero o el Dacia Logan.

Esta nueva plataforma, que supone un 85% de piezas nuevas, permite, además, nuevas opciones de electrificación. Hablamos de la versión híbrida del Clio que le permite tener la etiqueta ECO, pero también de la variante híbrida enchufable del Captur que llegará en torno al verano con la etiqueta CERO.

El maletero tiene buena capacidad y formas redondeadas.

Crece en todas las cotas

Continuando con el tamaño, podemos decir que el nuevo Renault Captur ha crecido mucho en tamaño. En concreto, ahora mide 4,23 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,56 metros de alto. Su batalla es de 2,63 metros.

Si lo que hacemos es compararlo con el modelo anterior, vemos que el valor que más ha cambiado es el de la longitud, que ahora es 11 centímetros mayor. Sin embargo, la batalla no ha crecido tanto, solo un par de centímetros. A continuación puedes ver las diferencias entre el Captur de 2013 y el de 2020.

Año Longitud Anchura Altura Batalla Captur 2020 4,23 1.79 1.56 2,63 Captur 2013 4.12 1.77 1.55 2,61

Este aumento de dimensiones, no obstante, no desemboca en un cambio de segmento. El Renault Captur sigue siendo un SUV-B y, por tanto, un rival de modelos como:

• Peugeot 2008

• Seat Arona

• Opel Mokka X

• Citroën C3 Aircross

• DS 3 Crossback

• Nissan Juke

• Kia Stonic

• Hyundai Kona

• Opel Crossland X

• Ford EcoSport

• Ford Puma

• Jeep Renegade

• Mitsubishi ASX

• Mazda CX-3

• Suzuki Vitara

• Honda HR-V

• SsangYong Tivoli

Respecto a todos ellos, ahora el Captur tiene un tamaño intermedio. Es decir, no es de los más grandes, pero tampoco de los más pequeños. A continuación puedes ver las diferencias entre ellos:

Modelo Largo Ancho Alto ASX 4.36 1.81 1.64 HR-V 4.33 1.77 1.60 2008 4,30 1.77 1.53 CX-3 4.27 1.76 1.53 MokkaX 4.27 1.78 1.65 Kamiq 4,24 1.79 1.53 Renegade 4.23 1.80 1.66 Captur 2020 4,22 1.79 1.56 Juke 2020 4,21 1.80 1.59 CrosslandX 4.21 1.76 1.60 e-Soul 4.19 1.80 1.60 Vitara 4.17 1.77 1.61 Kona 4.16 1.80 1.55 C3 Aircross 4.15 1.75 1.59 Stonic 4.14 1.76 1.52 Arona 4.13 1.78 1.55 Juke 4.13 1.76 1.56 T-Cross 4.11 1.78 1.55 EcoSport 4.09 1.76 1.65

Plazas traseras en el nuevo Renault Captur.

Segunda fila corredera y maletero capaz

Otra de las funcionalidades que sí tiene el Renault Captur y, por ejemplo, no tienen rivales como el Seat Arona o el Skoda Kamiq es una segunda fila que se puede desplazar longitudinalmente, es decir que sea corredera.

Renault anuncia que esta segunda fila puede desplazarse hasta 16 centímetros. De esta manera, la capacidad del maletero puede variar desde los 377 litros, que es la capacidad mínima y hasta los 455 litros si se opta por menos maletero y más habitabilidad.

Con estas cifras el maletero del Captur se muestra como uno de los más capaces de la categoría:

• Honda HR-V | 470 litros

• Mitsubishi ASX | 442 litros

• Peugeot 2008 | 434 litros

• Opel Crossland X | 410 litros

• Citroën C3 Aircross | 410 litros

• Seat Arona | 400 litros

• Volkswagen T-Cross | 385 litros

• Renault Captur | 377 litros

• Suzuki Vitara | 375 litros

• Hyundai Kona | 361 litros

• Opel Mokka X | 356 litros

• Nissan Juke | 354 litros

• Kia Stonic | 352 litros

• Jeep Renegade | 351 litros

• DS 3 Crossback e-Tense | 350 litros

• Mazda CX-3 | 340 litros

• Peugeot 2008 | 338 litros

• Ford EcoSport | 334 litros

• Hyundai Kona EV | 332 litros

• Kia e-Soul | 315 litros

Interior del Renault Captur.

Habitabilidad: uno de sus puntos débiles

Llega el momento de comprobar la habitabilidad. Y aquí, con el metro en la mano comprobaremos que el Captur es de los modelos con menos espacio interior de la categoría.

Comenzando por las plazas delanteras, vemos que el Captur cuenta con 133 centímetros de anchura para los hombros y de 100 centímetros de distancia entre la banqueta y el techo. Estas cifras dejan al Captur como uno de los coches menos espacioso del segmento, tal y como puedes ver a continuación:

Kona Renegade T-Roc T-Cross Arona Juke Kamiq 2008 Captur Ancho delante 143 142 141 140 139 138 137 137 133 Alto delante 100 104 105 103 103 102 105 101 100

Y en relación a los asientos traseros, ocurre algo similar. El Captur vuelve a ser de los coches más justos en espacio de la categoría, como puedes a continuación.

T-Roc Renegade Kona 2008 Kamiq T-Cross Arona Captur Juke Ancho detrás 137 136 134 134 133 132 131 129 126 Alto detrás 95 100 94 94 98 95 98 93 88

Donde sí que hay que reconocer que el Captur ofrece un buen espacio es en las rodillas. Con la banqueta lo más retrasada posible, queda un gran hueco para las piernas y los pies no rozan con el empeine en los asientos. La quinta plaza no obstante no es utilizable por el carácter estrecho del vehículo.

A ello hay que sumar los 16 centímetros que se puede regular la segunda cifra, una modularidad que no tienen todos sus competidores.

Cuadro de instrumentos de este modelo fabricado en España.

Equipamiento

La versión probada es la más alta. Es la que se conoce como Zen+. Equipa un número sobresaliente de elementos como:

• Detector de ángulo muerto

• Cámara de visión trasera

• Ayuda al aparcamiento delantero y trasero

• Renault Multi-Sense

• Freno de parking automático (EPB) con función AutoHold

• Asistente a la conducción semiautónoma

• Cambio de marchas en el volante

• Regulador de velocidad adaptativo

• Pantalla táctil de 9,3 pulgadas con navegación

• Barras de techo longitudinales

• Volante calefactable

De todo ello, a nosotros nos llama especialmente la atención la pantalla. Hablamos de la pantalla táctil de 9,3 pulgadas que cuenta con una mayor orientación hacia el conductor y bajo la misma surgen teclas piano.

Sin embargo, si analizamos el equipamiento de base del Captur frente a otros rivales, entonces veramos que el Captur no sale tan beneficiado. Por ejemplo, la versión de entrada no incorpora aire acondicionado.

A continuación puedes ver el equipamiento de serie del Renault Captur y el del resto de rivales:

En cuanto a los equipamientos, la gama está formada por cuatro niveles de equipamientos que incluyen los siguientes elementos de serie:

Captur Arona T-Cross Juke Kamiq Aire acondicionado No Sí Sí Sí Sí Arranque en pendiente No Sí No Sí Sí Mantenimiento carril Lane Assist Sí No Sí Sí Sí Encendido automático de luces Sí No No Sí Sí Control velocidad de crucero Sí Sí No Sí No Detector fatiga No Sí Sí No No Elevalunas eléctricos Sí Sí Sí Sí Sí Faros antiniebla función de giro No No Sí – No Frenada emergencia Front Assist Sí Sí Sí Sí Sí Coming Home y Leaving Home No No No Sí Sí Luces diurnas de led No No No Sí Sí Luces traseras de led No No Sí Sí Sí Llantas aleación 16 pulgadas No Sí No No Sí Ordenador Sí Sí Sí Sí Sí Pantalla tácil – 6,5″ 8″ – 8″ Seis airbags Sí Sí Sí Sí Sí Sensor de presión de neumáticos – Sí Sí Sí Sí Sensor de parking trasero No Sí No No No

La versión probada cuenta con cambio automático.

El mismo motor que en un Mercedes

La gama disponible en el apartado de motores son:

• Gasolina 1.0 con tres cilindros con 100 CV y obtiene 160 Nm de par y está asociado a una caja de cinco marchas. De este motor, habrá una variante GLP.

• Gasolina 1.3 de 130 CV asociado a una caja manual de seis marchas o automática de doble embrague de siete relaciones y 1.3 de 155 CV con cambio automático de doble embrague.

• Diésel 1.5 dCi de 95 y 115 CV. El primero de ellos con caja manual y el segundo también con caja manual de seis marchas o bien una de doble embrague de siete marchas.

Y también está disponible la versión híbrida enchufable.

De todos ellos, nosotros hemos optado por la versión de gasolina más potente. Se trata del 1.3 de 155 CV que ya ha sido introducido en otros modelos como el Mercedes-Benz Clase A y el Nissan Qashqai. Se trata de una mecánica innovadora desarrollada entre la alianza Renault-Nissan y Daimler.

Este motor nos ha parecido que tiene un rendimiento sobresaliente. Es una mecánica con cierta finura, empuja desde bajas revoluciones y se puede estirar hasta altos regímenes. Es un motor que nos ha dejado buenas sensaciones tanto en Nissan como en Mercedes y que ahora también probamos en este Renault.

Junto al motor, también presenta un buen funcionamiento el cambio automático de doble embrague. Es un cambio con buenas y suaves transiciones, que responde bien a las acciones del conductor.

Lo que no nos ha convencido tanto es su consumo. La media oficial es de 6 litros. Sin embargo, en conducción real, se situará entre los 7 y los 8 litros. Una cifra que, a nuestro juicio es elevada.

Conclusión

Sin duda, el nuevo Renault Captur ha dado un paso de gigante respecto a la primera generación. Lo que más nos llama la atención es la incorporación de la nueva plataforma, su mayor longitud, el hecho de ahora cuenta con más empaque, su pisada que ha mejorado, el espacio para las rodillas, el precio ajustado y la regulación longitudinal.

A cambio, tiene elementos mejorables. Es cierto que es económico, pero también las versiones más accesibles vienen poco equipadas. También es mejorable su habitabilidad, principalmente en el apartado de anchura para los hombros. A ello se suman que la versión probada con el motor 1.3 de 155 CV tiene un precio elevado y un consumo también alto. Por último, algunos acabados podrían estar mejor terminados.

Valoración

Diseño: 8

Espacio interior y maletero: 7

Motor, cambio y prestaciones: 8

Confort y terminación: 7

Equipamiento en seguridad y tecnología: 8

Diversión al volante: 7

Precio: 8

Puntuación final: 7,57