Porsche Panamera: la prueba de que un coche de 700 CV puede ser ecológico

Noticias relacionadas Por qué el Porsche Taycan es el mejor coche eléctrico que hemos probado hasta ahora

En la sección de Motor de El Español hemos tenido la oportunidad de conducir el nuevo Porsche Panamera. Se trata de una puesta al día (una actualización) del Porsche Panamera lanzado en 2016.

Las principales características que destacamos de este nuevo modelo son dos. La primera de ellas es su dinamismo y deportividad. Tal y como hemos reflejado en el título, pocos coches con cerca de cinco metros son tan divertidos y ofrecen tantas sensaciones como el Porsche Panamera.

Unas manos experimentadas pueden sacar mucho jugo a este modelo, incluso en las carreteras más estrechas, ya que su comportamiento es digno de mención.

Sin embargo, incluso marcas como Porsche no solo pueden vivir de la bandera de la deportividad. Sino que ahora en los tiempos que corren, casi es más importante, la electrificación y la sostenibilidad. Y aquí también el Panamera vuelve a dar lo mejor de sí mismo.

Se venden más unidades del Panamera electrificado (en este caso en versiones híbridas enchufables) que con motor tradicional solo de combustión. Analizamos a continuación todos los pormenores de este nuevo modelo que, sin duda, es caro (parte de los 104.349 euros). Pero también hay que reconocer que el lujo y la excelencia (quién se lo pueda permitir) es un auténtico disfrute.

El Panamera es una berlina con forma de coupé y prestaciones deportivas.

Cuánto se vende el Porsche Panamera

Antes de ponernos al volante del nuevo modelo, vamos a hacer un poco de historia de este modelo. Y aquí, lo primero que vamos a analizar son las unidades que se han vendido de este modelo. Son 278.000 unidades del Porsche Panamera entre 2009 y 2020, repartidos de la siguiente manera:

• Panamera 1 (2009 – 2016): 162.000 unidades

• Panamera 2 (2016 – actualidad): 116.000 unidades

Si bien es cierto que todavía no ha superado el Panamera de segunda generación al primer Panamera, desde Porsche están seguros de que el nuevo modelo lo conseguirá al final de la vida comercial.

Más o menos para hacerse una idea de la magnitud de estas cifras, podemos señalar que en 2019 el Panamera fue el cuarto modelo de Porsche por detrás de:

1) Macan | 99.944 unidades

2) Cayenne | 92.055 unidades

3) 911 | 34.800 unidades

4) Panamera | 32.721 unidades

5) 718 Boxster | 20.467 unidades

6) Taycan | 813 unidades

Porsche vende más versiones híbridas enchufables que de combustión pura.

En cuanto a las ventas en España, en nuestro país se han comercializado alrededor de 2.738 coches en España, alrededor de 1.348 unidades en Portugal. En total, en la Península Ibérica se han vendido 4.086 unidades del Panamera.

Por tanto, esto significa que España, por ejemplo, supone aproximadamente el 1% de las ventas del Porsche Panamera en todo el mundo.

Si analizamos los últimos tres años de ventas (2017 - 2019) y tomamos como referencia el segmento del lujo (que es donde podríamos enmarcar al Panamera) veremos que hay tres coches que se pisan los talones.

Son el BMW Serie 7, el Porsche Panamera y el Mercedes Clase S. Es cierto que el Panamera tiene una línea más coupé, mientras que los otros modelos son berlinas tradicionales. Pero podemos hacer una excepción y más o menos enmarcarlos a todos ellos (más el Audi A8) en esta categoría.

Pues bien si cogemos las cifras de ventas de los últimos tres años de estos modelos vemos que el orden es el siguiente:

1) BMW Serie 7 | 1085 unidades

2) Porsche Panamera | 1038 unidades

3) Mercedes Clase S | 967 unidades

4) Audi A8 | 474 unidades

En definitiva, podemos decir que el Porsche Panamera es todo un éxito de la categoría.

Frontal del Porsche Panamera.

Sin diésel y electrificado

Otra de las características del Panamera es que es un coche con una gama de sistemas de propulsión diferente a muchos de sus rivales. Para empezar no tiene diésel, algo que no pueden decir otras muchas marcas.

Y continuamos con el gran empuje que ha dado Porsche a la electrificación y que ha permitido que el 34% de las ventas sea versiones híbridas enchufables del Panamera. Por todo ello una de las principales apuestas de la gama para este nuevo Panamera es reforzar esta electrificación.

De ahí que la gama electrificada del Panamera cuenta con las versiones:

• Panamera e-Hybrid | 462 CV

• Panamera 4S e-Hybrid | 560 CV

• Panamera Turbo S E-Hybrid | 700 CV

Y las variantes de gasolina se compongan de:

• Panamera/4| 330 CV

• Panamera 4S | 440 CV

• Panamera GTS | 480 CV

• Panamera Turbo S | 630 CV

De todos ellos, en la sección de Motor de El Español hemos probado dos versiones: el Panamera 4S e-Hybrid y el Turbo S.

Trasera del Porsche Panamera.

Plataforma

Recordamos también que este Panamera incorporó en su día una nueva plataforma. En concreto, se trata del chasis que el grupo Volkswagen ha bautizado como MSB y que también sirve de base a modelos de la firma de lujo Bentley, que –junto con Porsche- también pertenece al grupo Volkswagen.

La llegada de esta nueva plataforma, por tanto, permite a Porsche cambiar en cierta manera las proporciones del coche. En concreto, el Panamera mide 5,04 metros de largo, 1,93 metros de ancho y 1,42 metros de alto. Su distancia entre ejes, además, es de 2,95 metros. Si comparamos este nuevo Panamera con su antecesor, el Panamera de primera generación, vemos que las medidas son prácticamente las mismas.

Tan sólo cambia ligeramente la longitud (es 3 centímetros más largo) y la distancia entre ejes que también es otros 3 centímetros más larga. Sin embargo, el resto de cotas –anchura y altura- se mantienen prácticamente idénticas.

Estas mínimas diferencias, sumadas a otras variables como el hecho de que el voladizo delantero sea mucho más corto, hace que el coche sea más largo, más afilado y, por tanto, más deportivo.

Otros elementos que también cambian el aspecto visual del vehículo son las nervaduras del capó, las barras horizontales de la parrilla y los nuevos grupos ópticos que, en cierta manera, nos recuerdan a los faros que lucen los prototipos de Porsche en carreras como Le Mans. Hablamos de los diodos de LEDS con sus cuatro puntos de luz diurna. A ello se suma, además, un nuevo frontal con tomas de aire en este nuevo Panamera 2020.

De la zaga nos quedamos con una estrecha franja de diodos de leds, que recorre de izquierda a derecha el vehículo y que pensamos que es muy acertada ya que de noche formará una silueta completamente reconocible.

En cuanto a los materiales utilizados en su desarrollo, cabe señalar que existen elementos de la carrocería (como es el caso del capó, el portón trasero, el techo y las aletas) que están fabricados en aluminio. Asimismo, el tamaño de las llantas dependerá de la versión elegida.

Emblema de la marca Porsche.

Más digital

Una vez dentro, este nuevo Panamera nos sorprende porque es mucho más digital. En concreto la firma alemana ha introducido el Porsche Advanced Cockpit. Se trata de ofrecer una información más amplia y completamente digitalizada al conductor.

En este sentido, a ambos lados del gran reloj del cuentarrevoluciones –que se mantiene analógico- aparecen dos pantallas de siete pulgadas que muestran la velocidad y otra serie de elementos plenamente configurables.

Eso sí, a la hora de elegir un elemento concreto nos quedamos con la enorme pantalla situada en la consola central y que cuenta con un tamaño de 12,3 pulgadas. En esta pantalla se mostrará el mapa de navegación, los diferentes elementos del Apple Car Play, así como un nuevo sistema de control por voz que responde a nuestras indicaciones.

Y un poco más abajo encontramos, en la consola central, un buen número de mandos táctiles que permiten seleccionar algunas de las funciones del vehículo.

Cuadro de instrumentos del Porsche Panamera.

Al volante del Panamera 4S E-Hybrid

Hasta aquí la teoría. Pero ahora llega el momento de pasar a la práctica. Y para ello nos vamos a poner al volante del Panamera 4S E-Hybrid, una de las versiones más interesantes por su sistema de propulsión electrificado.

Esta unidad cuenta con un motor con una potencia conjunta de 560 CV. Esta cifra se obtiene de un motor de combustión de seis cilindros en V con 2,8 litros de cilindrada y 440 CV. A ello se suma un motor eléctrico de 136 CV y una batería con 17,9 kWh de capacidad, lo que nos permite contar con una autonomía de hasta 54 kilómetros y disfrutar de las ventajas de la etiqueta cero.

Nos subimos al coche y en esta primera toma de contacto lo que queremos comprobar es si de verdad un coche de más de 500 caballos puede ser eficiente. Así que ponemos el contador a cero y vemos que nos marca que la batería está al 75% de carga y una autonomía de 38 kilómetros en modo eléctrico.

Nosotros, no obstante, no vamos a circular en eléctrico puro (que sí se podría). Hemos optado por hacerlo en modo híbrido (tiene un modo eléctrico, otro híbrido y luego los modos deportivos como el Sport Plus).

Un modo híbrido que nos permite además disfrutar, no solo del confort de rodadura, del silencio de marcha o de la pisada. Sino que además, nos hace disfrutar del empuje adicional del motor eléctrico y apreciar su gran deportividad.

Tras 75 kilómetros de recorrido (y sin tener un especial miramiento por el consumo) todavía nos queda un poco de batería guardada y el ordenador de viaje nos señala que hemos obtenido un gasto de 9 litros. Sin duda una cifra más que razonable para un coche de 560 CV.

Pantalla del Porsche Panamera.

Tecnología

Otros aspectos que llaman la atención del Panamera son los grandes alardes tecnológicos que incorpora. Así, puede equipar la nueva suspensión neumática adaptativa, una tecnología que está dotada de tres cámaras de aire e incluye el Porsche Active Suspension Management (PASM o control electrónico de amortiguadores).

Otro elemento que redunda en una conducción más deportiva es el Porsche Torque Vectoring Plus o PTV Plus, que permite un reparto selectivo del par a cada una de las ruedas, lo que evita pérdidas de tracción. Esto se suma a la estabilización activa del balanceo así como a una nueva dirección electromecánica.

Cierran la lista de virtudes las cuatro ruedas directrices o el eje trasero dirección. Son elementos que se han incluido en el 918 Spyder y en el 911 Turbo y que lo que permiten es que las ruedas traseras también giren ligeramente para lograr así un comportamiento mejorado.

En cuanto a los sistemas de asistencia a la conducción, vemos que el nuevo Panamera puede incorporar el asistente de visión nocturna. Se trata de una cámara con una imagen térmica que es capaz de detectar personas y animales. También sobresale el Porsche InnoDrive que es un control de crucero adaptativo, que funciona también con los datos de navegación, el radar, las cámaras y permite acelerar y poner el modo a vela atendiendo a las circunstancias de las carreteras y los límites de la velocidad.

Interior del Porsche Panamera.

La emoción del Turbo S

Eso sí, para cerrar el día optamos por hacer el recorrido de vuelta en el Turbo S. Y aquí, las emociones se duplican.

Recordamos que monta un motor V8 gasolina de 4.0 litros con 630 CV y un par máximo de 820 Nm. Por no hablar de la aceleración de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos. Con el Turbo S, ya no buscamos la eficiencia, sin la diversión más absoluta.

Y damos fe de que lo consigue. Cualquier adjetivo que escribamos se queda corto para describir este auténtico deportivo que, a la vez, es muy cómodo e incluso sostenible. Eso sí… el precio es otro capítulo aparte.