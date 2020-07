Peugeot e-2008: probamos el primer SUV eléctrico fabricado en España

En El Español hemos realizado una primera prueba al Peugeot e-2008, el primer SUV eléctrico que se fabrica en España, en concreto en la planta que tiene PSA (Peugeot, Citroën y Opel) en Vigo.

Este nuevo modelo se caracteriza porque se ensambla en la factoría junto a los modelos de combustión (gasolina y diésel). En la misma línea de montaje, los operarios montan o bien un Peugeot 2008 con motor convencional o bien esta variante 100% eléctrica.

El Peugeot e-2008 es de los pocos coches eléctricos que se fabrican en España. Junto al Peugeot e-2008, en esta misma planta pronto llegarán las versiones de cero emisiones de los comerciales ligeros que comparten elementos con el Citroën Berlingo.

Junto a ellos, en Zaragoza también se fabrica el Opel Corsa-e y próximamente en Villaverde (Madrid) llegará el C4 eléctrico. No obstante, sí podemos decir que el Peugeot e-2008 es el primer SUV eléctrico que se construye en nuestro país.

Este nuevo Peugeot e-2008 parte de un precio sin descuentos de 37.450 euros.

A esta cifra hay que aplicar las tradicionales ofertas de la marca que, financiación incluida, rondará los 32.050 euros. Y ello se podría aplicar las ayudas del Renove que rondan los 4.000 euros.

Por lo tanto, estaríamos hablando de un precio final del vehículo de unos 28.050 euros. Se trata de una cifra alta pero razonable para ser un vehículo 100% eléctrico.

Este SUV es 100% eléctrico.

El Peugeot e-2008 respecto a sus rivales

A la hora de compararlo con sus rivales, lo primero que vemos con el nuevo Peugeot e-2008 es que apenas cuenta con competidores. Analizando el mercado, de hecho, tan solo vemos que tiene como rivales los siguientes modelos (el e-Niro es algo más grande pero también lo incluimos como un posible rival):

• Kia e-Niro

• Kia e-Soul

• DS 3 Crossback

• Hyundai Kona EV

Y respecto a ellos, comprobamos que el Peugeot e-2008 cuenta con un precio competitivo, como puedes ver en la siguiente lista.

• Hyundai Kona EV 100 kW Tecno | desde 35.050 euros

• Kia e-Niro Concept | desde 35.875 euros

• Kia e-Soul 136 CV Concept | desde 36.225 euros

• Peugeot e-2008 136 CV Active | desde 37.450 euros

• DS 3 Crossback 136 CV So Chic | desde 39.300 euros

Cuenta con un motor de 100 kW.

Peugeot e-2008: un SUV urbano o compacto

A la hora de situarlo en el mercado, tenemos que señalar, eso sí, que este nuevo Peugeot e-2008 se sitúa casi, a medio camino, entre un SUV urbano y un SUV compacto. De hecho, mientras que la primera generación del Peugeot 2008 era claramente un SUV urbano, este ha crecido tanto que roza el siguiente segmento.

A continuación puedes ver cómo el nuevo Peugeot e-2008 es más grande que sus rivales:

Coche Longitud Anchura Altura DS3 Crossback 4.11 1.79 1.53 Hyundai Kona EV 4.18 1.80 1.57 Kia e-Soul 4.19 1.80 1.60 Peugeot 2008 4.30 1.77 1.53

Destaca por el maletero

Otro aspecto interesante de este modelo es su capacidad de carga, cómo es el maletero. Pues bien como puedes ver a continuación el Peugeot e-2008 presenta con el mejor maletero respecto a sus rivales. Por lo tanto es otro aspecto positivo de este coche.

Coche Maletero Peugeot e-2008 405 DS3 Crossback 350 Hyundai Kona EV 332 Kia e-Soul 315

Con sus 4,3 metros presenta una notable longitud.

Más pesado que sus rivales

Como decíamos anteriormente, este nuevo Peugeot e-2008 es más grande que sus rivales (y también cuenta con más capacidad de batería como verás más adelante). Esto hará que también sea un coche más pesado que sus competidores, como puedes ver a continuación:

Coche Peso Kia e-Soul 1.593 kilos DS3 Crossback 1.600 kilos Hyundai Kona EV 1.610 kilos Peugeot e-2008 1.623 kilos

Motor eléctrico y batería

En cuanto al motor eléctrico es el ya conocido dentro del Grupo PSA. Se trata de un propulsor eléctrico de 100 kW (136 CV) que logra un par máximo de 260 Nm. y está alimentado con una batería de iones de litio de 50 kWh de capacidad.

Con este sistema de propulsión el Peugeot e-2008 acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos, logra una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora y obtiene una autonomía de 310 kilómetros según el ciclo WLTP.

El frontal es específico en esta versión 100% eléctrica.

Pues bien para saber en qué destaca el nuevo Peugeot e-2008 en este sentido lo comparamos con sus rivales. Y en esta primera comparativa, lo que podemos ver es que todos ellos cuenta con motores similares (hay que señalar que tanto el Kona EV como el e-Soul también cuentan con versiones más potentes, mientras que el e-2008 no dispone de ellas).

También llama la atención que la batería de PSA tiene más capacidad que la de sus rivales. Esta mayor capacidad de batería hace que la autonomía sea mayor. Sin embargo, esta diferencia de autonomía no es tan exagerada. Es solo de apenas unos 30 kilómetros como puedes ver a continuación:

Coche Potencia Batería Autonomía DS3 Crossback 136 CV / 100 kW 50 kWh 320 km Hyundai Kona EV 136 CV / 100 kW 39 kWh 289 km Kia e-Soul 136 CV / 100 kW 39 kWh 276 km Peugeot e-2008 136 CV / 100 kW 50 kWh 320 km

Estas diferencias algo exiguas se pueden deber a que el consumo del Peugeot e-2008 no es tan eficiente como en sus rivales. Si bien esta apreciación no la podemos comprobar ya que Peugeot no ha facilitado los datos de consumo medio del nuevo e-2008 (luego hablaremos del consumo obtenido en esta primera prueba). Sí tenemos por el contrario el consumo de sus rivales, como puedes ver a continuación.

Modelo Consumo WLTP Hyundai Kona EV 15 kWh / 100 km Kia e-Soul 15,6 kWh /100 km DS3 Crossback – Peugeot 2008 –

Toma de corriente del nuevo modelo.

Velocidad máxima y aceleración

Donde sí sorprende el nuevo Peugeot e-2008 es en las cifras de aceleración y velocidad máxima. Entre otras cosas porque, a pesar de ser un coche más pesado y más voluminoso que sus rivales, es el mejor en aceleración y no pierde mucho en velocidad máxima, como puedes ver a continuación:

Modelo 0-100 km/h Velocidad máx. Peugeot 2008 8,1 150 km/h DS3 Crossback 8,7 s. 150 km/h Hyundai Kona EV 9,7 s. 155 km/h Kia e-Soul 9,9 s. 155 km/h

Habitabilidad del Peugeot e-2008

Una vez dentro del vehículo, lo primero que hacemos es comprobar la habitabilidad. Y para ello vamos a tomar la cinta métrica y comenzamos con la anchura de las plazas delanteras, que es de 137 centímetros. A ello se suma que entre la banqueta y el techo se contabilizan un total de 104 centímetros.

Ambas medidas son buenas. Sentados delante, comprobamos que tenemos un gran espacio para la cabeza. De hecho, a nosotros que medimos 1,82 metros y nos gusta ir en la posición más baja, vemos que nos sobran unos 14 centímetros.

El interior del Peugeot e-2008 es particular por la situación del volante.

Por el contrario, comprobamos que en ningún momento encontramos una postura de conducción cómoda. El tradicional i-cockpit de Peugeot es un elemento que nos sigue sin convencer. Entre otras cosas porque el volante está demasiado bajo, llegando a rozar con las rodillas. Y si lo subimos, entonces no vemos el cuadro de instrumentos.

A la hora de comprobar estas dimensiones con el resto de rivales, vemos que el Peugeot 2008 sobresale en altura libre al techo, si bien en anchura no es tan determinante:

Kona Renegade T-Roc T-Cross Arona Juke Kamiq 2008 Captur Ancho delante 143 142 141 140 139 138 137 137 133 Alto delante 100 104 105 103 103 102 105 104 100

En relación a las plazas traseras, tenemos que el Peugeot 2008 tiene 130 centímetros de anchura para los hombros y una distancia al techo de 96 centímetros. Ambas cifras son medidas razonables. Sin embargo, cuando las comparamos con otros rivales vemos que no son sobresalientes, como puedes ver a continuación, sobre todo si tenemos en cuenta que el Peugeot 2008 es de los modelos más grandes de la categoría:

T-Roc Renegade Kona Kamiq T-Cross Arona 2008 Captur Juke Ancho detrás 137 136 134 133 132 131 130 129 126 Alto detrás 95 100 94 98 95 98 96 93 88

Cuadro central del nuevo Peugeot e-2008 con el consumo de electricidad.

Al volante del Peugeot e-2008

Una vez ya analizado el vehículo al completo toca sentarnos al volante y conducir durante varias decenas de kilómetros por los alrededores de Barcelona.

Y lo primero que llama la atención en este sentido es que no existe ruido alguno. Estamos ante un coche muy silencioso. Y no solo por la ausencia de ruido mecánica, que es obvio, sino también por lo bien aislado que está. Es cierto que a partir de 80 km/h surgen algunas turbulencias, pero no son excesivamente llamativas.

Conducirlo es una sensación muy llamativa y muy agradable, ya que se escuchan sonidos que normalmente en un coche térmico no puedes oir.

Continuamos la ruta y vamos probando los diferentes modos de conducción. De esta manera, se puede pasar por el modo ECO, el modo Normal y el modo Sport. De todos ellos, donde más apreciamos la diferencia es en el modo Sport. En este modo, notamos una dirección más endurecida y, sobre todo, más potencia del motor, con una menor presión del acelerador.

También nos ha gustado su estabilidad. Las sensaciones de conducción, de hecho, son muy parecidas a las del Peugeot 208, entre otras cosas porque comparten la misma plataforma CMP. En este sentido, destaca por su buen comportamiento y notable pisada.

Las plazas delanteras son amplias.

Es cierto que hay algunos elementos que transmiten unas sensaciones menos agradables. Por ejemplo la dirección se nos antoja que tiene una excesiva asistencia eléctrica, lo que dificulta saber qué ocurre bajo las ruedas. Esta sensación, además, se vuelve más presente por el volante, ya que al ser más pequeño, quizás tiendes a girar más de lo debido.

A ello también hay que sumar el hecho de que cuesta cogerle el tacto al freno. Al menos en un primer momento. Es algo que les ocurre a la mayoría de los eléctricos debido a la frenada regenerativa. La primera sensación es que el pedal se hunde y el coche no frena. Sin embargo, poco a poco vas viendo que tienes que frenar un poco más y de forma más constante para conseguir buenos resultados.

Es un coche que en líneas generales tiene un buen comportamiento, sobre todo en estabilidad. Está muy asentado.

En relación a los consumos, durante nuestra roma de contacto de decenas de kilómetros y sin llevar ni el aire acondicionado ni la calefacción encendida hicimos un consumo de 18,8 kWh cada 100 kilómetros, una cifra razonable.

Teclas en forma de piano.

Conclusión

Tenemos que reconocer que el Peugeot e-2008 es un coche que nos ha parecido satisfactorio. Tiene virtudes como por ejemplo un diseño atractivo, un buen comportamiento, una sobresaliente pisada y unas prestaciones razonables. Además, su consumo de alrededor de 18 kWh es algo elevado pero razonable.

Los apartados más criticables serían el precio sin ayudas, puesto que sigue siendo elevado respecto a un coche térmico; el peso, que también es alto con 1,6 toneladas; la dirección, que nos parece algo artificial y la autonomía, puesto que a ritmo tranquilo estaremos entre los 250 y los 300 kilómetros, una cifra que si bien para el día a día es válida, para largos viajes se quedará algo corta.

Valoración

Diseño: 8

Espacio interior y maletero: 7

Motor, cambio y prestaciones: 7

Confort y terminación: 8

Equipamiento en seguridad y tecnología: 9

Diversión al volante: 7

Precio: 6

Puntuación final: 7,42