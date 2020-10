Rafa Nadal: "Prefiero el Kia antes que el Aston Martin, es mucho más cómodo para mí"

Una vez más Rafa Nadal, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, nos ha vuelto a dar una lección de humildad a los españoles. En concreto, ha sido a raíz de una entrevista en La Resistencia de Movistar+, cuando David Broncano, el popular presentador, le ha preguntado por su relación con los coches.

En este sentido Broncano comienza aludiendo al deportivo con el que alguna vez se la ha visto a Rafa Nadal (un Aston Martin) diciéndole: "Está guapo ese coche, eh, Rafa". A lo que Nadal contesta: "Sí, la verdad es que sí". Sin embargo, también añade Nadal: "Cuando quieras te doy las llaves porque están ahí parados".

Es entonces cuando Broncano bromea "una vuelta me podrías dar, no". A lo que Nadal responde: "Yo te doy las llaves porque están ahí parados, te lo prometo, hace seis meses que no cojo ningún coche".

Es entonces cuando Broncano le vuelve a pedir a Nadal: "Dame la llave". Y Nadal responde: "Es que no sé si se ponen en marcha". Y el presentador de Movistar+ incide: "Ya te lo pongo yo en marcha, Rafa no me digas esas cosas de cachondeo que lo hago de verdad".

Y continúa Broncano: "¿Entonces coges el Kia antes que el Lamborghini?". Y Nadal responde: "No tengo ningún Lamborghini". "Bueno, el que sea. Coges el Kia antes que el Aston Martin", vuelve a preguntar Broncano. Y Rafa Nadal contesta: "Sí, 100%. El Kia es mucho más cómodo para mí".

Le robó la chaqueta a Hugo Silva y ahora va a por el coche de @RafaelNadal #LaResistencia pic.twitter.com/CIPvhwOzKw — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 28, 2020

Esta escena nos recuerda, en parte, a la vivida en Stuttgart en 2007 cuando le preguntaban al ganar el torneo y al entregarle las llaves de un Mercedes AMG GT, Nadal respondía: “No es un Kia pero está bien”.

Este el nuevo Kia Sorento, el próximo coche de Rafa Nadal.

Una relación con Kia

Lo cierto y aunque pueda parecer sorprendente es que Rafa Nadal y Kia es un 'matrimonio' que acaba de ser renovado hasta 2025 y cumplirá más de dos décadas juntos.

Fuentes cercanas a la marca siempre han destacado del deportista español que Kia fue quien se fijó en Nadal antes de que fuera un deportista de élite y el tenista lo ha agradecido con una fidelidad absoluta a Kia.

Recordamos en este sentido, que la relación entre Kia y Rafa Nadal comenzaba en 2004. Por aquel entonces el tenista español empezaba a dar sus primeros pasos como profesional con 17 años.

Y Kia, al igual que el manacorí, era una promesa como marca de coches en España. De ahí que buscara asociarse a un deportista joven, trabajador, humilde… que tuviera ganas de comerse el mundo.

Uno de los primeros coches que Rafa Nadal promocionó fue el Kia Sportage, un SUV que todavía se vende hoy convenientemente renovado.

Así es el ‘match’ entre Rafa Nadal y Kia, un ‘matrimonio’ que va para 20 años José Luis Cano

Tal ha sido el éxito de Rafa Nadal con Kia que lo que empezó como una relación con la filial española de la marca, poco después el deportista se convertía en embajador de Kia en todo el mundo. Desde entonces, Nadal ha promocionado varios modelos de Kia a lo largo de esta relación con la marca coreana. Por ejemplo, en 2013 Nadal recibía en 2013 un Kia Proceed GT.

Esta relación entre Kia y Rafa Nadal significa una retribución económica y la cesión de vehículos de la marca. Además, desde la firma coreana también colaboran activamente con la academia y su fundación.

Rafa Nadal al volante de su Kia Stinger. José Luis Cano

En cuanto al modelo como coche personal, a Rafa Nadal se le ha visto con un Kia Stinger, el modelo más deportivo de la marca coreana, si bien fuentes cercanas a la misma señalan que probablemente su próximo modelo sea el Kia Sorento.