Probamos el nuevo coche de Rafa Nadal; así es el Kia Sorento

Estimado Rafa Nadal… En la sección de Motor de El Español sabemos que actualmente tienes un Kia Stinger y que estás feliz con él.

Es un coche con un diseño muy atractivo, con un comportamiento deportivo y que para ti... ofrece lo más importante y necesario: que entren las raquetas del deporte que tanto amas, el tenis.

Sin embargo, desde Kia nos han ‘chivado’ que, como embajador de la marca hasta 2025, próximamente cambiarás de coche.

Nos han dicho que dejarás el emocional Stinger por un coche mucho más práctico, funcional pero que también te ofrecerá muchas sensaciones. Hablamos del nuevo Kia Sorento.

Por ello, como nosotros ya nos hemos subido a este nuevo modelo, vamos a explicarte todas las novedades que incorpora, para que cuando te pongas a sus mandos puedas sacarle todo el partido. Que es mucho… Así que vamos allá.

Rafa Nadal con su Stinger.

Sorento, el Kia más evolucionado

Lo primero que tienes que saber, Rafa, es que estás ante el coche más evolucionado de Kia hasta la fecha.

Como bien sabes la marca está haciendo muy bien los deberes para convertirse en un fabricante líder en electrificación. Y este Sorento es una etapa más en el camino hacia conseguir una gama completa de coches de cero emisiones.

Por este motivo, en Kia han utilizado su nueva plataforma N3 SUV, una estructura innovadora que permite incluir versiones electrificadas, algo que es completamente inédito en este modelo que ya va por su cuarta generación y del que han vendido 37.000 unidades en España desde el año 2002.

Pero más adelante te contaremos cómo funciona la electrificación en el Sorento. Antes queremos hablarte un poco del coche con el que te vas a encontrar. Y aquí, lo primero que tienes que saber es que el Sorento es un SUV de gran tamaño.

Vas a pasar, por tanto, de un coche muy bajo y deportivo, como tu Stinger; a un modelo que es todo lo contrario: alto, robusto y con una carrocería con un gran volumen.

Este nuevo Kia Sorento es un SUV de gran tamaño.

Piensa que tiene una longitud de 4,81 metros, una anchura de 1,90 metros y una altura de 1,69 metros. Muchas de estas medidas son parecidas a las del anterior Sorento (el de tercera generación).

De hecho lo que más crece es la batalla o distancia entre el eje delantero y el eje trasero, que ahora es 3,5 centímetros mayor, una característica que permite ofrecer un gran espacio interior como te contaremos más adelante.

También sabemos Rafa, que tú eres muy de Kia, que no sueles pensar en otras marcas de coches. Aun así, nosotros desde aquí también tenemos que decirte que si tuviéramos que comparar los rivales de este modelo con los tuyos… podemos decir, por ejemplo que el Toyota RAV4 es Djokovic, que el Seat Tarraco es Dominic Thiem y que el Skoda Kodiaq, Roger Federer.

También encontramos otro rival, pero este es ‘fuego amigo’. Es como Roberto Bautista para ti. Y hablamos del Hyundai Santa Fe.

Puede tener un motor diésel o bien una variante híbrida.

Diseño impactante

Te adelantamos Rafa, que el diseño del coche te va a impactar. Tú que estás muy habituado a viajar por el mundo, la estética del Sorento te recordará a los coches que pudiste ver en Estados Unidos, cuando ganaste el US Open 2010, 2013, 2017 y 2019… Tiene un diseño muy ‘americanizado’.

Te llamará la atención, por ejemplo, la parrilla, con un color negro brillante y que está acompañada de faros de led; también la parte inferior del paragolpes, que incorpora entradas de aire para mejorar la aerodinámica; los pasos de rueda característicos, las llantas que pueden ser de hasta 20 pulgadas… y, sobre todo, la zaga.

La trasera del Sorento es única, no habíamos visto un diseño similar en otro modelo. Mientras que muchos coches tienden a crear una estética más horizontal, los faros del Sorento son muy verticales.

Rafa Nadal podría recibir el Kia Sorento próximamente.

Y continuando con otros detalles que nos han llamado la atención también vemos que el limpiaparabrisas está escondido en el alerón trasero, o que el faldón trasero oculta las salidas de escapes dobles.

Un lujo de habitáculo Llega el momento de entrar en el habitáculo. Es como tu vestuario Rafa. El lugar donde te concentras, te relajas y también disfrutas. Será entonces, cuando veas que el espacio interior del Sorento es el mejor que ha creado Kia hasta la fecha.

Tal es así, que si tapáramos el emblema de la marca del volante, podríamos pensar incluso que estamos ante un coche premium, por la calidad de los acabados y la elevada tecnología. Es cierto, que quizás al principio pueda ser un poco complicado hacerse con los mandos (son numerosos). Pero seguro que como pasarás muchas horas en él, será fácil aprenderse todo.

El diseño de este SUV es muy americano.

Por ejemplo, Rafa, no puedes dejar de ver el enorme panel del cuatro de instrumentos. Tiene 12,3 pulgadas y, además, lo puedes personalizar como quieras. Tiene, por ejemplo, gráficos exclusivos para los diferentes modos de conducción. E incluso los fondos del cuadro también muestran un cielo despejado o una noche cerrada dependiendo de la hora del día en la que estemos.

Otra de las cosas que no puedes dejar de perderte, Rafa, es la pantalla central de 10,2 pulgadas. No solo admite una gran personalización, sino que además, puede conectarse a dos móviles a la vez y cuenta con los servicios ‘Kia Live’ como tráfico en tiempo real, radares, información del tiempo, gasolineras, etc.

Además, Rafa, este Sorento también cuenta con el sistema Uvo Connect, que permite controlar numerosas funciones desde el móvil.

Las cámaras de los espejos nos permiten ver lo que nos rodea.

Tres filas de asientos de las más amplias

Otro aspecto que tienes que tener en cuenta Rafa es que con el Kia Sorento vas a viajar muy cómodo. Sabemos que con el Stinger también te sientes compenetrado con el puesto de conducción. Pero el del Sorento, es de otra galaxia.

Además, ahí tendrás todo el espacio del mundo para que puedas viajar relajado y no tengas molestias musculares, algo de lo que sufrís todos los deportistas de élite cuando viajáis en coche.

En el Sorento estamos seguros que viajarás con total confort. Además, como tiene siete plazas (en España solo se vende con esta configuración), con el Sorento podrás desplazarte con gran parte de la familia con total confort. La segunda fila, por ejemplo, con tres asientos y una configuración 60:40 es muy amplia y dispone de dos anclajes isofix. Además, basta apretar un botón para que los asientos se desplacen y poder así sentarse en la tercera fila.

Y esta última fila, la tercera, nos ha parecido también de las mejores de la categoría. Aquí también hay otros dos isofix e incluso dos adultos pueden viajar con razonable confort.

El diseño de la parrilla es llamativo.

Con motor híbrido

En cuanto a los motores, Rafa, existen dos versiones disponibles. Un diésel 2.2 CRDI de 202 CV con una nueva caja de ocho marchas, que está disponible en tracción 4x2 y 4x4 y que nos ha gustado por su poderío…

Pero conociendo que en Mallorca están muy preocupados por el medio ambiente y la movilidad sostenible, nosotros desde aquí te recomendamos que optes por el Sorento híbrido.

Este modelo híbrido cuenta con un motor de gasolina de 1,6 litros y 180 CV y un generador eléctrico de 60 CV. La potencia conjunta de los dos es de 230 CV (recordamos que no se suman ambas cifras). A ello se suma una batería pequeña (de solo 1,49 kW) que lo que hace principalmente es ayudar al motor de combustión y, también permite circular en eléctrico durante unos segundos.

Al ser un híbrido, además, tiene la etiqueta ECO. Y respecto al consumo la media WLTP es de 6,4 litros cada 100 kilómetros.

En marcha, además, el híbrido es un coche que es muy fino y silencioso, lo que permite ofrece un elevado confort de marcha. Además, si eres suave con el acelerador notarás que el sistema eléctrico toma el control del vehículo.

Los cuadros del interior son completamente digitales.

A la espera del híbrido enchufable

Tienes que saber Rafa, que si puedes esperar un poco (quizás para enero o febrero) también estará disponible el Sorento Híbrido enchufable. La principal diferencia entre el Sorento híbrido que hemos probado y este nuevo enchufable, es que el PHEV (el enchufable) tiene una mayor batería (con más capacidad) y, por lo tanto, se tiene que recargar enchufándolo a la red.

A cambio obtienes una gran autonomía en modo eléctrico que se situará entre los 50 y los 60 kilómetros, lo que te permite desplazarte por Mallorca sin expulsar emisiones contaminantes.

Aventura 4x4

Otro aspecto que gustará de tu próximo Sorento será su capacidad aventurera. Recuerda que existen versiones 4x2 pero también 4x4 que, junto con el sistema Terrain (que permite elegir entre nieve, barro y arena), permite acceder a lugares donde un turismo convencional no llegaría.

Y no solo eso. En carretera el Sorento también se caracteriza por su buen comportamiento. Pese a su gran volumen, tamaño y peso, este SUV (sobre todo en el modo de conducción Sport) no balancea en exceso y permite una conducción ágil.

Los grupos ópticos traseros son muy verticales.

Ayudas a la conducción

Por último Rafa no puedes dejar de tener en cuenta la gran cantidad de ayudas a la conducción que incorpora. De todas ellas (asistente de conducción en carretera, aparcamiento remoto, limitación de velocidad automática…) nos quedamos con el monitor del ángulo muerto.

Este sistema lo que hace es que muestra la información que recogen las cámaras de los retrovisores en el cuadro de instrumentos. De esta manera, cuando accionamos el intermitente, veremos en el cuadro de instrumentos todo lo que recoge la cámara, una información muy interesante.

Conclusión

Rafa... el nuevo Sorento que estás muy cerca de estrenar es uno de los SUV grandes de siete plazas más recomendables que existen a día de hoy. Ofrece un diseño imponente, un enorme habitáculo, tres buenas filas de asientos, unos acabados de calidad y un precio, alto pero muy competitivo (desde 46.800 euros, sin promociones).

¿Aspectos a mejorar? Pues lo cierto es que encontramos pocos. Quizás el peso, ya que sus cerca de 1,9 toneladas le convierten en un modelo con un peso elevado. Esto hará que los consumos sean también más altos que en SUV con un tamaño más contenido. No obstante, una vez que te subes al Sorento y disfrutas de la conducción, todos estos detalles mejorables, quedan olvidados. ¡Enhorabuena Rafa! Nos ha gustado (mucho) tu nuevo coche.

Valoración

Diseño: 8

Espacio interior y maletero: 9,5

Motor, cambio y prestaciones: 7

Confort y terminación: 8

Equipamiento en seguridad y tecnología: 8,5

Diversión al volante: 7

Precio: 7

Puntuación final: 7,85