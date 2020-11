Probamos el Hyundai i30: ahora más electrificado y con etiqueta ECO

En la sección de Motor de El Español hemos tenido la oportunidad de realizar una primera prueba al Hyundai i30 de 2020. Se trata de una actualización de este modelo, que compite en la categoría de los compactos y que está a la venta desde 22.170 euros (precio sin descuentos).

Este nuevo i30 que hoy probamos es lo que se conoce como una puesta al día o actualización. Son cambios que llegan cuando el coche está a mitad de su vida comercial. El Hyundai i30 es un coche clave para la marca. Desde que se lanzara en 2007 y hasta ahora, ha tenido tres generaciones y ha registrado cerca de 1,2 millones de unidades vendidas.

España, además, es un país importante para este modelo (ocupa en torno al 10% de las ventas totales) puesto que en estos 13 años ha contabilizado cerca de 125.000 unidades, de las que 70.000 han sido en los últimos cinco años.

Buenas cifras sobre todo después de que se lanzara la tercera generación en 2017 y se incluyera una interesante carrocería familiar y otra de línea coupé. Este i30 es, por tanto, un modelo fundamental para la marca que se sustenta principalmente por los tres pilares formados por Tucson, Kona e i30.

Del Tucson, ya hemos comentado que se acaba de renovar y estamos a la espera de su presentación para poder conducirlo a mediados de diciembre. Del Kona, podemos señalar que está en plena madurez, puesto que fue lanzado en 2017 y cuenta con versiones de gasolina, diésel, híbridas y también 100% eléctricas. Para 2021 se espera, además, una actualización del mismo.

El frontal del Hyundai i30 incorpora un nuevo diseño.

Cuál es el más vendido de la categoría

Tal y como hemos señalado el Hyundai i30 compite en la categoría de los compactos. Hablamos de los coches de tamaño medio. Si analizamos cuáles serían sus rivales encontramos que los modelos más vendidos en España son:

• Seat León

• Volkswagen Golf

• Renault Mégane

• Peugeot 308

• Toyota Corolla

• Ford Focus

• Opel Astra

• Hyundai i30

• Kia Ceed

• Citroën C4

Esto significa, por tanto, que el Hyundai i30 estaría situado entre los modelos más vendidos de una categoría que tiene un elevadísimo número de competidores.

Modelo Ventas 2015-2020 (octubre) 1 Seat León 187.231 2 VW Golf 148.975 3 Renault Mégane 124.306 4 Peugeot 308 113.315 5 Toyota Auris/Corolla 100.750 6 Ford Focus 95.567 7 Opel Astra 87.041 8 Hyundai i30 86.915

En este otro gráfico se pueden ver cómo han evolucionado las ventas de estos modelos:

La zaga cuenta también con algunos cambios.

Precios del Hyundai i30

Tal y como hemos señalado el nuevo Hyundai i30 está a la venta desde 22.170 euros. Este precio se corresponde con la versión 1.0 TGDI de 120 CV y cambio manual de 6 velocidades.

A este precio habría que descontar las campañas de lanzamiento (de entre 3.400 y 4.000 euros), de financiación (unos 1.500 euros adicionales) y más descuento si añade un coche a cambio (1.500 euros) y si se acoge uno al Renove, entre otros.

Respecto a sus competidores, el Hyundai i30 está en una posición intermedia. No es de los más baratos, pero tampoco es de los más caros. Eso sí, cabe señalar que estos precios no son equiparables del todo, ya que no cuentan con la misma potencia ni equipamiento.

• Kia Ceed | desde 19.325 euros

• Ford Focus | desde 20.700 euros

• Seat León | desde 21.190 euros

• Hyundai i30 | desde 22.170 euros

• Renault Mégane | desde 22.275 euros

• Citroën C4 | desde 22.300 euros

• Opel Astra |desde 22.800 euros

• Peugeot 308 | desde 23.600 euros

• Volkswagen Golf | desde 24.532 euros

• Toyota Corolla | desde 26.550 euros

Lateral del nuevo Hyundai i30.

Qué novedades tiene el Hyundai i30

A la hora de elegir los principales cambios que incorpora este Hyundai i30 de tercera generación (que se mantendrá en los concesionarios hasta aproximadamente 2023 o quizás 2024) nos quedamos principalmente con tres apartados: las novedades de diseño, el mayor equipamiento y la llegada de la electrificación a sus mecánicas.

Y comenzando por el frontal vemos que es la modificación más llamativa. Ahora es más atrevido, lo que le confiere un aspecto más interesante. Recibe una nueva parrilla, nuevos faros de led de nuevo diseño y nuevo paragolpes también rediseñado.

En la parte trasera, los cambios son algo menores, y nos quedamos con unas nuevas ópticas, que tienen un carácter más emocional. También las llantas han recibido un nuevo diseño.

En cuanto al interior, el cuadro recibe una pequeña pantalla digital de 7 pulgadas (lástima que no esté disponible un cuadro digital) y una segunda (y enorme) pantalla digital de 10,2 pulgadas.

El Hyundai i30 es un coche compacto.

Más conectividad

Este nuevo Hyundai i30 también gana en conectividad. Es compatible con Android Auto y Apple CarPlay y según señala Hyundai, ya no se necesitarán cables para conectar con el coche. También ofrece carga inalámbrica.

También llama la atención la incorporación de los servicios conectados de Hyundai, que la marca coreana ha bautizado como Bluelink. Los clientes inicialmente recibirán una suscripción gratuita por cinco años a estos servicios. Estos servicios, a su vez, permiten acceder a funciones como:

• Tráfico en tiempo real desarrollado junto a TomTom

• Estaciones de servicio con precios en tiempo real

• Radares

• Reconocimiento de voz

• Servicio encuentra mi coche

• Servicio remoto para abrir o cerrar el coche a distancia

• Enviar al coche un punto de interés

• Mensajes de mantenimiento e información sobre la conducción

Este coche es microhíbrido, tiene una pequeña asistencia eléctrica.

Más seguridad

Es otro de los aspectos que más llama la atención del nuevo Hyundai i30. Hablamos del apartado de seguridad. Desde Hyundai señalan que cuenta con el Hyundai SmartSense con elementos como:

• Asistente de carril con intervención sobre la dirección

• Advertencia que evita colisión marcha atrás

• Advertencia de inicio de la marcha del vehículo que nos precede

• Detección de vehículo en el ángulo muerto

• Advertencia de peatones y bicicletas

• Sistema de advertencia de la atención del conductor

• Luces largas automáticas

Detalle de las llantas con el acabado N Line.

Motores con hibridación ligera

Eso sí, a la hora de escoger una novedad principal, nos quedamos con la llegada de la hibridación ligera a las mecánicas (Hyundai espera que el 60% de las ventas sean de coches microhíbridos). Esta tecnología (también conocida como microhibridación o mild hybri) permite según Hyundai un ahorro en los consumos de entre el 7 y el 10%.

Una tecnología que si bien no mueve el vehículo solo con el impulso de la electricidad, sí ayuda en fases de aceleración y arrancada y permite tener un start/stop más duradero.

De esta manera, la gama del i30 queda de la siguiente manera:

Versiones de gasolina

• 1.0 T-GDI 125 CV | manual (6) y auto. (7)

• 1.0 T-GDI 125 CV 48V microhíbrido | manual de 6 (iMT) y auto. (7)

• 1.5 de 110 CV | manual (6)

• 1.5 T-GDI 160 CV 48V microhíbrido | manual (6) (iMT) y auto. de 7

Versiones diésel

• 1.6 de 115 CV | manual (6) y auto. (7) con doble embrague

• 1.6 de 136 CV 48V microhíbrido | manual (6 ) y auto. (7) y doble embrague

Acabados

Y por último los acabados, que son los siguientes:

Essence

Destaca por incorporar, entre otros elementos, luces diurnas de led, antinieblas, DAB, climatizador manual, sistema de asistencia a la frenada de emergencia, sistema activo de cambio involuntario de carril, sensor de luces automáticas, control de crucero…

Klass

Suma llantas de aleación de 16 pulgadas, pantalla táctil de 8 pulgadas, cámara de aparcamiento trasera, sensor de aparcamiento trasero, climatizador bizona, conectividad Android Auto y Apple CarPlay, retrovisores plegables eléctricos y reposabrazos central trasero.

Tecno

Añade llantas de 17 pulgadas, pantalla táctil a color de 10,2 pulgagadas, Bluelink, espejo electrocromático, sensor de lluvia, llave inteligente, cargador inalámbrico…

N Line

También incorpora pedales metálicos, diseño deportivo N Line, asiento con ajuste lumbar…

N Line X

Es el acabado más completo. Con la mencionada pantalla a color de 10,2 pulgadas, pero también freno de mano eléctrico, advertencia de velocidad, aireadores traseros, reconocimiento de señales, sistema activo de seguimiento de carril…

Interior del Hyundai i30.

Al volante del T-GDI 1.0 120 CV 48 voltios

Una vez al volante de este modelo, lo que más nos ha llamado la atención es el cambio de marchas manual. Entre otras cosas por el funcionamiento 'a vela', que consiste que cuando se deja de acelerar, el motor se apaga, reduciendo los consumos.

Esta función ya la habíamos probado en otros modelos, pero con cambio automático. Con cambio manual es la primera vez que conducimos algo así. Y lo cierto es que nos ha llamado la atención, por su funcionamiento y también porque cuando está en modo a vela se puede desplazar la palanca al punto muerto sin necesidad de pisar el embrague.

Durante nuestra prueba el coche ha realizado un gasto de 5,3 litros cada 100 kilómetros, una cifra razonable para ser un coche de gasolina de 120 caballos.

En cuanto al resto de los apartados, pocas novedades, ya que se trata de solo una actualización. Por ejemplo, tiene un tamaño intermedio, si bien su maletero es de los más grandes y lo mismo con su habitabilidad, que también es de las más grandes.

Aquí se puede ver el tamaño del coche:

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Ford Focus 4.37 1.82 1.45 2.70 Opel Astra 4.37 1.80 1.48 2.66 Toyota Corolla 4.37 1.79 1.43 2.64 Seat León 4.36 1.80 1.45 2.68 Renault Mégane 4.35 1.81 1.44 2.66 Hyundai i30 4.34 1.79 1.45 2.65 Kia Ceed 4.31 1.80 1.44 2.65 VW Golf 4.28 1.78 1.45 2.63 Peugeot 308 4.25 1.80 1.47 2.62

Pantalla central del Hyundai i30.

Y aquí se puede ver la capacidad del maletero:

• Peugeot 308 | 398 litros

• Hyundai i30 | 395 litros

• Kia Ceed 2018 | 395 litros

• Renault Mégane | 384 litros

• Volkswagen Golf | 380 litros

• Seat León | 380 litros

• Ford Focus 2018 | 375 litros

• Opel Astra | 370 litros

• Toyota Corolla | 361 litros

Y por último la habitabilidad interior, donde el i30 muestra lo mejor de sí.

Anchura delante Alto delante Anchura detrás Alto detrás Hyundai i30 143 101 137 96 Peugeot 308 142 101 137 93 Ford Focus 141 101 136 92 Volkswagen Golf 141 99 136 93 Opel Astra 140 104 133 92 Toyota Corolla 138 98 134 92 Media 140,8 100,6 135,5 93

A ello se suma un buen comportamiento y una razonable relación entre calidad y precio…

Este modelo cuenta con la etiqueta ECO.

¿Aspectos a mejorar? Pues quizás echamos de menos un cuadro digital de mayor tamaño, un menor número de botones, aspectos secundarios pero que denotan que el paso del tiempo nos afecta a todos. Otro detalle a tener en cuenta es que compite contra dos pesos muy pesados de la categoría.

El principal, por precio, es el Seat León, que, además, es el más vendido en España. Y esto es un argumento difícil de rebatir. Eso sí, en el caso de que este i30 sea considerablemente más económico que el compacto español, sí habría que tenerlo en cuenta.