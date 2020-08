Probamos el BMW Serie 1: mantiene el buen comportamiento... incluso con la tracción delantera

En El Español hemos realizado esta prueba al BMW Serie 1, un compacto renovado en 2019 y que se sitúa como uno de los coches de tamaño medio y orientación premium más vendidos del mercado.

Este rival de modelos como el Audi A3 o Mercedes Clase A se caracteriza, en esta nueva generación por abandonar la propulsión (sistema de tracción trasera) y apostar claramente por la tracción delantera, una decisión que ha generado cierta controversia entre los aficionados más puristas de la marca.

Este nuevo BMW Serie 1, que se corresponde con la tercera generación de este compacto, está a la venta sólo con carrocería de cinco puertas -desaparece la de tres puertas- y se conoce con el nombre interno de F40. Con la incorporación de este Serie 1 BMW reemplaza a su antecesor lanzado en 2012 y actualizado en 2015.

Comenzando por el precio, este nuevo BMW Serie 1 está a la venta con un precio inicial de 30.300 euros. Esta cifra se corresponde, precisamente, con la versión probada y que es el BMW 118i, una variante con un motor de gasolina de 140 CV y cambio manual.

Este precio, no obstante, puede verse sensiblemente reducido si se opta por la financiación de la marca y se entrega un coche a cambio. En este sentido, desde algunos concesionarios de BMW señalan que el precio puede rondar los 25.000 euros con descuentos.

Este nuevo BMW Serie 1 solo está a la venta con cinco puertas.

Precios del BMW Serie 1

Una vez que tenemos claro que este Serie 1 parte de los 30.300 euros vamos a compararlo con sus rivales más directos. Y para ello hemos realizado el siguiente cuadro:

Audi A3 BMW Serie 1 Mercedes Clase A Versión 35 TFSI 118i A 180 Motor Gasolina Gasolina Gasolina Cilindros 4 3 4 Potencia 150 CV 140 136 CV Cambio Manual Manual Manual 0-100 km/h 8,4 segundos 8,5 segundos 9,2 segundos Consumo 5,8 litros 6 litros 5,9 litros CO2 111 gramos 122 gramos 121 gramos Etiqueta C C C Precio 29.063 euros 30.300 euros 29.825 euros

Tal y como se puede ver en esta primera comparativa, el BMW Serie 1 es un coche ligeramente más caro que sus dos principales competidores: el Audi A3 35 TFSI o el Mercedes A 180.

A la hora de optar por este modelo, no obstante, desde aquí también recomendamos que se pueden tener en cuenta otras opciones que sin pertenecer a marcas premium, permiten obtener un elevado grado de satisfacción al volante y, además, cuentan con la etiqueta ECO:

Seat León Volkswagen Golf Toyota Corolla Versión 1.5 eTSI DSG 1.5 eTSI DSG 180H Motor Híbrido ligero Híbrido ligero Híbrido Cilindros 4 4 4 Potencia 150 CV 150 CV 180 CV Cambio Automático Automático Automático 0-100 km/h 8,4 segundos 8,5 segundos 7,9 segundos Consumo 5,6 litros 5,9 litros 4,7 litros CO2 127 gramos 134 gramos 106 gramos Etiqueta ECO ECO ECO Precio 28.650 euros 31.833 euros 29.850 euros

Otros posibles compactos, que tampoco son premium, pero que también compiten en el mismo segmento son:

• Renault Mégane

• Peugeot 308

• Ford Focus

• Opel Astra

• Kia Ceed

• Honda Civic

• Mazda 3

• Hyundai i30

• Skoda Scala

• Citroën C4

El BMW 118i cuenta con un motor de tres cilindros de gasolina y 140 CV.

Ventas del BMW Serie 1

A la hora de analizar sus ventas en España, vemos que el Serie siempre se ha mantenido entre las 7.000 y 9.000 unidades, una cifra inferior a las que consiguen el Audi A3 y el Mercedes Clase A, tal y como puedes ver a continuación:

Audi A3 BMW Serie 1 Mercedes Clase A 2012 8.053 8.083 1.230 2013 8.885 7.502 6.789 2014 10.077 7.397 7.144 2015 11.525 7.157 8.234 2016 13.373 8.469 9.552 2017 11.362 9.342 10.758 2018 11.640 8.943 12.189 2019 9.775 8.608 14.108 Total ventas 84.692 unidades 65.501 unidades 70.004 unidades

Medidas del BMW Serie 1

Continuando con el apartado de dimensiones, el BMW Serie 1 mide 4,31 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,43 metros de alto. Asimismo, la distancia entre ejes o batalla es de 2,67 metros.

En comparación con la anterior generación del BMW Serie 1, este nuevo es un centímetro más corto, 3 centímetros más ancho y 1,3 centímetros más alto. La batalla es dos centímetros más corta también, lo que teóricamente no favorece la habitabilidad interior.

Longitud Anchura Altura Batalla BMW Serie 1 2019 4.31 1.79 1.43 2.67 BMW Serie 1 2012 4.32 1.76 1.42 2.69

Si lo comparamos con el Mercedes Clase A y el Audi A3, el BMW Serie 1 tiene una longitud muy similar a la del Audi A3, lo mismo ocurre con la altura y la anchura. En lo que a batalla se refiere el Serie 1 se sitúa a medio camino entre un Clase A, que es el más largo, y un A3.

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Mercedes Clase A 4.41 1.79 1.44 2.72 BMW Serie 1 4.31 1.79 1.43 2.67 Audi A3 4.31 1.78 1.42 2.63

El maletero de este coche cuenta con 380 litros.

BMW Serie con tracción delantera

Es la principal novedad de este modelo. Mientras que todos los Serie 1, hasta la fecha, se caracterizaban por el sistema de propulsión o tracción trasera, este nuevo BMW Serie 1 es tracción delantera.

El motivo de este cambio radical se debe a la introducción de una nueva plataforma. Se trata de la estructura UKL, una plataforma que ya se ha introducido de forma previa en el BMW X1 y también en el Mini en la variante de 3 puertas, en el 5 puertas y el Countrymam.

El motivo del cambio de plataforma se debe a muchos factores. Por un lado está el objetivo de conseguir un coche más ligero, incluso también más espacioso -algo que también se logra con los motores transversales- y, sobre todo, la posibilidad de contar con sistemas de propulsión electrificados.

Diseño del Serie 1

El diseño de esta nueva generación cambia notablemente y hace que sea fácil distinguir a este nuevo BMW Serie 1. Tenemos la sensación de que las formas ahora son más musculosas, aunque las proporciones generales se respetan.

En el frontal hay una parrilla mucho más protagonista que sigue la línea de los últimos lanzamientos de la marca alemana. Parece que el objetivo es que los dos riñones característicos acaben ocupando toda la parte delantera.

El perfil y la parte trasera son capaces de transmitir el carácter deportivo que tiene este modelo. Las ópticas traseras mantienen las formas generales de la anterior generación, aunque en líneas generales el portón trasero cambia notablemente en comparación con el anterior.

La habitabilidad delantera es buena.

Interior y habitabilidad

En relación al espacio anterior, como decíamos anteriormente BMW ha intentado que sea mayor que su antecesor. Y esto tiene mérito puesto que la batalla es más corta. Según BMW, ahora los ocupantes cuentan con 3,3 centímetros más para sus piernas y cerca de 1,9 centímetros más para la cabeza.

En El Español, sin embargo, apenas hemos visto un gran incremento de habitabilidad del interior, al menos en la anchura para los hombros y la altura libre al techo. Sí es cierto que las plazas delanteras han mejorado algo. Sin embargo, las traseras, por el contrario, no han salido beneficiadas. Aquí puedes ver las diferencias delante:

BMW Serie 1 2019 BMW Serie 1 2012 Anchura delantera 140 cm. 138 cm. Altura delantera 100 cm. 98 cm.

Y aquí están las diferencias de las plazas traseras:

BMW Serie 1 2019 BMW Serie 1 2012 Anchura trasera 136 cm. 135 cm. Altura trasera 91 cm. 95 cm.

A la hora de compararlo con sus rivales vemos que las plazas delanteras son muy similares a las de sus competidores (quizás el Audi A3 tenga algo más de espacio para la cabeza).

Y respecto a las traseras el Serie 1 es algo más espacioso que el A3, sobre todo en anchura, pero no tanto en altura como un Clase A. En definitiva, tal y como puedes ver, se sitúa en el punto medio de sus rivales:

Audi A3 BMW Serie 1 Mercedes Clase A Anchura delantera 139 cm. 140 cm. 140 cm. Altura delantera 103 cm. 100 cm. 100 cm. Anchura trasera 133 cm. 136 cm. 135 cm. Altura trasera 91 cm. 91 cm. 93 cm.

Imagen de los asientos traseros.

Maletero

En cuanto al maletero, BMW ofrece ahora 380 litros, lo que supone un incremento de 20 litros. Esta capacidad de carga es muy similar a la que ofrecen sus competidores.

Por ejemplo el Audi A3 Sportback tiene 380 litros de capacidad y el Mercedes Clase A ofrece 360 litros. Por lo tanto en este apartado, no hay grandes diferencias.

• Audi A3 | 380 litros

• BMW Serie 1 | 380 litros

• Lexus CT | 375 litros

• Mercedes-Benz Clase A | 360 litros

Observando el maletero, comprobamos que no tiene rueda de repuesto. A cambio cuenta con un doble fondo separado por una bandeja, pero que no se puede colocar en la parte inferior del mismo.

Interior digital

A nivel tecnológico el Serie 1 cuenta con una instrumentación digital y una pantalla de infoentretenimiento muy generosa, pero que ahora pierde el mando físico del túnel de transmisión, por lo que ahora sólo se puede interactuar de manera táctil.

También contamos con un sistema de reconocimiento de voz que se activa con el comando ‘Hola BMW’ y permite ajustar la temperatura, hacer llamadas, introducir direcciones en un navegador, etc. Es cómodo, pero no llega al nivel de funcionalidad que el de Mercedes-Benz.

Interior digital del nuevo BMW Serie 1.

Comportamiento dinámico con tracción delantera

Una vez al volante del Serie 1 tenemos que reconocer ciertas virtudes. Por ejemplo nos ha llamado la atención que está muy bien acabado. En las dos plazas delanteras todos los elementos presentan unos buenos ajustes y buenas calidades. Luego hay otros elementos como los plásticos del portón que no ofrecen tan buen aspecto, pero en líneas generales nos ha gustado en este sentido.

Continuando con los aspectos más sobresalientes, nos ha llamado el confort de marcha. El habitáculo está bien aislado y apenas se oye el ruido aerodinámico. Y también destaca la calidad de rodadura. El conjunto de las suspensiones es cómodo, el coche apenas balancea y las irregularidades de la carretera se aborben con naturalidad.

En marcha por ciudad y con la suspensión convencional que se incorpora de serie el BMW Serie 1 es un modelo muy cómodo e incluso más suave de lo que podríamos esperar, absorbe sin problemas las irregularidades típicas de los entornos urbanos.

En carretera de nuevo el equilibrio está muy conseguido y se asocia con una dirección precisa y un aislamiento acústico que permiten recorrer largas distancias sin cansancio. El aplomo que logra este coche se puede asociar fácilmente a modelos de un segmento superior.

El tacto de conducción en todas estas circunstancias es algo más directo y deportivo que el de sus rivales, algo que tranquilizará a los modelos seguidores más entusiastas de la marca. De hecho, con el modo de conducción deportivo la dirección gana mucho peso y ofrece confianza para elevar el ritmo en curvas.

Cuadro digital del centro de la consola.

Motor gasolina 118i de 140 CV

El propulsor de nuestra unidad es el 118i gasolina de tres cilindros. Tiene una potencia de 140 CV que nos parece suficiente para mover este modelo sin problema y con cierta capacidad prestacional. Además, su consumo es bastante moderado y puede conseguir medias cercanas a los siete litros cada cien kilómetros con una conducción normal, resultado mejorable con una conducción más eficiente.

En marcha lanzados no se aprecia que es un tres cilindros. No suena demasiado. Sin embargo, en aceleraciones desde parado el sonido sí es evidente, aunque tampoco nos parece molesto. Sí nos llama la atención que el par que ofrece, con sus 220 Nm, no es muy elevado. Es cierto que está disponible desde bajas vueltas y esto es de agradecer en un gasolina, pero echamos de menos una ‘patada’ algo más contundente.

Sí no ha gustado más la dirección. No es tan directa como la que habíamos probado anteriormente en el Serie 3 pero sí nos parece que tiene un buen tacto. También nos ha llamado la atención por su comportamiento, que se ha mejorado utilizando elementos como un control suave que evita las pérdidas de tracción, frenando las ruedas interiores a la curva.

Y, por último, en relación a los consumos, durante la prueba, el gasto ha sido de entre 7,4 y 7,8 litros durante un recorrido por algo de ciudad, autopista y algo de carreteras secundarias, una cifra que está algo más alta de los 6 litros oficiales que homologa BMW según el ciclo WLTP.

Equipamiento

En relación al equipamiento, todo dependerá de cómo equipe el usuario el coche. Desde BMW señalan que quieren potenciar el hecho de que los coches se vendan más equipados para así tener más beneficios por coche vendido. De ahí que fomentarán los paquetes de equipamiento, algo que también evita tener una gama más amplia.

De serie todos los Serie 1 incorporan la advertencia de colisión y peatones con la función de frenada en ciudad y el control de permanencia en el carril con retorno activo al mismo.

Por el contrario, son opcionales, el aviso de colisión trasera y el aviso de tráfico cruzado posterior. Otra de las novedades de este Serie 1 es el asistente de marcha atrás. Y lo mismo ocurre con la BMW Digital Key. A partir de ahí, BMW ofrece tres líneas. Advantage, Sport Line y M Sport.

Conclusión

Si tuviéramos que elegir un compacto premium, tenemos que reconocer que la decisión sería difícil. Una vez conducidos los tres principales modelos (Audi A3, BMW Serie 1 y Mercedes Clase A) pensamos que las diferencias son, más bien pequeñas y que todo dependerá de los gustos de cada usuario.

Es cierto que el Mercedes Clase A nos parece más atractivo, más resultón, desde un punto de vista estético. Y no sólo desde fuera, sino también desde dentro. El Clase A, con su enorme cuadro digital, y elementos como la realidad virtual hacen que sea más tecnológico que el Serie 1. Sin embargo, si medimos las calidades y el confort de marcha, el Serie 1 está un escalón por encima. Y algo similar ocurre con el Audi A3 que está muy bien acabado y cuenta con un confort de marcha sobresaliente.

En cuanto a su comportamiento, aunque pierde la propulsión, podemos decir que el Serie 1 es un coche dinámico y su comportamiento es intachable, así que nada que objetar en este sentido. Puede que sigan existiendo usuarios que demanden la propulsión y piensen que BMW les ha decepcionado.

Pero también hay que ser realistas: en BMW señalan que la mayoría de sus clientes no sabían sin el coche era tracción o propulsión… Y también hay que ser sincero con nosotros mismos: ¿Quién, a día de hoy, conduce por las carreteras de forma diferente si es un coche de propulsión o con tracción delantera?

Valoración

Diseño: 8

Espacio interior y maletero: 7

Motor, cambio y prestaciones: 7,5

Confort y terminación: 9

Equipamiento en seguridad y tecnología: 9

Diversión al volante: 8

Precio: 7

Puntuación final: 7.92