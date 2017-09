BMW Concept X7 iPerformance: un gigante para dominar el asfalto

La presencia de BMW en el Salón del Automóvil de Frankfurt no se iba a limitar únicamente a la presentación de la Gama Serie 8 al completo, incluidos el M8 y la variante de competición que a partir de 2018 participará en las carreras del WEC y del campeonato norteamericano IMSA. Sin embargo, no quería que únicamente las miradas se centrasen en el regreso del mito. La firma bávara ha decidido estar también presente en el IAA 2017 con un concept car con forma de SUV de grandes dimensiones, aunque en este caso de conceptual puede tener más bien poco.

Habiendo cubierto la gama de crossovers entre el BMW X1 y el BMW X5, tan sólo faltaba en la familia de la firma germana una referencia entre los SUV grandes. En este caso, la respuesta llega en forma de BMW Concept X7 iPerformance, concept que anuncia la más que posible llegada de un BMW X7 a la producción que termine por completar el círculo dentro de un segmento en el que cada vez hay más oferta para cumplir con la gran demanda generada durante los últimos años.

BMW ha sido uno de los fabricantes que mejor ha sabido leer el mercado y ha ofrecido distintas propuestas sin salirse de la filosofía todocamino. Dentro de esta se presenta el Concept X7 iPerformance, un SUV de grandes dimensiones y un interior muy lujoso, el cual apuesta por un frontal completamente distinto a lo que hemos visto anteriormente por parte de los muniqueses. La trasera, algo más convencional no revela la presencia de una salida de escape que pueda contradecir los rumores de que estamos ante un vehículo 100% eléctrico, versión que no se ha descartado al no hacer público BMW la mecánica que equipa el mismo.

Una visión previa a un vehículo que teoría no deberíamos tardar mucho en conocer, previsiblemente en 2018, dando de margen esos meses en los que BMW suele valorar la acogida que ha tenido el coche conceptual antes de presentar la versión final de producción. La llegada del BMW X7 no sólo significará que la gama SUV queda completa, sino que también lo hará la oferta de vehículos de gran lujo de la firma, en la que este modelo compartirá estadio con la Serie 7, la Serie 8 y las variantes coupé y roadster del BMW i8.

En el interior, exclusividad y confort para una disposición de seis plazas en las que se maximiza el espacio vital de los ocupantes, los cuales gozan en las filas posteriores de sus propios sistemas de infoentretenimiento. Delante, instrumentación digital y una gran pantalla desde la que controlar el sistema multimedia, algunos parámetros del coche y el navegador.