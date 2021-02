Cupra Formentor: misma esencia, pero ahora más barato; primera prueba del 1.5 TSI 150 CV

En la sección de Motor de EL ESPAÑOL ya hemos tenido la oportunidad de realizar una primera prueba al nuevo Cupra Formentor en su versión más 'barata'. Hablamos del Cupra Formentor con el motor 1.5 TSI de 150 CV y cambio manual.

Un coche que está a la venta desde 31.670 euros (precio sin descuentos). El siguiente escalón sería este mismo motor pero con cambio automático (2.200 euros más).

En el caso de querer una versión electrificada habría que optar por el Cupra Formentos e-Hybrid (desde 38.640 euros para el de 204 CV). Por último, y a la espera del VZ está la variante de 310 CV por 46.920 euros.

A continuación, detallamos en el siguiente cuadro cómo queda la gama del Cupra Formentor. A estos precios habría que restarles unos descuentos de promoción de 2.000 euros que está ofreciendo la marca más otros descuentos adicionales por financiación. Con todo ello, podemos anticipar que por 26.000 o 27.000 euros podemos adquirir el Cupra Formentor más 'barato'…

PVP (sin descuentos) 1.5 TSI 150 CV 6 vel 31.670 € 1.5 TSI 150 CV DSG 7 vel 33.870 € 1.4 e-Hybrid DSG 204 CV 38.640 € 1.4 e-Hybrid DSG 245 CV 45.350 € 2.0 TSI 310 CV DSG 7 vel 4Drive 46.920 € Formentor VZ (400 CV aprox.) N.D.

Cupra Formentor de 150 CV… ¿Tiene suficiente motor?

Aunque a continuación detallaremos todos los aspectos sobre este modelo, tenemos una primera conclusión clara. Y esta no es otra que, a pesar de su potencia más reducida, este Cupra Formentor nos sigue encantando.

Sí, de acuerdo. No es el Cupra Formentor de los 310 CV. Ni por el empuje de su motor, ni por las prestaciones, ni por el sonido ni por la 'tabla' del bastidor y la suspensión. Pero, también hay que reconocer que en el día a día tampoco necesitamos los 310 CV. Por tanto, este Cupra Formentor mantiene la misma esencia de diseño que la versión radical (prácticamente son idénticos), su dinamismo también es bueno y, sobre todo, es mucho más barato.

Recordamos a continuación cómo queda la gama con la nueva mecánica introducida:

Motor Cilindrada Potencia Cambio Tracción Etiqueta DGT Gasolina 1.5 150 CV Manual 4x2 Etiqueta C Gasolina 1.5 150 CV Automático 4x2 Etiqueta C Gasolina 2.0 310 CV Automático 4x4 Etiqueta C Diésel 2.0 150 CV Manual 4x2 Etiqueta C Híbrido Enchufable 1.4 204 CV Automático 4x2 Etiqueta Cero Híbrido Enchufable 1.4 245 CV Automático 4x2 Etiqueta Cero

Por qué Cupra si es una marca deportiva lanza un coche 'barato'

La respuesta es sencilla. Porque tiene que vender muchos coches 'accesibles' para poder crear versiones deportivas que le conviertan en una marca aspiracional. La cuestión, es que según los estudios de la marca, lo que demandan los usuarios del mercado de los C-SUV/CUV se mueve en unas potencias de entre 115 y 160 CV. Y también en un rango de precios de entre los 25.000 y los 40.000 euros.

Por tanto, ahí está la cuestión. Cupra debía crear un Formentor con una potencia más razonable (150 CV) y un precio también más asequible.

Están tan seguros en la marca que esta es la estrategia buena (nosotros también pensamos que es muy acertada) que creen que según Víctor Sarasola, director comercial de Cupra en España el 70% de las ventas del Formentor será este 150 CV, el 20% (o algo menos) será el híbrido enchufable y el 10% será la versión diésel que llegará más adelante. De esta manera, el de 310 CV si bien al principio ha supuesto una elevada demanda, más adelante se estabilizará con unas ventas testimoniales.

A continuación, repasamos los precios de los coches con los que podría compararse el Cupra Formentor en su versión de acceso:

Marca Modelo Motor Cilindrada Potencia Cambio Tracción Precio Kia XCeed Gasolina 1.6 136 CV Manual 4x2 26.875 € Cupra Formentor Gasolina 1.5 150 CV Manual 4x2 31.670 € BMW X2 Gasolina 2.0 150 CV Manual 4x2 37.900 € Audi Q3 Sportback Gasolina 1.5 150 CV Manual 4x2 40.330 €

El rojo es el 150 CV y el Gris el Cupra Formentor de 310 CV.

Casi idénticos

Comenzamos analizando uno de los puntos fuertes de este modelo. Y no es otro que el hecho de que son dos coches casi idénticos. Buena muestra de ello se puede ver en las imágenes que hemos recopilado a continuación, donde se puede ver el Cupra de color rojo, que es la versión de 150 CV, y el de color gris oscuro que es el de 310 CV.

Una comparativa visual donde se puede observar que prácticamente son dos coches idénticos y que salvo que uno sea muy entendido le costará ver las diferencias. Por ejemplo, los frontales son prácticamente idénticos.

Salvo por los escapes, apenas hay diferencias.

En la zaga sí hay una pequeña diferencia principalmente en los escapes. La versión de 310 CV se puede ver como tiene cuatro salidas de escape, dos a cada lado; mientras que la variante menos potente cuenta con unos escapes y embellecedores más pragmáticos.

Y en relación al interior, también podemos ver que son muy similares. Tan solo veremos en la versión más potente, dos botones adicionales en el volante que modifican el comportamiento del coche.

Las dimensiones no varían. Es decir, estamos ante un SUV de 4,45 metros de largo, con una anchura de 1,83 metros y una altura de 1,52 metros. Su distancia entre ejes es de 2,68 metros.

El interior es muy similar en ambas versiones.

Si lo comparamos con el Cupra Formentor de 310 CV, veremos que este más deportivo es 1 centímetro más bajo. El resto no cambia.

Con estas dimensiones, por tanto, este Cupra Formentor podría ser un competidor de rivales como: Audi Q3 Sportback, Lexus UX, Mercedes GLA, BMW X2 y en el generalista podríamos incluir el Kia XCeed.

Respecto a todos ellos, el Cupra Formentor es uno de los modelos más bajos, lo cual ya anticipa cómo es su comportamiento.

Modelo Largo (m.) Ancho (m.) Alto (m.) Batalla (m.) Audi Q3 Sportback 4.50 1.84 1.56 2.68 Lexus UX 4.48 1.84 1.54 2.64 Cupra Formentor 4.45 1.83 1.52 2.68 Mercedes-Benz GLA 4.41 1.83 1.61 2.72 Kia XCeed 4.39 1.82 1.48 2.65 Mazda MX-30 4.39 1.79 1.57 2.65 Range Rover Evoque 4.37 1.90 1.64 2.68 Toyota CHR 4.36 1.79 1.55 2.64 BMW X2 4.36 1.82 1.52 2.67

Un maletero más capaz

Donde sí cambia algo este Cupra Formentor es en el apartado de maletero. En concreto, la capacidad del maletero de este modelo es de 450 litros, que son 30 litros más que la versión de 310 CV. Con esta capacidad, el Cupra Formentor mejora algunas posiciones respecto a sus rivales, tal y como se puede ver a continuación:





Maletero Audi Q3 Sportback 530 litros BMW X2 470 litros Mercedes-Benz GLA 435 litros Kia XCeed 426 litros Cupra Formentor 450 litros Toyota CHR 377 litros Lexus UX 283 litros

Al volante

Dejamos de lado la teoría para pasar a la práctica. Y lo primero que tenemos que destacar del nuevo modelo es que nos encanta su diseño. Tal y como ocurría con el Cupra Formentor de 310 CV esta versión de 150 CV nos sigue pareciendo igual de atractiva.

Algunos dirán que es un Seat León elevado, pero en realidad cuando estás junto a él, se nota que es otro coche completamente diferente. Tiene más empaque, un mayor volumen, mayor altura y sobre todo su diseño guarda unas excelentes proporciones.

A pesar de que personalmente no soy excesivamente partidario de los SUV (simplemente porque el hecho de tener una mayor altura penaliza el dinamismo de un coche), este Cupra Formentor sí me convence. De hecho, ojalá todos los SUV fueran más crossover como este modelo y menos SUV.

Una vez dentro sorprende mucho por la posición al volante. Es cierto que no es muy posición muy elevada (nosotros hemos contabilizado unos 46 centímetros del suelo, una cifra muy similar a la del León).

Sin embargo, pensamos que es una posición suficiente como para tener una visión muy predominante. Y en este sentido, llama la atención, también, que se vea parte del capó y, sobre todo, sus nervaduras.

También nos ha parecido sorprendente la pantalla de 12 pulgadas del centro de la consola que se suma al cuadro de instrumentos digital de gran tamaño (10,2 pulgadas). Eso sí, esta pantalla será opcional en este motor como veremos más adelante.

Lo que no encontramos en esta versión son los asientos de tipo bacquet que están disponibles en la variante más potente.

De serie este modelo cuenta, entre otros, con:

• Llantas de 18 pulgadas

• Cristales traseros oscurecidos

• Climatizador de tres zonas

• Faros full led

• Sensor de parking trasero

• Pantalla central de 10 pulgadas

• Cuadro digital

• Acceso sin lleve

• Modos de conducción

Después hay paquetes que suman elementos como el techo panorámico, el airbag de rodilla, o bien otro de tecnología con la pantalla de 12 pulgadas. Este último, que también suma el mantenimiento de carril, la cámara de visión trasera y el sensor de parking delantero es muy interesante y tiene un precio de 1.300 euros.

Iniciamos la marcha con el Cupra Formentor y rápidamente nos damos cuenta de que estamos ante un coche de talante deportivo. A pesar de no contar con el botón izquierdo situado en el volante, que controla los modos de conducción (Confort, Sport, Cupra, Individual), podemos seleccionarlos en el centro de la consola.

También hay que reconocer que no cuenta con el chasis deportivo DCC. Pero a pesar de ello se nota el trabajo realizado por Seat en su puesta a punto. La carrocería no balancea, el vehículo se pega al suelo y, lo que es más importante, a la hora de dar gas y salir de las curvas, no apreciamos pérdidas de tracción. En definitiva, un comportamiento de un deportivo en un coche con carrocería de tipo SUV.

Como conclusión, por tanto, podemos decir que este nuevo Cupra Formentor más 'barato' cumple con nota (un sobresaliente a nuestro juicio) las expectativas de una marca como Cupra. Y si bien es cierto que no tiene el empuje y la suspensión de la versión de 310 CV también hay que reconocer que su comportamiento continúa enamorando. Si le gusta y puede… no lo dude, cómpreselo. Le encantará.