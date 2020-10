Este SUV con etiqueta ECO cuesta 15.000 euros; esto es lo que ahorramos con un coche de GLP

A la hora de hablar de coches con etiqueta ECO de la DGT, normalmente solemos pensar en vehículos híbridos, que cuentan con un motor de combustible, un segundo motor eléctrico y una pequeña batería.

Estos coches (los híbridos) pueden rodar unos pocos kilómetros en eléctrico y suponen ya cerca del 8% de las ventas en España, con unas 100.000 unidades al año.

También están los microhíbridos, que están homologados como híbridos. Estos también tienen la etiqueta ECO, pero, en cambio, no pueden circular únicamente con el motor eléctrico, ya que este solo ayuda en determinados momentos.

Todos estos coches híbridos representan una tecnología muy interesante; si bien también hay que reconocer que su precio es alto.

En España, por ejemplo, la media de los usuarios que compra un coche nuevo se gasta unos 18.000 euros aproximadamente. Y, sin embargo, por ese precio es difícil encontrar un coche híbrido, ya que la mayoría de ellos superan los 20.000 euros.

El Dacia Duster puede funcionar con combustible GLP o con gasolina.

Coches de GLP, una tecnología poco conocida

Por este motivo, hoy vamos a hablar de una tecnología que también permite tener la etiqueta ECO de la DGT y que, sin embargo, es más accesible (más barata).

Recordamos en este sentido que tener la etiqueta ECO es importante porque nos permite obtener ventajas como descuentos en el aparcamiento regulado, porque podemos acceder a zonas de las ciudades con restricciones o incluso porque podemos circular por el carril bus/vao en determinados lugares.

Como decíamos, esta etiqueta ECO, normalmente, suele estar vinculada con los coches híbridos.

Pero también se dota a los modelos que utilizan otros combustibles alternativos como el GNC (Gas Natural Comprido por el que solo apuesta el Grupo Volkswagen, con Volkswagen y Seat a la cabeza) y el GLP (Gas Licuado del Petróleo) con coches de las marcas Renault, Dacia, Fiat y Ford, entre otros.

Con sus 4,34 metros el Dacia Duster es un SUV de tamaño contenido.

Si bien hay que reconocer que tanto el GNC como el GLC son, a nuestro juicio, tecnologías puente, ya que el camino hacia la electrificación está claro; también conviene señalar que pueden ser una alternativa para aquellos usuarios que necesiten un coche a corto plazo, no quieran o puedan entrar en la electrificación y sí demanden la etiqueta ECO.

Eso sí, conviene tener en cuenta, que ambas tecnologías (ya sea el GLP o el GNC) siguen siendo todavía minoritarias. Por ejemplo el GLP tiene una cuota de mercado del 1,8% y el GNC todavía es inferior con el 0,40%.

Cuenta con un depósito de 42 litros de GLP (si bien solo se puede llenar al 80%).

Hacemos números con el GLP

A la hora de hacer números, desde EL ESPAÑOL hemos optado en este reportaje por el GLP. Primero porque el GNC ya lo conocemos bien (este verano recorrimos media España con un coche de gas natural comprimido con un gasto inferior a los 20 euros).

Pero también, porque a nuestro juicio, el GLP es el combustible alternativo más interesante por el mayor número de estaciones disponibles en España.

Hay que pensar que mientras que el número de estaciones de GNC en España es de 93 a día de hoy, de GLP existen cerca de 690 estaciones con Gas Licuado del Petróleo.

Por tanto, queda claro que el GLP está mucho más extendido que el GNC, principalmente porque hay un gran operador como Repsol que cuenta con el 60% de cuota de mercado con 413 puntos. Esto hará que cuando realicemos un viaje podamos repostar en muchos puntos de España, frente al GNC donde hay zonas sin cobertura.

Del total de estaciones GLP en España (690), Repsol cuenta con el 60% de cuota de mercado.

En la siguiente tabla se puede ver el número de gasolineras convencionales, cuántas de ellas cuentan con GLP, cuántas tienen GNC y cuántos puntos de recarga de coche eléctrico existen a día de hoy (no hay que confundir puntos de recarga con estaciones de servicio):

Gasolineras Estaciones de GLP Estaciones de GNC Puntos de recarga coche eléctrico Estaciones 11.602 690 93 6.000

Este Dacia Duster es uno de los SUV con etiqueta ECO más accesibles.

Precio de un coche GLP

Una vez que tenemos claro que el GLP está más extendido que el GNC, ahora vamos a ver cuál es la diferencia de precio en la adquisición de un coche de GLP, frente a la misma versión de gasolina. Y para ello analizaremos uno de los últimos coches presentados con esta tecnología: el Dacia Duster.

Antes de analizar el precio, tenemos que señalar que tanto Dacia como Renault son las firmas con mayor cuota de mercado. De los 10.640 vehículos de GLP comercializados en España (turismos y comerciales) Renault y Dacia se llevan el 50% de la cuota de mercado.

Además, no solo eso. También tenemos que los tres modelos de GLP más vendidos en España son del Grupo Renault:

1) Dacia Sandero

2) Renault Clio

3) Dacia Duster

Por todo ello queda claro que el fabricante francés, es líder en esta tecnología en España. Además, frente a otros constructores en los que el GLP se hace como una adaptación, una vez fabricado el vehículo, desde Renault señalan que sus modelos GLP salen ya adaptados desde la fábrica, lo cual es un símbolo más de garantía.

Y ahora sí, vamos a analizar los precios para ver cuánto más caro es un coche de GLP respecto a la versión similar de gasolina. Y para ello tomaremos como ejemplo dos versiones del mencionado Dacia Duster (Essential y Prestige).

Pues bien, en el siguiente cuadro se puede ver que la diferencia de precio entre el GLP y la variante de gasolina con el mismo nivel de equipamiento es de solo 500 euros, tal y como se puede ver a continuación (recordamos que estos son precios PVP sin descuentos):

Gasolina 100 CV Essential GLP 100 CV Essential Gasolina 100 CV Prestige GLP 100 CV Prestige 15.065 € 15.565 € 17.865 € 18.365 €

Es cierto que tiene un equipamiento sobrio; pero es un coche que no engaña!

Cuánto gasta un coche de GLP cada 100 kilómetros

Una vez que tenemos claro que las diferencias en el coste del GLP no son muy abultadas (los mencionados 500 euros), vamos a ver cuánto gasta un coche de GLP y en cuánto dinero se traduce eso.

Para hacer el cálculo, no obstante, nos tendremos que fiar de las cifras oficiales, puesto que el Dacia Duster que hemos conducido no muestra el consumo de combustible (no está disponible esta opción en el vehículo).

Y tomando como referencia los valores de la normativa WLTP tenemos que el Dacia Duster de GLP tiene un consumo de 7,9 litros cada 100 kilómetros, frente al Dacia Duster de gasolina de 100 CV que consume 5,2 litros. Por tanto, aquí tenemos una primera conclusión. Los coches de GLP gastan más que los coches de gasolina.

Gasolina 100 CV GLP 100 CV Consumo 5,2 litros 7,9 litros

Ahora vamos con los precios. El precio del GLP esta semana está a 0,66 euros el litro de combustible. Y el precio de la gasolina 95 esta semana ha rondado los 1,17 euros. Por tanto, podemos decir que la gasolina está casi al doble que el GLP. Esto último es clave.

Gasolina GLP Precio 10/2020 1,17 € 0,66 €

Si tenemos en cuenta los consumos mencionados con el Duster GLP tenemos un gasto por cada 100 kilómetros de 6,08 euros por cada 100 kilómetros en el Duster de gasolina. Y el gasto del GLP será de 5,21 euros cada 100 kilómetros.

Gasolina 100 CV GLP 100 CV Gasto 100 km 6,08 € 5,21 €

El Dacia Duster va por su segunda generación y mantiene la plataforma del primer Duster.

Esto quiere decir que con el GLP estamos ahorrando 0,87 euros por cada 100 kilómetros recorridos, frente a la gasolina. Por lo tanto, necesitaríamos cerca de 60.000 kilómetros para amortizar la diferencia de precio que tiene un GLP y un gasolina (sin contar los descuentos en parking, etc).

Esto lo podemos ver si multiplicar estas cifras (suponiendo que el combustible mantuviera ese precio) por los miles de kilómetros:

Gasolina 100 CV GLP 100 CV Ahorro GLP Gasto 10.000 km 608 € 521 € 87 € Gasto 15.000 km 912 € 781 € 131 € Gasto 20.000 km 1.216 € 1.042 € 174 € Gasto 25.000 km 1.520 € 1.302 € 218 € Gasto 30.000 km 1.824 € 1.563 € 288 € Gasto 50.000 km 3.040 € 2.605 € 435 € Gasto 60.000 km 3.648 € 3.126 € 522 €

El Dacia Duster presenta unos acabados razonables para su precio.

¿Gasta menos que un GNC, un híbrido o un diésel?

Analizamos cada uno de los combustibles a continuación. Y comenzando por el GNC, según la prueba que hicimos hace ya algunos meses a un coche equivalente (el Skoda Kamiq GNC), este vehículo nos dio un gasto aproximado de algo menos de 4 euros por cada 100 kilómetros.

Una cifra más baja, sin duda que el GLP, si bien el precio del coche parte de los 22.000 euros, es decir que la diferencia es prácticamente imposible de amortizar. Por lo tanto, aquí podríamos decir que entre un GLP y un GNC, desde El Español recomendaríamos el GLP.

Ahora vamos con el resto de combustibles. Y continuando con los híbridos, tenemos que el precio por cada 100 kilómetros es de aproximadamente 4,5 euros. Por lo tanto, una cifra que también es inferior en el coste por cada 100 kilómetros, pero que sin embargo, el precio del coche es mucho más elevado.

En relación al diésel, un Duster de gasóleo presenta un consumo de 4,4 litros que multiplicado por el precio del gasóleo nos da 4,53 euros.

Por tanto, si tenemos en cuenta el siguiente cuadro, podremos ver que para el bolsillo, la variante más rentable es el GLP. Es cierto que un GNC o un diésel son más ahorradores a la hora de recorrer kilómetros, pero también son más caros en su adquisición.

GNC Diésel Híbrido GLP GLP Gasolina Precio coche 22.260 € (Kamiq) 18.165 € (Duster) 28.850 € (Niro) 15.565 € (Duster) 20.490 € (Captur) 15.065 € (Duster) Gasto cada 100 km 3,9 € 4,5 € 4,5 € 5,2 € 4,95 € 6,08 € Gasto cada 100.000 km 3.900 € 4.500 € 4.500 € 5.200 € 4.950 € 6.080 € Gasto cada 200.000 km 7.800 € 9.000 € 9.000 € 10.400 € 9.900 € 12.160 €

Además, otra razón de compra que nos señalan desde Renault es que han llegado a un acuerdo con Repsol para que cada cliente que compre un GLP de Dacia se lleve una tarjeta regalo con 300 euros de combustible gratuitos.

¿Es seguro el GLP?

Para responder a esta pregunta recurrimos a Renault. Y ellos en este sentido nos dan toda la confianza. Para empezar porque el depósito de GLP está desarrollado con un acero más resistente (hasta seis veces más) que un depósito de gasolina.

Y, además, cuenta con otros elementos de seguridad como la válvula anti retorno (una pieza adicional que hay que colocarla ante de cada repostaje), una válvula de seguridad de alto caudal (lo que nos permite introducir el coche de GLP en los parkings), además del limitado de llenado y de caudal.

Funcionamiento y autonomía

Y otro aspecto importante es el del funcionamiento del GLP. Aquí el usuario no tiene que realizar nada de nada. Hay un pequeño conmutador a la izquierda del cuadro que señala en qué combustible está funcionando el vehículo (arranca siempre en gasolina –durante unos segundos- pero utiliza siempre por defecto el último combustible elegido).

Además, con sus 42 litros de GLP (en realidad se utilizan 33 litros por mantener el 80% de seguridad) y con un consumo de 7,9 litros estamos hablando de una autonomía de unos 420 kilómetros en GLP, a lo que luego hay que sumar un depósito extra de 50 litros en gasolina, lo que nos permite contar con una autonomía total de 1.190 kilómetros.

Conclusión

Si bien es cierto que inicialmente teníamos ciertos reparos antes de conducir el coche de GLP, una vez realizada esta toma de contacto tenemos que reconocer que nos ha convencido, sobre todo en esta versión del Dacia Duster.

El Dacia en sí es coche razonable, que no engaña y que ofrece lo que anuncia. Y esta variante de GLP permite un ahorro de un euro por cada 100 kilómetros recorridos. Una cifra que permite amortizar la diferencia de los 500 euros en unos 50.000 o 60.0000 kilómetros, unos tres años aproximadamente. En definitiva, una opción barata e interesante de obtener un etiqueta ECO.