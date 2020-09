¿Puede un Tesla circular sin conductor a 150 km/h? ¿Funciona ya la conducción autónoma?

Hace unos días hemos conocido la sorprendente noticia de que dos usuarios de un Tesla Model S circulaban a casi 150 km/h, con los asientos reclinados y aparentemente dormidos.

Así, al menos, lo denunciaba la policía federal de Canadá quien señalaba que el conductor, un joven de 20 años, fue denunciado por exceso de velocidad, se le suspendió el carné de conducir durante 24 horas y, además, deberá ir a juicio en diciembre por conducción peligrosa.

Esta noticia nos ha llevado a preguntarnos. ¿Puede un Tesla (o cualquier otro coche) circular sin la intervención del conductor a 150 km/h? ¿Funciona ya la conducción autónoma?

Pues bien, la respuesta es muy sencilla y directa: no. Los Tesla (ni ningún otro modelo) pueden conducir de forma autónoma legalmente, al menos en Europa. La conducción autónoma todavía no es una realidad en el Viejo Continente.

Si bien desconocemos cómo algunos usuarios pueden circular (y quedarse dormidos) sin coger el volante; todo apunta a que de alguna manera han burlado el sistema que hace creer al coche que están conduciendo.

Pero vayamos por partes para explicar, argumentar y razonar cómo está la conducción autónoma a día de hoy.

Elon Musk, presidente de Tesla, durante su visita a la próxima fábrica de Alemania. Europa Press.

El ‘Autopilot’ de Tesla no es un piloto automático

Aunque Tesla lo ha bautizado como ‘Autopilot’ en realidad ese término no es real si se realiza una traducción literal. Al menos con el concepto que tenemos de ‘piloto automático’ que proviene de la aviación.

Todos los Tesla (y el resto de coches) tienen que ser conducidos por un conductor. Es cierto (y en esto Tesla está más avanzada) que están desarrollando sistemas de ayudas a la conducción que facilitan el día a día y que son un paso previo para que en un futuro los coches circulen solos.

El ‘Autopilot’ de Tesla es, por tanto, un sistema que ayuda a la conducción. Es decir permite que conducir sea más fácil. Para ello cuenta con varias cámaras con visión de 360 grados y un alcance de hasta 250 metros. Asimismo, diferentes sensores complementan la visión de las cámaras.

Y a todo ello se suma un radar delantero. Toda la información que recogen estos dispositivos se analiza y permite que el coche acelere, frene y gire el volante dentro de un carril. Además, Tesla asegura que también permite una conducción semiautónoma en las calles de las ciudades.

Sin embargo, al menos en Europa, estas funciones solo están disponibles durante unos pocos segundos. En el momento en el que el conductor no interviene sobre el volante pasado este tiempo, el sistema lanza diferentes advertencias e incluso llega a detener el vehículo y elimina la función del ‘Autopilot’ hasta que el usuario se detenga y reinicie el coche.

Imagen de una captura de vídeo que muestra los datos que recoge Tesla.

Engañar al sistema

Sin embargo, son muchos los usuarios que continuamente publican ‘trucos’ para engañar al ‘Autopilot’ de Tesla.

Por ejemplo, en su día se advertía que simplemente con colocar una naranja dentro del volante se podía hacer creer al coche que estábamos al volante. Hoy todo parece indicar que esto no es posible y que Tesla realiza actualizaciones constantes para evitar estos fallos de seguridad.

Pero también hay que reconocer que hasta en Aliexpress venden contrapesos para hacer creer al coche que estamos sujetando el volante y así poder recorrer muchos kilómetros sin ser advertidos.

Sea como fuere, lo cierto es que ya se han producido numerosos accidentes con víctimas por distracciones al volante de un Tesla. Por ejemplo, uno de los últimos siniestros más sonados es donde se ve cómo un Model 3 impacta de frente contra un camión.

En qué fase está la conducción autónoma

Tal y como hemos dicho la conducción autónoma será futuro, pero no es presente. El motivo de querer desarrollar la conducción autónoma es para intentar acabar con la otra ‘pandemia’ que suponen los accidentes de tráfico y que dejan 1,3 millones de muertos en el mundo.

En un futuro la conducción autónoma debería reducir drásticamente esta cifra. Además, permitiría la movilidad en un vehículo a personas que a día de hoy están limitadas (como mayores, niños, invidentes…). Pero para que esto ocurra, la tecnología debe evolucionar (todavía está en una fase temprana) y la legislación también debe avanzar.

A día de hoy la conducción autónoma se encuentra en un nivel 2, de un total de cinco niveles que existen. Esta conducción autónoma o semiautónoma de nivel 2 es la que tienen todos los Tesla, así como algunos coches de gama media o alta del mercado.

Recordamos en este sentido los diferentes niveles de conducción autónoma que existen:

• Nivel 0: no existe ningún tipo de acción automática, el conductor es el encargado de realizar y llevar a cabo todas las funciones de un vehículo.

• Nivel 1: El vehículo incorpora algunas ayudas a la conducción como el control de crucero adaptativo (una vez fijada la velocidad el coche acelera o frena según la distancia que nos precede) o el avisador por cambio involuntario de carril.

• Nivel 2: Suma funciones como la ayuda al mantenimiento del vehículo en el carril, o el sistema de frenada automática, que evita impactos por alcance (el choque por detrás). Hasta aquí es lo que tienen los coches hoy en día.

No hay ningún modelo que supere la asistencia a la conducción de un Nivel 2. Ni siquiera los Tesla, que tanto afirman que tienen el ‘Autopilot’ logran contar más allá con este nivel de conducción autónoma.

Mercedes anuncia tener el nivel 3 de autonomía.

Nivel 3 de conducción autónoma

• Nivel 3: a partir de aquí es cuando podemos empezar a hablar de una conducción ligeramente automatizada. Sin embargo, a día de hoy todavía no es posible.

El nivel 3 de autonomía permite poder circular hasta 60 kilómetros por hora en una vía donde haya una separación física con los vehículos que vienen de frente (una mediana con muro, por ejemplo) y donde no existan otros usuarios de la vía como peatones o ciclistas.

Además, esta conducción será únicamente por un carril. Y a ello habría que sumar que los coches tendrán que equipar una ‘caja negra’ y el vehículo deberá conocer en todo momento cómo se encuentra el conductor.

Este nivel 3 todavía no está disponible en los Tesla ni en otros vehículos de otros fabricantes. Audi, en su momento, en el año 2017, anunció que el Audi A8 podía incorporar el nivel 3 de conducción autónoma. Sin embargo, estamos en 2020 y el fabricante de los cuatro aros todavía no lo ha activado en sus vehículos ya que según esta marca no es posible todavía por motivos legales: no existe regulación alguna sobre ello.

• Nivel 4: si el Nivel 3 todavía no está disponible imaginemos lo que falta para el resto de niveles como el 4 o el 5. El Nivel 4 el vehículo es capaz de circular por sí solo en muchos momentos del día a día si bien cuando encuentra alguna dificultad se desactivará y será el usuario el que tenga que coger el volante y los mandos del mismo.

• Nivel 5: estamos ya ante el coche autónomo. Un vehículo que no contará con pedales ni volante y que permitirá trasladar a los usuarios de un punto A al punto B sin intervención humana alguna.

Y Audi ha señalado que trabaja ya en el nivel 4 de autonomía.

Cuando llega el Nivel 3 de conducción autónoma

Según Mercedes, el siguiente escalón de la conducción autónoma (Nivel 3) llegaría a Europa a mediados de 2021. Así lo han señalado fuentes de la marca de la estrella, que recientemente ha presentado el Clase S, su coche más evolucionado que podría contar con este Nivel 3.

“Se espera que en la segunda mitad de 2021, el Clase S con el nuevo sistema Drive Pilot podrá conducir en modo altamente automatizado en tráfico denso o en situaciones de caravana en tramos de autopista adecuados y a velocidades de hasta 60 km/h”, afirman.

El motivo de la entrada en vigor del Nivel 3 es porque la ONU aprobó en junio de 2020 el reglamento sobre los sistemas automatizados de mantenimiento del carril. De ahí que se espera que “entre en vigor a principios de 2021”, señalan desde mercedes.

A partir de ahí se podría implementar en la “Unión Europea y se permitiría el funcionamiento en autovías o autopistas, solo para turismos y hasta una velocidad máxima de 60 km/h. Además, no se permite salir ni cambiar de carril”, afirman estos responsables.

Coche autónomo de Jaguar y Waymo Waymo Omicrono

Google entra en juego

Dentro de la conducción autónoma, si bien en Europa el desarrollo va más despacio, todo parece indicar que en Estados Unidos la tecnología avanza con mayor rapidez.

Aunque a día de hoy se desconoce cuál es el parque de vehículos autonómos circulando por el mundo, sí sabemos que Google inicialmente llegó un acuerdo con Chrysler para contar con 62.000 vehículos Chrysler Pacífica híbrido. Y también se conoce un contrato Jaguar Land Rover es para suministrar 20.000 coches a en los primeros años.

A estas cifras, por tanto, habría que sumar las unidades Renault y Nissan, si finalmente llega el acuerdo. De ahí que podemos estar hablando de casi 100.000 coches autónomos con los que está trabajando Waymo para recorrer millones de kilómetros y así poder evolucionar la conducción autónoma.

Uno de los motivos de este avance es porque allí se encuentran nuevos jugadores que hasta ahora no habían irrumpido en la industria de la automoción.

Hablamos por ejemplo de ‘players’ como Google o Uber, por ejemplo. En este sentido, recientemente hemos conocido como Volvo se ha asociado con Google (Waymo) para integrar la tecnología de conducción totalmente autónoma en una nueva plataforma de vehículos eléctricos, enfocada a la movilidad en los servicios de transporte de pasajeros.

Esto nos hace creer que pase algo parecido al mercado de los teléfonos móviles, donde están los fabricantes de terminales por un lado y después los de sistemas operativos, por otro. Así, Volvo sería la compañía que se encargaría de construir el automóvil y Google desarrollaría la tecnología autónoma.

Otros ‘players’ que también afectará la conducción autónoma serán las operadoras de telefonía. En este sentido, por ejemplo, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, señalaba la importancia del 5G en el coche autónomo donde todo “sucede en un milisegundo”.

Cómo funciona el coche de Google

En cuanto al funcionamiento del coche autónomo de Google, podemos señalar que, por el momento, no se trata de vehículos futuristas. Todo lo contrario. De hecho, por el momento, tienen volante y un maletero cargado de procesadores, discos duros y herramientas que miden la información recogida por los sensores.

En concreto, este tipo de vehículos cuentan con multitud de cámaras y sensores Lidar (que miden la distancia desde el emisor a un objeto por medio del láser). Sin embargo, lo más importante no es el ‘hardware’ del coche en sí mismo.

Lo crucial en este coche autónomo es el software, el desarrollo realizado mediante inteligencia artificial para que el coche pueda analizar, predecir, tomar la decisión e incluso aprender y mejorar.

Con todo ello, los coches de Waymo pueden detectar peatones, ciclistas, vehículos y obras en un radio de más de tres campos de fútbol y en 360 grados. Y como decíamos anteriormente, no sólo detectan los objetos sino que también es capaz de predecir el comportamiento de personas y vehículos que se encuentren en esta distancia.

En definitiva, lo que buscan es que el coche se comporte como un ser humano e incluso llegue a mejorarlo. De ahí que en Waymo no sólo estén trabajando no sólo en el reconocimiento de todos los objetos que rodean al coche, sino también en cómo se comportan los humanos al volante que rodean al vehículo autónomo.

Como conclusión podemos decir que todo apunta a que la conducción autónoma será una realidad. Detrás de esta tecnología está toda la industria de la automoción, numeras compañías tecnológicas y empresas de telecomunicaciones. Además, el fin último es evitar la mortalidad en carreteras y hacer que la movilidad sea universal. Sin embargo, a día de hoy, sigue siendo futuro… no es presente.