El Plan Renove de ayudas a la compra de coches solo durará dos meses desde su activación online

A pesar de que todavía no se ha implantado la herramienta por parte del Gobierno y que, por lo tanto, los usuarios no se pueden acoger a las subvenciones estatales de ayudas a la compra de coche nuevo, el Plan Renove ya tiene fecha de caducidad.

Desde EL ESPAÑOL hemos realizado una estimación de cuándo podría acabarse, según los datos presentados por Faconauto. Un estudio que revela que el Plan Renove dejaría de tener fondos antes de final de año, en concreto a principios de diciembre. Analizamos a continuación las cifras.

Lo primero que conocemos a día de hoy es la estimación realizada por Faconauto de cuántas operaciones ya se han podido realizar con el Plan Renove. Y en este sentido, según la patronal de los concesionarios sabemos que el Plan Renove 2020 desde que se pusiera en marcha el 15 de junio y hasta la fecha lleva alrededor de 110.000 operaciones.

Si tenemos en cuenta los coches vendidos entre el 15 de junio y el 16 de septiembre de 2020, veremos que la cifra que obtenemos es de 267.000 unidades según las matriculaciones de la DGT. Esto nos da una idea de que hasta la fecha se ha acogido al Plan Renove 2020, el 40% de las personas que se ha comprado un coche desde el verano.

Asimismo, también desde Faconauto, señalan que con los fondos asignados que tiene el Plan Renove todavía faltarían unas 100.000 operaciones adicionales a realizar. Y aquí es, entonces, donde entran en funcionamiento nuestros cálculos para saber que el Plan Renove no llegará a final de año.

Si analizamos las cifras de ventas del año pasado, entre los días 15 de septiembre y 31 de diciembre (que es el año que nos queda) obtenemos que las ventas fueron de 345.000 unidades.

Sin embargo, Faconauto estima que la caída del mercado para este año será del 32% lo que deja unas ventas totales de 853.000 unidades. Esto significa, por tanto que de aquí, a final de año todavía se comercializarán cerca de 300.000 coches, repartidos, más o menos de la siguiente manera, según nuestras estimaciones:

• 50.000 coches en septiembre

• 80.000 coches en octubre

• 80.000 coches en noviembre

• 90.000 coches en diciembre

Si tenemos en cuenta que el 40% de los coches son del Renove y que quedan 100.000 operaciones, estaríamos hablando de:

• 20.000 operaciones del Renove en septiembre

• 32.000 operaciones del Renove en octubre

• 32.000 operaciones del Renove en noviembre

• Y quedarían solo 16.000 operaciones para diciembre (un mes en el que debería haber 36.000 operaciones de Renove)

Por tanto, de ahí que nuestras estimaciones apuntan que a mediados de diciembre ya no habrá Plan Renove. Esto supone, por tanto, que desde que empiece a funcionar la herramienta (está previsto que entre en octubre) y hasta que se acaben los fondos el período será de solo dos meses. En el caso de que se contabilice desde junio estaríamos hablando de que ha durado menos de seis meses.

Unos plazos exiguos que obligarán a realizar las solicitudes del Plan Renove lo antes posible, una vez que esté en marcha la herramienta, ya que los fondos se asignarán según el orden de registro.

Según señala Faconauto, la demanda añadida (compradores que no pensaban cambiar de vehículo, pero que lo han hecho animados por los incentivos oficiales) del Plan Renove ha sido “de unas 28.000 matriculaciones, que superarán las 56.000 hasta final de año. De esta manera, la eficiencia del Renove se sitúa en el 25%, cinco puntos más del obtenido por el Plan Pive, el último de similares características”.

“La puesta en marcha ha sido vital para recuperar un mercado que había desaparecido y que ahora casi ha vuelto a las cifras del año pasado. Además, hay otros dos aspectos que están influyendo positivamente: por un lado, el buen trabajo que están haciendo marcas y concesionarios para movilizar una demanda que estaba retenida, con esfuerzos promocionales importantes, y por otro el hecho de que el vehículo privado en posesión vuelve a ser prioritario para los españoles, que lo sienten como una continuación de su casa. Eso sí, nos espera un último trimestre del año con mucha incertidumbre, muy mediatizado por la evolución de la pandemia y por la evolución de otros sectores productivos”, ha dicho el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.

Las buenas noticias llegan para 2021, fecha en la que según Faconauto el mercado crecerá un 24%, volviendo a superar el millón de matriculaciones y quedándose un poco por debajo de las cifras del ejercicio 2019.

Asimismo, desde este organismo también señalan que emisiones medias de CO2 de los vehículos matriculados este año “se quedarán en 113 gramos de CO2 kilómetro recorrido, lo que supondrá un descenso de cinco puntos con respecto al ejercicio, pero una cifra insuficiente para que nuestro mercado llegue a los 95 gramos de CO2 exigidos por la normativa CAFE de la Unión Europea”, señalan.

Este descenso se deberá sobre todo a la irrupción de los modelos microhíbridos, que coparán este año el 3,7% de las matriculaciones, y por la aportación de los híbridos, el 10,3% del total. Por su parte, los eléctricos, pese a que avanzan, sólo supondrán sólo el 1,4% del mercado.

“Las marcas están trasladando la responsabilidad de cumplir la normativa CAFE a los concesionarios, que están automatriculando coches que no tienen suficiente demanda en la actualidad. Me refiero sobre todo a los vehículos eléctricos, que se están matriculando pero que en gran medida se acumulan en nuestras campas. Los fabricantes han tenido desde 2010 para cumplir con los objetivos europeos, y ahora no vamos a permitir que los concesionarios soporten esa presión”, ha indicado Gerardo Pérez.