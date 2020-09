Un ‘fan’ de Tesla crea una réplica casi exacta del Cybertruck, el pick-up eléctrico

Noticias relacionadas Así han coqueteado los jefes de Volkswagen y Tesla en una reunión ‘secreta’

Un fan de Tesla no ha podido esperar al lanzamiento del nuevo Tesla Cybertruck previsto para finales de 2021 y ha decidido crear su propia versión de este modelo futurista.

Se trata de una réplica de este próximo pick-up eléctrico anunciado por Elon Musk. Una hazaña realizada en Mostar, ciudad al sur de Bosnia-Herzegovina.

Allí, Mario Coric, responsable de ‘Stark Solutions’ la empresa constructora de esta ‘copia’ señala a la agencia Reuters que si bien ha querido hacer un automóvil como una réplica del Tesla Cybertruck en realidad no se trata del mismo modelo.

Entre otras razones porque esta réplica “funciona con gasolina, mientras que el Tesla Cybertruck es un coche eléctrico”, afirma su responsable. “Intentamos hacerlo lo más parecido posible, pero, además, nuestro vehículo no es del mismo tamaño que un Cybertruck”, comenta.

Si bien desde lejos puede parecer este coche como un Tesla Cybertruck, cuando te acercas “a un metro de distancia se puede ver que es bastante diferente. El objetivo era acercarse al Cybertruck, no hacer una copia exacta”, señala su creador.

Crean una réplica del Tesla Cybertruck

Mario, que continúa relatando su hazaña, afirma que "se necesitaron ocho meses para hacer esta especie de Cybertruck”, si bien también afirma que “deberían haber sido necesario cuatro, pero el coronavirus nos ralentizó".

"La persona que nos pidió esta réplica es el dueño de Stark Solutions. Quería que combináramos dos marcas, Ford y Tesla, porque él es fan de este fabricante, así que con esta creación fusionaríamos dos 'almas' en una”, señala el responsable de llevarlo a cabo.

Por ello, decidieron utilizar como base para desarrollar esta réplica del Cybertruck un Ford Raptor F-150. “Mi trabajo consistía en tratar de encontrar el equilibrio entre las dos marcas y la mejor manera de colocar este modelo del a marca del óvalo y de ahí que partiera la idea de desarrollar el Cybertruck”, señala.

Lo cierto es que la réplica se parece bastante al modelo original. Reuters.

Una vez con la obra terminada, uno de los primeros paseos por Mostar con el vehículo ya construido llamó mucho la atención, según su creador. "La primera vez que conducimos por la ciudad fue muy interesante, todos estaban mirando y la mitad de la gente pensó que era un tanque, porque no saben qué es Cybertruck. Una niña incluso se detuvo y preguntó si este es el lugar donde están produciendo el nuevo Tesla", señala.

A la pregunta de qué fue lo que más les costó en el desarrollo del Cybertruck, este experto dice que “todas y cada una de las piezas de este coche fue un gran desafío”. Sin embargo, si tiene que elegir una en concreto, afirma que el desarrollo de la “puerta del vehículo fue lo que le causó mayor problema”, señala.

Además, su responsable también afirma que a día de hoy se están encontrando con muchos problemas legales. "Actualmente estamos trabajando para que el automóvil sea legal y pueda circular, pero el problema es que los bordes afilados del vehículo están prohibidos por la ley en nuestro país", comenta.

Su creador dice que tiene problemas con los ángulos del vehículo.

Un pick-up eléctrico

El Tesla Cybertruck es un pick-up eléctrico que fue presentado en noviembre de 2019. Según la firma compañía de coches eléctricos, el Cybertruck en su versión más alta de gama puede contar con 804 kilómetros de autonomía y estará a la venta con un precio que partirá de los 36.000 euros.

Elon Musk, fundador de la compañía, que ejerció de maestro de ceremonias durante la presentación del modelo en Los Ángeles (Estados Unidos) aseguró que "nadie esperaba la llegada del Cybertruck", un modelo con reminiscencias de películas como 'The Spy Who Loved Me' (La espía que me amó). También se asemeja a un vehículo militar.

Interior de la réplica del Tesla Cybertruck.

Según el fabricante de vehículos eléctricos, el Cybertruck ya se puede encargar previo pago de una señal de 100 euros (90 euros) y estará disponible con tres niveles de autonomía: 402, 482 y 804 kilómetros. Además, equipa una pantalla táctil de 17 pulgadas.

Los clientes que decidan completar la compra del Cybertruck deberán hacerlo a medida que se acerque el inicio de producción del modelo, a finales de 2021. Se espera que la fabricación de la variante trimotor con tracción integral comenzará un año más tarde.

Detalle de esta 'copia' del Tesla Cybertruck.

Además, según la versión, también tendrá tres capacidades de remolque: 3.400, 4.535 y 6.350 kilogramos. Por su parte, la capacidad de carga trasera es de 2.831 litros. También puede acelerar de 0 a 100 kilómetros en 6,5 -single motor RWD-, 4,5 -dual motor AWD- y 2,9 -trimotor AWD- segundos.

Una semana después de su lanzamiento, Tesla ya había registrado cerca de 200.000 pedidos de este nuevo modelo. Una presentación, días antes, por otra parte que fue muy polémica puesto que en su día Musk pidió al jefe de diseño de la compañía, Franz von Holzhausen, que lanzara una bola metálica contra los cristales "blindados" del Cybertruck para comprobar su resistencia.

Sin embargo, tras lanzar la bola, la ventanilla cedió y se rompió, cuando minutos antes se mantuvieron intactos en otro test. "Oh, Dios mío. Tal vez el lanzamiento fue un poco fuerte", señaló Musk.

En cuanto al lugar de fabricación, Tesla fabricará este nuevo modelo en la planta que construirá en un futuro en Austin (Texas). Será la segunda planta de Estados Unidos y se sumará a la de Freemont (California), China y Berlín.