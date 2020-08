Estos son los coches eléctricos con más autonomía: ya superan los 600 kilómetros

En España, a día de hoy, se venden, aproximadamente, cerca de 50 coches eléctricos (entre modelos y versiones). A pesar de que todavía tienen una cuota de mercado pequeña (1,5%), cada vez, sobre todo desde la aprobación del Plan Moves 2, los usuarios preguntan más por ellos.

Sin embargo, una de las principales dudas que surgen siempre a la hora de hablar del coche eléctrico (además del precio y las estaciones de carga) es su limitada autonomía. Por ello, en El Español hemos analizado toda la oferta disponible para saber cuáles son los coches con más y (también) con menos autonomía.

Una característica que principalmente dependerá de la capacidad de la batería (expresada en kWh), pero también de otros factores como el tipo de vehículo, la eficiencia del sistema de propulsión y el peso.

De todos los datos recogidos, podemos señalar que si hiciéramos una media de los coches eléctricos que se venden en España obtendríamos que estos vehículos de cero emisiones tendrían una batería que ronda los 56 kWh, un peso de alrededor de 1.725 kilos y una autonomía media es de 350 kilómetros.

Unas cifras (de media) que también nos dejan un consumo de 16 kWh por cada 100 kilómetros, lo que se traducen en: entre 1,4 euros (con el kWh a 0,09 euros) y 2,88 euros (con el kWh a 0,18 euros) cada 100 kilómetros (dependiendo siempre del precio del kWh).

En este gráfico se puede ver, por ejemplo, cómo se sitúan los diferentes coches eléctricos según autonomía y la capacidad de batería. Un gráfico que muestra que aquellos que tienen más autonomía son los que rondan las baterías más potentes con capacidades que superan los 80 kWh.

No obstante, el grueso de los vehículos se sitúa entre los 250 y los 450 kilómetros de autonomía con unas baterías de entre 35 y 55 kWh.

Y en este otro gráfico también se puede ver la relación entre peso y potencia. Así, una gran mayoría de coches se sitúan entre los 1,4 y las 1,8 toneladas y una potencia de entre 100 y 200 CV.

No obstante, como de lo que se trata aquí es de analizar cuáles son los coches eléctricos con más autonomía… comenzaremos por tanto con esta clasificación.

Smart fortwo EQ.

Eléctricos con menos de 200 kilómetros de autonomía

Son los coches eléctricos con menos autonomía del mercado. Nos referimos a aquellos que se sitúan por debajo de los 200 kilómetros, según el ciclo normativo WLTP. El hecho de que estos coches tengan poca autonomía se puede deber a dos factores.

El primero de ellos es que fueron de los primeros eléctricos en salir al mercado. Hablamos de modelos como el Peugeot iOn o el Citroën C-Zero, entre otros. Pero también, otra razón que explica su baja autonomía es la capacidad de la batería, que es muy pequeña, por debajo de los 20 kWh y, por tanto, inferior a la capacidad media que hemos hablado de los 35 kWh.

Estos eléctricos más modernos pero con una capacidad de la batería más justa son el Smart Forfour y Smart Fortwo EQ.

A continuación detallamos en esta tabla cuáles son los modelos eléctricos con menos de 200 kilómetros:

Marca Modelo Versión Potencia Batería Peso Autonomía Peugeot iON 67 CV 67 CV 14,5 kWh 1.120 kg. 100 km. Citroën C-Zero 67 CV 67 CV 14,5 kWh 1.120 kg. 100 km. Smart Forfour EQ 82 CV 82 CV 17,6 kWh 1.200 kg 140 km. Smart Fortwo EQ 82 CV 17,6 kWh 1.095 kg 147 km.

Hyundai Kona eléctrico.

Eléctricos de entre 200 y 300 km. de autonomía

Es el segundo escalón en un coche eléctrico. Hablamos de los modelos con una autonomía de entre 200 y 300 kilómetros. Estos coches eléctricos se sitúan entre los 30 y los 40 kWh de capacidad de batería.

De todos ellos, tal y como se puede ver en la siguiente tabla, sorprende la eficiencia que consiguen los modelos coreanos de Hyundai y Kia. Hablamos del Kia Soul y Kia Niro y del Hyundai Ioniq y Hyundai Kona.

También llama la atención la eficiencia conseguida por los tres modelos pequeños del Grupo Volkswagen, como el Volkswagen e-Up, Skoda Citigo iV y Seat Mii electric. En la siguiente tabla están todos los modelos con una autonomía de entre 200 y 300 kilómetros.

Marca Modelo Versión Potencia Batería Peso Autonomía Honda e 136 CV 136 CV 35.5 kWh 1.514 kg 222 km. Honda e 154 CV 154 CV 35,5 kWh 1.527 kg 222 km Volkswagen Golf e-Golf 136 CV 35,8 kWh 1.615 kg 232 km. Mini Eléctrico Eléctrico 184 CV 32,6 kWh 1.440 kg 234 km. Skoda Citigo iV 83 CV 36,8 kWh 1.135 kg. 253 km. Volkswagen e-Up! 83 CV 83 CV 32.3 kWh 1.235 kg 258 km. Seat Mii Electric 83 CV 36,8 kWh 1.235 kg 259 km Nissan Leaf 40 kWh 150 CV 150 CV 40 kWh 1.580 kg 270 km Kia Soul 136 CV 136 CV 39,2 kWh 1.610 kg 276 km. Hyundai Ioniq 120 CV 120 CV 28 kWh 1.420 kg. 280 km. Hyundai Kona EV 136 CV 136 CV 39,2 kWh 1.535 kg 289 km. Kia Niro e-Niro 136 CV 136 CV 39,2 kWh 1.667 kg 289 km.

Renault Zoe.

Eléctricos de entre 300 y 400 km. de autonomía

Este escalón podríamos decir que es donde se sitúa la media de los coches eléctricos en España y quizás, los más recomendables. Hablamos de modelos que ya se sitúan entre los 300 y los 400 kilómetros.

Aquí, no obstante, existen modelos de muy diferente segmento y orientación. Así, por ejemplo, podemos encontrar a los pequeños Peugeot e-208, Opel Corsa-e y Renault Zoe; a los coches compactos como el Peugeot e-2008, Volkswagen ID.3 y Nissan Leaf o a los SUV grandes como Audi e-tron, Mercedes EQC o Tesla Model X.

Una clasificación que nos permite saber que entre los modelos más eficientes una vez más volvemos a encontrarnos con Hyundai, pero también nos sorprenden los casi 400 kilómetros del Renault Zoe para una batería de 41 kWh.

Por el contrario tenemos los Audi e-tron, Mercedes EQC y Tesla Model X que con sus voluminosas carrocerías, elevado peso (rondan los 2,4 toneladas) y baterías de amplia capacidad (entre los 70 y los 100 kWh) rondan los 350 o 375 kilómetros de autonomía.

Marca Modelo Versión Potencia Batería Peso Autonomía BMW i3 i3 120AH 170 CV 42,2 kWh 1.320 kg 308 km. Hyundai Ioniq 136 CV 136 CV 38,3 kWh 1.420 kg. 311 km. Peugeot 2008 e-2008 136 CV 50 kWh 1.548 kg 312 km. DS 3 Crossback e-Tense 136 CV 50 kWh 1.525 kg 320 km. Volkswagen ID3 126 CV 126 CV 45 kWh - 330 km. Volkswagen ID3 150 CV 150 CV 45 kWh - 330 km. Audi e-tron Quattro 313 CV 313 CV 71 kWh 2.445 kg 333 km. Opel Corsa Corsa-e 136 CV 50 kWh 1.530 kg 337 km. Peugeot 208 e-208 136 CV 50 kWh 1.455 kg 340 km. Mercedes EQC 400 408 CV 80 kWh 2.495 kg 370 km. Tesla Model X Autonomía estándar 525 CV 100 kWh 2.459 kg 375 km. Nissan Leaf 62 kWh 217 CV 217 CV 62 kWh 1.731 kg 385 km Renault Zoe R135 50 kWh 135 CV 52 kWh 1.502 kg 386 km. Renault Zoe R110 40 kWh 108 CV 41 kWh 1.502 kg 395 km.

Tesla Model S.

Eléctricos de entre 400 y 600 km. de autonomía

Son los eléctricos de mayor lujo. Y por lujo no entendemos potencia y glamur sino autonomía. Hablamos de los coches eléctricos que tienen una autonomía de entre 400 y 600 kilómetros.

No obstante, dentro de esta clasificación, sí nos gustaría hacer una nueva subdivisión. Y esta no esta no es otra que hablar de aquellos eléctricos que obtienen esa gran autonomía gracias a enormes baterías, que muchas de ellas, incluso, superan los 90 kWh. Hablamos del Porsche Taycan, Jaguar i-Pace, Ford Mustang Mach-e, Tesla Model S…

Y luego también nos gustaría recalcar otros más eficientes que no necesitan de baterías tan enormes, en lo que a capacidad se refiere, y, sin embargo, consiguen unas autonomías muy buenas.

Hablamos en este sentido del Hyundai Kona EV (con 64 kWh) del Kia e-Soul y Kia e-Niro (ambos, también, con 64 kWh) y del prometedor Volkswagen ID.3 que con unas baterías de 58 y 77 kWh logran los 420 y 550 kilómetros. Y tampoco nos podemos olvidar del Tesla Model 3 que consigue casi los 410 kilómetros con una batería de solo 50 kWh, demostrando lo que significa ser un coche eficiente.

A continuación detallamos cuáles son los coches eléctricos a la venta con una autonomía de entre 400 y 600 kilómetros de autonomía. Son los siguientes: