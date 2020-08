Seat Ateca 2021: todos los precios y equipamientos de este SUV de éxito

Seat acaba de poner a la venta el nuevo Seat Ateca 2021. Se trata de la actualización (con retoques estéticos, cambios en la gama de motores y equipamiento) de este coche con carrocería SUV. Con estos cambios, Seat actualiza el primer Ateca que se puso a la venta en 2016.

Esta actualización realizada por la marca española, permite al actual Seat Ateca permanecer en los concesionarios hasta aproximadamente el año 2023 o, como tarde, 2024. A partir de entonces Seat podría renovar el Ateca con una segunda generación.

Los precios del nuevo Seat Ateca de 2021 parten de los 27.590 euros, cifra sin descuentos. A esta cantidad se podrán descontar entre 4.000 y 5.300 euros de media, si optamos por la financiación de la marca. Además, los descuentos podrían ser mayores si nos podemos acoger al Plan Renove, entregando un coche 'viejo'.

A continuación detallamos todos los precios oficiales (PVP sin descuentos) del nuevo Seat Ateca 2021:

Precios Seat Ateca 2021: versiones de gasolina

1.0 TSI 115 CV Style Go 5P Manual 27.590 € 1.5 TSI 150 CV Style Go 5P Manual 29.280 € 1.5 TSI DSG 150 CV Style Go 5P Automático 31.470 € 1.5 TSI 150 CV X-Perience Go 5P Manual 31.609 € 1.5 TSI 150 CV FR Go 5P Manual 33.660 € 1.5 TSI DSG 150 CV X-Perience Go 5P Automático 33.810 € 1.5 TSI DSG 150 CV FR Go 5P Automático 35.880 € 2.0 TSI DSG 4x4 190 CV FR Go 5P Automático 40.790 €

Precios Seat Ateca 2021: versiones diésel

2.0 TDI DSG 150 CV Style Go 5P Automático 34.560 € 2.0 TDI 150 CV X-Perience Go 5P Manual 34.560 € 2.0 TDI 150 CV FR Go 5P Manual 36.610 € 2.0 TDI DSG 150 CV X-Perience Go 5P Automático 36.750 € 2.0 TDI DSG 150 CV FR Go 5P Automático 38.810 €

La parrilla del nuevo Seat Ateca 2021 es similar a la del Seat León.

Según estos precios, el Seat Ateca a día de hoy se sitúa ligeramente por encima de la media de PVP del segmento, que ronda los 26.860 euros, tal y como se puede ver en la siguiente tabla.

Esto suele suceder al principio de la comercialización, que empieza con precios y versiones elevadas para después introducir versiones más accesibles:

El Seat Ateca es uno de los SUV más vendidos en España.

Seat Ateca: un auténtico superventas

En España, desde que comenzara a venderse el Seat Ateca, en agosto de 2016, y hasta la fecha, julio de 2020, se han vendido un total de 64.828 unidades, lo que le coloca como uno de los coches más exitosos del segmento.

A continuación se puede ver en este gráfico, cómo se está produciendo la recuperación en V de las ventas, mes a mes, de este modelo tras la pandemia del coronavirus.

Y en este otro gráfico se puede ver que el Seat Ateca lleva un buen nivel de ventas a pesar de no haber tenido actividad comercial casi durante dos meses en España en 2020. De seguir así podría cerrar el año rondando las 15.000 o 16.000 unidades.

Este nuevo Seat Ateca 2021 viene a sustituir al Seat Ateca de 2020.

Por todo ello podemos señalar que el Seat Ateca es un modelo de éxito. Si lo comparamos con el resto de competidores, veremos en el siguiente cuadro que el Seat Ateca se ha situado entre los cinco modelos más vendidos en los últimos años, tal y como se puede ver a continuación:

En qué cambia el Seat Ateca 2021

En cuanto a los cambios de este Seat Ateca 2021 no son excesivamente elevados, si bien sí son importantes. Ahora cuenta con un diseño exterior modificado, un interior también actualizado, un mayor equipamiento en conectividad, nuevos acabados, así como una renovada gama de motores.

Comenzando por el diseño, vemos que los cambios son notables. Por ejemplo, la parrilla ahora nos recuerda a la del Seat León y a la del Seat Tarraco. Se trata de una parrilla hexagonal (anteriormente era trapezoidal) con bordes cromados más prominentes y una rejilla también de diseño diferenciado.

También son nuevos los grupos ópticos que reciben nuevo diseño y funcionalidades. Y continaundo con los cambios vemos como la parte inferior del paragolpes también presenta diferentes acabados.

En la zaga se puede ver la nueva tipografía utilizada por Seat.

Continuando con la zaga, vemos como principal cambio que el nombre del modelo ahora cuenta con la nueva tipografía de Seat estrenada en el Seat Tarraco y en el Seat León; y también comprobamos cómo los grupos ópticos también cuentan con un diseño algo más poderoso y con la incorporación de faros de led completos. Cierra la lista de cambios los paragolpes traseros y las salidas de los escapes de algunas versiones que permanecen ocultas.

También se han modificado las llantas, con un tamaño de entre 16 y 19 pulgadas, y el color de la carrocería con una paleta de hasta 10 colores.

Los grupos ópticos presentan algunos cambios ligeros.

Cambios en el interior

En cuanto al interior comprobamos que los principales cambios se centran en el volante, en el cuadro de instrumentos y en la pantalla táctil del centro de la consola.

También se han incluido nuevas molduras y materiales en las puertas. En relación al nuevo volante, ahora cuenta con un nuevo diseño, que además, también puede ser calefactado.

Dimensiones

En relación a las dimensiones, el Seat Ateca mantiene prácticamente todas sus medidas intactas. Es cierto que crece algo, pero estas diferencias de crecimiento se deben a la incorporación de nuevos paragolpes.

Así, este nuevo Seat Ateca pasa a medir ahora 4,38 metros (+1,8 centímetros) de largo, 1,84 metros de ancho y 1,61 metros de alto. Estas dos últimas cotas apenas cambian. Y lo mismo ocurre con la batalla que se mantiene en los 2,63 metros.

Con estas dimensiones el Seat Ateca es un SUV de tamaño medio que se caracteriza por ser algo más pequeño en longitud que la media de la categoría. Por el contrario, tanto anchura como en altura supera ligeramente a la media del segmento.

Con estas dimensiones, el Seat Ateca sigue siendo un rival de modelos como:

• Nissan Qashqai

• Hyundai Tucson

• Seat Ateca

• Volkswagen Tiguan

• Peugeot 3008

• Renault Kadjar

• Citroën C5 Aircross

• Dacia Duster

• Ford Kuga

• Kia Sportage

• Kia XCeed

• Toyota C-HR

• Mazda CX-5

• Kia Niro

• Honda CR-V

• Mazda CX-30

• Mazda MX-30

Respecto a todos ellos, el Seat Ateca se presenta como uno de los modelos más compactos o de longitud más corta dentro de la categoría, tal y como puedes ver en la siguiente tabla:

Del interior nos quedamos con el nuevo volante.

Maletero

El maletero tampoco varía y continúa ofreciendo los 510 litros de capacidad de carga. Mientras que la longitud del modelo es de las más compactas, en cambio, el maletero, está por encima de la media en la categorí, tal y como puedes ver en la siguiente tabla.

Habitabilidad de las plazas delanteras

En relación al espacio interior, tenemos que señalar que el Seat Ateca presenta una buena habitabilidad para ser un coche conuna longitud compacta. De hecho tal y como puedes ver en el siguiente gráfico, el Seat Ateca se sitúa en la media en relación a la anchura y altura de las plazas delanteras:

Habitabilidad de las plazas traseras

Y en las plazas traseras vuelve a ocurrir algo similar. Pese a que el Ateca tiene un tamaño contenido, su habitabilidad es muy buena, tal y como puedes ver en el siguiente gráfico:

La habitabilidad es uno de los puntos fuertes de este modelo.

Motores

En cuanto a los motores, este nuevo Seat Ateca está disponible con versiones de gasolina y diésel. Son las siguientes:

Gasolina

• 1.0 de 110 CV | Manual | 4×2

• 1.5 de 150 CV | Manual o automático | 4×2

• 2.0 de 190 CV | Automático | 4×4

Diésel

• 2.0 de 150 CV | Manual o automático | 4×2 o 4×4

Equipamiento

En relación al equipamiento y comenzando por el cuadro de instrumentos digital, este es el digital cockpit de 26 centímetros (10,2 pulgadas) que se caracteriza por su capacidad de personalización. También se ha actualizado la pantalla de información y entretenimiento que ofrece dos tamaños: 8,2 pulgadas y 9,2 pulgadas.

Esta última ofrece, además, control por voz. A ello se suman nuevas conexiones como USB de tipo C, así como la posibilidad de conectar con Android Auto o Apple CarPlay de forma inalámbrica.

También sobresale en materia de equipamiento el eSIM, que permite ofrecer los servicios conectados del vehículo que, durante el primer año, serán gratuitos. Esta eSIM también permite la llamada de emergencia o e-call. Y al tener conexión a internet también permite ofrecer información de tráfico en tiermpo real, ubicación de aparcamientos, estaciones de servicio…

Por último, los usuarios también pueden ver datos de conducción, ubicación del coche aparcado, estado del vehículo, etcétera.

En cuanto a los modos de conducción, el Seat Ateca permite diferentes perfiles: Eco, Normal, Sport e Individual. Además, las versiones 4Drive cuentan con los modos extra Off Road y Nieve.

Algunos detalles de terminación del nuevo Seat Ateca 2021.

Seguridad

La seguridad es otro de los puntos que se han reforzado en el nuevo Seat Ateca, principalmente con la incorporación de las Ayudas a la conducción (ADAS). Estos sistemas son el de pre-colisión, control de velocidad de crucero adaptativo, asistente lateral y de salida…

Como todas las ayudas, el conductor, no obstante, debe conservar al menos una mano en el volante. De lo contrario, a los 15 segundos se recibirán avisos acústicos y visuales y si el conductor no obedece el vehículo se detendrá y el coche llamará a los servicios de emergencia.

Acabados

En relación a los acabados, este nuevo Seat Ateca estará disponible con diferentes acabados. Hasta que conozcamos la gama completa Seat ha iniciado la comercialización del nuevo Ateca con los acabados Sytle Go, X-Perience Go y FR Go.

Comenzando por el primero de ellos, el Style Go, incorpora de serie:

• Apertura remota del maletero

• Apple CarPlay y Android Auto

• Asistente por abandono involuntario de carril

• Asistente frotnal con frenada de emergencia

• Asistente de luz de carretera

• Asistente al aparcamiento con sensores traseros

• Cargador inalámbrico

• Climatizador bizona

• Conexión a internet

• Control de velocidad de crucero

• Control por voz

• Cristales traseros tintados

• Detector de fatiga

• Llamada de emergencia

• Llantas de 17 pulgadas

• Pantalla central de 9,2 pulgadas

• Radio Digital DAB

• Reconocimiento de señales de tráfico

• USB delantero y trasero



El siguiente nivel de equipamiento X-Perience Go, que suma:

• Apertura maletero manos libres

• Arranque sin llave

• Cámara de visión de 360 grados

• Llantas de 18 pulgadas

• Modos de conducción

• Sensores de aparcamiento en los latrerales con cámara

El tercer nivel de equipamiento es el FR Go, que suma:

• Asiento del conductor eléctrico

• Control de velocidad activo

• Control de Chasis adaptativo

• Rueda de repuesto de 18 pulgadas

• Sistema de sonido Beats con subwoofer

Conclusión

El Seat Ateca 2021 ya está aquí. Hay que reconocer que se trata de una actualización muy ligera. De hecho salvo por la parrilla que nos recuerda mucho a la del León y la del Tarraco es difícil diferenciarle.

Quizás en Seat hayan pensado que lo que funciona es mejor no tocarlo demasiado. Y es que el Seat Ateca es un coche que funciona... y muy bien. Tiene una relación entre precio y calidades de las mejores de la categoría, un tamaño contenido que le permite moverse de forma ágil por ciudad y un buen espacio interior, además, de un gran maletero. Virtudes todas ellas que le convierte en un líder firme de la categoría.