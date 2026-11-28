La duración de la batería, su capacidad para conservar la autonomía y el coste de una posible reparación son algunas de las principales dudas antes de comprar un coche eléctrico, especialmente al comparar modelos urbanos, SUV y SUV de gran tamaño.

¿Qué debería saber sobre la batería de un coche eléctrico antes de comprar uno para mi familia? Vida útil, garantía, autonomía, precios, ayudas y mantenimiento

La batería es uno de los componentes más importantes —y también uno de los más caros— de un coche eléctrico.

De ella dependen la autonomía, el rendimiento y buena parte de la experiencia de uso. Su diseño y tecnología permiten ofrecer una larga vida útil, de manera que, en condiciones normales de uso, está preparada para durar tanto como el propio vehículo, a lo largo de sus 12-15 años de vida.

La tecnología ha evolucionado para mejorar su durabilidad, seguridad y capacidad de carga. Aun así, no todas las baterías son iguales: factores como la química empleada, la temperatura, los hábitos de recarga y los sistemas de gestión térmica influyen en su comportamiento a largo plazo.

Por eso, antes de elegir un vehículo eléctrico, conviene conocer cuánto puede durar su batería, qué cubre la garantía del fabricante y qué diferencias existen entre las tecnologías LFP y NMC.

Desde EL ESPAÑOL analizamos las prestaciones de Kia, Hyundai, BYD, Toyota y Tesla en diferentes segmentos del mercado eléctrico, desde coches urbanos hasta SUV y modelos de gran tamaño.

Tipos de batería

Antes de analizar las prestaciones de los diferentes coches eléctricos, conviene conocer qué tipos de baterías incorporan la mayoría de coches eléctricos. Las dos tecnologías más extendidas en el mercado son las LFP (litio-ferrofosfato) y las NMC (níquel, manganeso y cobalto).

Aunque ambas utilizan iones de litio, presentan diferencias en autonomía, durabilidad, coste y comportamiento térmico.

Característica Baterías LFP (litio-ferrofosfato) Baterías NMC (níquel, manganeso y cobalto) Coste Más económicas de fabricar, ya que no utilizan níquel ni cobalto. Más caras de fabricar por los materiales que utilizan. Durabilidad Suelen ofrecer una vida útil en ciclos superior a la de las baterías NMC. Su vida útil depende de factores como la temperatura, la gestión de carga y el sistema de refrigeración. Autonomía Menor densidad energética: almacenan menos energía a igualdad de peso y volumen. Mayor densidad energética: almacenan más energía en menos espacio y peso. Seguridad Mayor estabilidad térmica y menor tendencia a sufrir descontrol térmico. Requieren sistemas de gestión térmica y electrónica para controlar la temperatura y el funcionamiento. Carga En muchos modelos permiten cargas habituales al 100 %, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Algunos fabricantes recomiendan limitar la carga habitual al 80 % para preservar su capacidad a largo plazo.

¿Qué garantía cubre la batería de un coche eléctrico?

La garantía es uno de los aspectos que más preocupan a los conductores a la hora de comprar un coche eléctrico.

El temor a que la batería pierda capacidad con el paso del tiempo o sufra una avería y tenga que ser sustituida hace que las condiciones de cobertura del fabricante cobren especial importancia. Por eso, conviene tener en cuenta que cada fabricante establece unas condiciones de garantía específicas, diferenciando entre la garantía general del coche y la de la batería:

Garantía general del vehículo : protege frente a defectos de fabricación o montaje de los componentes incluidos en sus condiciones.

: protege frente a defectos de fabricación o montaje de los componentes incluidos en sus condiciones. Garantía específica de la batería de alta tensión: establece un periodo y un kilometraje de protección para este componente. Puede incluir tanto averías funcionales como una protección específica frente a la pérdida de capacidad.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la garantía no cubre todas las situaciones. Su alcance depende de las condiciones de cada fabricante y suele distinguir entre defectos de fabricación, desgaste natural y daños derivados de un uso inadecuado o de circunstancias externas.

Entre las situaciones que pueden quedar excluidas, dependiendo de las condiciones de cada fabricante, se encuentran:

La degradación natural que no supere el umbral establecido por el fabricante.

Los daños provocados por accidentes, impactos o factores externos, cuando no estén cubiertos por otra garantía o seguro.

Las intervenciones no autorizadas sobre la batería o el sistema de alta tensión.

Los daños derivados de un uso contrario a las indicaciones del fabricante.

Los elementos de desgaste o consumibles que cuenten con una cobertura específica.

¿Cuántos años dura la batería de un coche eléctrico?

La batería de un coche eléctrico está diseñada para acompañar al vehículo durante toda su vida útil, que se sitúa entre los 12 y los 15 años en condiciones normales de uso, según el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Su duración depende de distintos factores: la química de las celdas, la temperatura a la que trabaja, los ciclos de carga y descarga, la frecuencia de utilización de cargadores rápidos y el sistema de gestión electrónica del vehículo.

¿Cuánto cuesta cambiar una batería?

No obstante, y aunque las baterías de los coches eléctricos están diseñadas para durar muchos años, su sustitución sigue siendo una de las operaciones más caras de este tipo de vehículos.

Se trata de un componente de alto coste, por lo que una avería fuera del periodo de garantía o una pérdida de capacidad que haga necesaria su sustitución puede suponer un desembolso importante para el propietario.

El precio de cambiar una batería depende principalmente de su capacidad energética, medida en kWh, de la tecnología que utiliza y del fabricante. En general, cuanto mayor es la capacidad de almacenamiento, mayor es también el coste de sustitución.

En España, el coste de sustituir por completo la batería de un coche eléctrico puede situarse entre los 8.000 y los 23.000 euros, aunque en modelos de alta gama o con baterías de gran capacidad puede superar esa cantidad. Según una estimación publicada por Autohero en julio de 2026, los precios varían considerablemente en función del segmento del vehículo:

Coches eléctricos pequeños: entre 8.000 y 12.000 euros .

. Modelos de gama media: entre 10.000 y 15.000 euros .

. SUV y vehículos premium: entre 15.000 y 23.000 euros.

No obstante, estas cantidades son orientativas y no existe una tarifa única para todos los fabricantes. El presupuesto depende de aspectos como la capacidad de la batería (kWh), la tecnología utilizada (LFP o NMC), la disponibilidad de recambios y el coste de la mano de obra especializada.

También influye si se instala una batería nueva o una unidad reacondicionada.

¿Cuánto cuesta reparar?

Eso sí, hay que tener en cuenta que no siempre es necesario sustituir la batería completa cuando se produce una avería. En algunos casos, el problema puede localizarse en uno o varios módulos o en determinados componentes del sistema eléctrico, por lo que es posible realizar una reparación parcial.

Esta alternativa puede reducir considerablemente la factura respecto a la instalación de una batería nueva. El coste dependerá del tipo de avería, de las piezas que sea necesario sustituir, de la disponibilidad de recambios y de la mano de obra especializada.

Sin embargo, no todos los conjuntos están concebidos para repararse de la misma manera y no todas las intervenciones están autorizadas o disponibles para cualquier modelo.

Por eso, el primer paso debe ser un diagnóstico profesional. Este permitirá determinar si existe una degradación generalizada, un fallo localizado o un problema ajeno a la batería de alta tensión.

¿Cuánto se degrada la batería de un coche eléctrico?

Con el paso del tiempo, las baterías de los coches eléctricos experimentan una pérdida progresiva de capacidad. Este proceso, conocido como degradación, reduce la cantidad de energía que pueden almacenar y, por tanto, puede afectar a la autonomía del vehículo.

En la práctica, significa que un coche puede recorrer menos kilómetros con una carga completa que cuando salió del concesionario.

Es un proceso natural que afecta a todas las baterías recargables. No obstante, su velocidad depende de la química de las celdas, la temperatura, los ciclos de carga y descarga y el tiempo que el vehículo permanece con niveles de carga muy altos o muy bajos.

El estudio de Geotab, publicado en enero de 2026 y basado en el análisis de más de 22.700 vehículos eléctricos, situó la degradación media anual de las baterías en el 2,3 %. Para entender mejor este ritmo de desgaste, puede tomarse como referencia la evolución de las baterías de los smartphones, que suelen perder entre un 10 % y un 20 % de su capacidad tras uno a tres años de uso diario.

¿Cómo cuidar la batería de un coche eléctrico para que dure más?

Aunque las baterías de los coches eléctricos están diseñadas para durar muchos años y soportar miles de ciclos de carga y descarga, su capacidad se reduce progresivamente con el paso del tiempo. Sin embargo, adoptar determinados hábitos de carga y conducción puede ayudar a ralentizar este proceso y conservar sus prestaciones durante más tiempo.

Aunque cada fabricante establece sus propias recomendaciones, existen una serie de prácticas generales que conviene seguir y otros hábitos que es mejor evitar.

¿Qué conviene hacer?

Mantener la carga habitual en torno al 80 %, siempre que el fabricante lo recomiende.

Recargar al 100 % antes de un viaje largo, evitando dejar el vehículo estacionado durante mucho tiempo con la batería llena.

Priorizar la carga doméstica o en corriente alterna para el uso diario.

Utilizar el sistema de preacondicionamiento de la batería cuando esté disponible.

Seguir las recomendaciones específicas del fabricante para cada tecnología de batería.

¿Qué errores conviene evitar?

Dejar el coche estacionado durante muchos días con la batería al 100 % o cerca del 0 %.

Abusar de los cargadores rápidos de alta potencia cuando se dispone de alternativas más lentas.

Exponer el vehículo durante periodos prolongados a temperaturas extremas.

Ignorar los avisos del sistema de gestión de la batería.

Mantener hábitos de carga contrarios a las indicaciones del fabricante.

¿En qué fijarse al comprar un coche eléctrico?

Para comparar las baterías de los coches eléctricos, no basta con fijarse en los diferentes tipos de batería. También hay que tener en cuenta la autonomía homologada, la velocidad de carga, la garantía y la tecnología utilizada.

A continuación, analizamos los modelos de Kia, Hyundai, BYD, Toyota y Tesla. Para facilitar la comparación, hemos seleccionado diferentes modelos de estas marcas y los hemos agrupado en tres categorías: coches urbanos, SUV y SUV de gran tamaño. De esta forma, se pueden valorar las diferencias entre vehículos de distintos segmentos y capacidades, teniendo en cuenta tanto sus prestaciones como las características de sus baterías.

¿Qué marca ofrece más garantía?

Antes de comparar las condiciones de cada fabricante, conviene tener en cuenta que la duración de la garantía no es el único factor relevante: también importan el kilometraje máximo, el porcentaje de capacidad que se compromete a conservar la batería y las posibles condiciones para ampliar la cobertura.

En la siguiente tabla recogemos las garantías generales de las principales marcas, diferenciando entre la protección del vehículo y la específica de la batería. Así, es posible comprobar qué marca ofrece una cobertura más amplia y qué condiciones establece cada una si la batería pierde capacidad con el paso del tiempo.

Marca Garantía del coche Garantía de la batería Capacidad mínima Kia 7 años o 150.000 km Hasta 8 años o 160.000 km en nuevos modelos eléctricos y modelos actuales desde MY26 Al menos el 80 % durante 5 años o 100.000 km y el 70 % durante 8 años o 160.000 km Hyundai 5 años sin límite de kilometraje 8 años o 160.000 km Al menos el 70 % de la capacidad original BYD 6 años o 150.000 km 8 años o 250.000 km Al menos el 70 % del estado de salud (SOH) Toyota 3 años o 100.000 km 8 años o 160.000 km para degradación ampliable mediante Battery Care Cobertura si la capacidad cae por debajo del 70 %; ampliable mediante Battery Care bajo condiciones Tesla 4 años u 80.000 km 8 años; kilometraje según modelo: 160.000, 192.000 o 240.000 km Al menos el 70 % de capacidad, según modelo

¿Qué coche ofrece más autonomía?

La autonomía es uno de los factores clave a la hora de elegir un coche eléctrico, especialmente para quienes realizan desplazamientos largos o quieren reducir la frecuencia de las recargas.

Para comparar las prestaciones de los modelos seleccionados, se ha tomado como referencia la autonomía homologada combinada según el ciclo WLTP, el procedimiento utilizado en Europa para medir el consumo energético y la distancia que puede recorrer un vehículo con una carga completa.

La siguiente tabla recoge las cifras de autonomía de los modelos incluidos en la comparativa, agrupados por categoría (urbano, SUV y SUV grande) para facilitar su consulta.

Los datos corresponden a los modelos concretos de cada marca que se han seleccionado y no representan necesariamente las prestaciones de toda su gama eléctrica.

Urbano Autonomía SUV Autonomía SUV grande Autonomía Kia EV2 Hasta 444 km Kia EV5 Hasta 530 km Kia EV9 Hasta 563 km Hyundai Inster Hasta 370 km Hyundai IONIQ 5 Hasta 570 km Hyundai IONIQ 9 Hasta 620 km BYD Dolphin Surf Active Hasta 220 km BYD Sealion 7 Hasta 502 km BYD Tang Hasta 530 km Toyota Sin equivalente Toyota bZ4X Hasta 569 km Toyota Sin equivalente Tesla Sin equivalente Tesla Model Y Hasta 657 km Tesla Model X Hasta 609 km

¿Qué coche carga más rápido?

La rapidez de recarga es otro de los aspectos determinantes al comparar coches eléctricos, especialmente para quienes realizan viajes largos y necesitan recuperar autonomía en el menor tiempo posible.

Para evaluar este apartado, se toma como referencia el tiempo necesario para cargar la batería del 10 % al 80 % en corriente continua (DC), siempre que el fabricante facilite este dato.

Urbano Tiempo (10-80 %) SUV Tiempo (10-80 %) SUV grande Tiempo (10-80 %) Kia EV2 29-30 min Kia EV5 30 min Kia EV9 24 min Hyundai Inster 30 min Hyundai IONIQ 5 18 min Hyundai IONIQ 9 24 min BYD Dolphin Surf Active 30 min BYD Sealion 7 24-32 min BYD Tang 46 min Toyota Sin equivalente Toyota bZ4X 28 min Toyota Sin equivalente Tesla Sin equivalente Tesla Model Y 20-30 min Tesla Model X 30 min

Hay que tener en cuenta que los tiempos recogidos en la tabla corresponden a los modelos concretos incluidos en la comparativa y pueden variar en función de la arquitectura eléctrica de cada fabricante, la potencia máxima de carga admitida y la tecnología de carga rápida disponible.

También influyen factores como la temperatura de la batería, su estado de carga inicial y la potencia que suministra el punto de recarga. Por tanto, las cifras permiten comparar las prestaciones declaradas por cada marca, pero no garantizan que se reproduzcan en todas las condiciones de uso.

¿Qué coche tiene la mejor batería?

Elegir el coche eléctrico con la mejor batería no depende de una única característica. La autonomía, la rapidez de carga, la durabilidad, la tecnología empleada y, sobre todo, las condiciones de garantía son factores que deben valorarse en conjunto. Como demuestra esta comparativa, cada fabricante presenta fortalezas diferentes en función del segmento y del modelo.

En el caso de Kia, uno de sus principales argumentos es la cobertura que ofrece al comprador: 7 años o 150.000 kilómetros de garantía general para el vehículo y hasta 8 años o 160.000 kilómetros para la batería de alto voltaje, según las condiciones aplicables. La marca garantiza que sus baterías de iones de litio mantendrán al menos el 80 % de su capacidad durante los primeros 5 años o 100.000 kilómetros y un mínimo del 70 % durante 8 años o 160.000 kilómetros, en ambos casos hasta alcanzar el plazo o kilometraje establecido, lo que ocurra primero. Esta cobertura se aplica a sus vehículos eléctricos (EV), híbridos eléctricos (HEV) e híbridos enchufables (PHEV).

A ello se suma una red nacional consolidada de más de 180 puntos de servicio, que refuerza la atención posventa y permite respaldar esta garantía con una amplia infraestructura de talleres en todo el territorio.

Además, la gama eléctrica abarca distintos tamaños y necesidades, desde el EV2, con hasta 444 kilómetros de autonomía homologada, hasta el EV9, con hasta 563 kilómetros.

Frente a competidores que destacan por cifras concretas de autonomía o tiempos de recarga, Kia apuesta por un conjunto equilibrado de prestaciones, garantía y variedad de modelos.

Por eso, más que buscar una batería ganadora en términos absolutos, lo importante es identificar qué vehículo responde mejor a las necesidades de cada conductor y ofrece mayor tranquilidad a largo plazo.

BIBLIOGRAFÍA