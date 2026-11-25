Opel estrena el Corsa GSE: un deportivo de 281 CV de potencia con carga en 27 minutos y con sello 'Made in Spain'

Opel atraviesa un sólido momento comercial en España al acumular hasta el mes de octubre 24.370 turismos matriculados, un aumento del 10,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La firma se apoya en su modelo más reclamado, el Corsa, que se consolida con enorme ventaja al sumar 14.709 unidades matriculadas hasta el pasado mes de octubre. Un incremento del 1,2%, por delante de otros modelos de la marca como el Frontera o el Mokka, según aclaran datos de la patronal de fabricantes (Anfac).

Con este acelerón, y ya con sólo diciembre por delante para cerrar el año, pronto conoceremos si logran cumplir los objetivos que marcaban para este año. Alcanzar un crecimiento del 15% este ejercicio y lograr que el 20% de sus ventas correspondan a vehículos eléctricos, como el que han presentado esta semana en Madrid. El nuevo Corsa GSE.

Silueta lateral del Opel Corsa GSE. Opel

Su apuesta para demostrar que la electrificación también puede emocionar revive el espíritu de los antiguos deportivos GSI, pero con 281 CV de potencia (207 KW) y 345 Nm de par. Con ello, consigue la aceleración más rápida de cualquier Opel de producción actual con tan sólo 5,5 segundos para alcanzar los 180 km/h.

Un rendimiento con el que ha conseguido el premio al Volante de Oro 2026 como mejor coche pequeño. El GSE incorpora un chasis deportivo rebajado, diferencial autoblocante Torsen, frenos Alcon de cuatro pistones en un reconocible tono amarillo y llantas de 18 pulgadas con neumáticos de serie Michelin Pilot Sport 4s.

Diseño y equipamiento

Desde la planta zaragozana de Figueruelas -donde el Corsa toma forma antes de salir a carretera- el deportivo, electrificado con cambio automático dispone de una batería de 54 kwh, con la que homologa hasta 374 kilómetros de autonomía y admite carga rápida con lo que pasa del 20% al 80% en unos 27 minutos.

Al volante de este modelo se han puesto a prueba sus tres modos de conducción. El modo sport despliega toda la potencia con una calibración específica optimizada para circuito, el normal queda en 231 CV y mantiene un tacto deportivo para el día a día, alcanzando también 180km/h. Finalmente, el modo ECO prioriza la eficiencia con una velocidad máxima limitada a 150km/h.

Interior del Opel Corsa GSE. Opel

Con un consumo homologado entre 16 y 17 kWh a los 100 kilómetros, al pisar el acelerador, la experiencia se completa con un sonido que imita a un motor de combustión; ahora bien, es desconectable y se ha desarrollado en exclusiva para esta versión.

Testado en Nürburgring, esta nueva versión estrena una dirección más directa, manteniendo un práctico radio de giro de 10,3 metros.

Para sujetar sus 1.554 kilos en vacío, que dejan una relación de 181 CV por tonelada (un 48% superior a la del primer Corsa GSI), el conjunto recurre a topes hidráulicos de suspensión, muelles un 67% más rígidos, nueva barra estabilizadora y silentblocks específicos.

Bajo el capó, su motor eléctrico M4+ alcanza las 15.200 rpm con refrigeración de batería heredada de Motorsport y un frenado que en el modo sport desconecta la regeneración para que sea 100% hidráulica.

En el interior

Lo primero que llama la atención nada más abrir la puerta y entrar en el habitáculo es el protagonismo de sus asientos deportivos y calefactables de Alcántara, inspirados en el Corsa A. Su tapizado recupera así un estampado retro con el emblema GSE en el reposacabezas acompañados por unos cinturones en amarillo brillante que marcan un fuerte contraste.

Su diseño alemán está orientado al confort del conductor, con un volante calefactado forrado en piel, pedales deportivos de aluminio y los controles esenciales bien integrados.

Fiel a su filosofía de ofrecer la tecnología justa y necesaria, incorpora una pantalla central de 10 pulgadas con gráficos renovados y mantiene los mandos físicos para la climatización. Dispone de Apple CarPlay y Android Auto y carga para el teléfono móvil inalámbrica.

Interior del Opel Corsa GSE. Opel

En cuanto a capacidades, dispone de un maletero de 267 litros perfectos para el día a día, aunque ampliables a 1.042 litros al abatir sus asientos.

En el exterior destaca por sus faldones delantero y trasero, los pasos de rueda ensanchados y los detalles en negro carbón presentes en el techo, los retrovisores y el alerón. Completa el conjunto unos faros matriciales Intelli-Lux LED, exclusivos en su segmento.

Autonomía, tarifas y futuro

Más allá de su puesta a punto, la marca del rayo refuerza el lanzamiento con un argumento de tranquilidad a largo plazo, hasta ocho años de garantía o 160.000 kilómetros.

Su precio base, sin ayudas, parte de 39.990 euros, aunque según asegura Opel sumando los descuentos CAE, la posible continuidad del Plan Auto+ y 1.500 euros por financiar, la cifra rondaría los 31.000 euros.

Silueta del STX Concept. Opel

Mirando hacia el futuro Opel también ha presentado el STX Concept, que anticipa cómo serán los próximos años en los eléctricos familiares, una reinterpretación audaz con más de 200km/h de velocidad punta, aerodinámica activa y una evolución del frontal Opel Vizor.

Y como broche final, la firma prepara un nuevo C-SUV que será fabricado en España y es fruto de su colaboración con Leapmotor, una alianza que promete marcar un antes y un después al ampliar su cobertura de mercado en 10 puntos.