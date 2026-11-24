Francia será el país que acoja la segunda fábrica del gigante automovilístico chino BYD en Europa. La factoría francesa de Hambach, propiedad de Ineos Automotive, es la elegida por el mayor vendedor y productor de vehículos eléctricos a nivel mundial.

BYD ha confirmado que ha iniciado negociaciones exclusivas con Ineos Automotive para adquirir su planta de fabricación en Hambach, Francia. Así las cosas, BYD descarta España a la hora de acoger su segunda planta en suelo europeo.

La transacción propuesta está sujeta a consulta con los comités de empresa correspondientes. "Nuestro objetivo es fabricar allí vehículos pensando en los conductores europeos", ha asegurado el gigante automovilístico chino.

“Nuestro compromiso con Europa es a largo plazo. Nuestra propuesta de inversión en Hambach refleja nuestra confianza en Francia y nuestra ambición de seguir creciendo en Europa. Queremos ofrecer a los consumidores europeos la posibilidad de elegir vehículos fabricados en Francia que acerquen nuestra tecnología y nuestras innovaciones en movilidad eléctrica a sus hogares”, ha apuntado Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD.

Si bien "España está entre los candidatos" para contar con una instalación de BYD, la ejecutiva reconoce que "habrá que esperar algunos meses" para saber la decisión final, reconoció Stella Li a este periódico a comienzos de este mes de noviembre.

"Mediante este proyecto, estamos decididos a mantener la planta en producción, apoyar el empleo local y crear nuevas oportunidades para trabajadores y proveedores de la región", ha aseverado BYD.

"Fabricar más cerca de nuestros clientes forma parte de nuestra estrategia para consolidar nuestro liderazgo en movilidad eléctrica y contribuir al crecimiento de la industria automotriz europea", ha añadido.

Evitar los aranceles

El grupo automovilístico chino lleva tiempo buscando localización para ampliar su base de operaciones en Europa y esquivar así los aranceles a la importación de vehículos eléctricos impuestos por Bruselas.

La factoría francesa de Hambach cuenta con una capacidad de producción anual de 150.000 unidades. Ahora bien, debido a los menores volúmenes de Ineos Automotive, la planta funciona en la actualidad con una capacidad productiva de 35.000 unidades.

Entonces, la automovilística británica se comprometió a mantener los 1.300 puestos de trabajo con los que contaba Mercedes-Benz.

La planta de Hambach se ubica en la frontera franco-alemana, a tan sólo 200 kilómetros de Stuttgart, lo que le proporcionaría a BYD un excelente acceso a las cadenas de suministro, al talento del sector automotriz y al mercado automovilístico más grande del Viejo Continente.

Ineos se traslada a EEUU

Por su parte, Ineos Automotive ha reconocido que ya ha preseleccionado posibles plantas de producción en Estados Unidos tras acelerar durante el último año sus planes para iniciar la producción en su mercado más importante.

Cabe recordar que EEUU representa el 70% de las ventas mundiales del Grenadier 4X4.

La compañía prevé tomar una decisión final sobre la planta de fabricación en Estados Unidos en los próximos meses y tiene como objetivo comenzar la producción allí en 2028.

"Si estas negociaciones concluyen con éxito, los modelos Grenadier y Quartermaster continuarían produciéndose en Hambach a medio plazo", ha reconocido Ineos Automotive.

Lynn Calder, consejera delegada de Ineos Automotive, ha apuntado que "los estadounidenses ya se han encariñado con el Grenadier, y las políticas de EEUU han creado un entorno empresarial increíblemente atractivo y favorable al crecimiento".

"Instalar la producción allí tiene mucho sentido. Nos permitirá invertir, expandirnos y llegar a aún más clientes en todo el mundo", ha comentado la directiva.