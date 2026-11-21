Mercedes-Benz España cerró el ejercicio 2025 con una mejora significativa. La filial española de la multinacional alemana finalizó el pasado ejercicio con un beneficio de 116,3 millones de euros, lo que supone casi cuadruplicar sus ganancias en comparación con 2024.

Una mejora que se explica por el alza en el resultado de explotación, la reducción de las pérdidas financieras y el mayor beneficio antes de impuestos, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Todo ello pese a haber reducido la producción en su factoría de Vitoria un 1,7%, hasta alcanzar las 118.390 unidades fabricadas.

De ellas, 75.624 unidades corresponden al modelo Vito (la versión industrial), una cifra parecida a la del año anterior. De todas ellas, 5.420 unidades correspondieron al modelo eléctrico y 42.766 unidades a la Clase V (la versión monovolumen), de las que 2.258 unidades fueron la versión eléctrica.

Las ventas de turismos de la marca Mercedes-Benz y Smart -participada a partes iguales entre Mercedes-Benz y Geely- alcanzaron las 47.440 unidades, lo que significó un alza del 6,2% en la comparativa interanual y una cuota de mercado que se redujo en tres décimas hasta situarse en el 4,4%.

Las ventas de furgonetas de importación de la marca Mercedes-Benz alcanzaron las 13.295 unidades, lo que supone un crecimiento del 17% frente al ejercicio anterior y una cuota de mercado que creció tres décimas hasta el 7,4%.

Todo ello dio como resultado un incremento de la cifra de negocios del 3,5% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 7.356,8 millones de euros.

Además, la facturación en el mercado interior se cifró en 3.111 millones de euros, lo que supuso un 7,8% más frente al ejercicio anterior y más del 40% del volumen de negocios de la empresa.

La cifra de negocios en el mercado exterior se mantuvo estable en los 4.245 millones de euros y representa el 58% del total del volumen de negocios de la compañía.

A nivel laboral, Mercedes-Benz España redujo su plantilla media en 132 trabajadores, hasta los 5.060. No obstante, los gastos de personal de la sociedad aumentaron un 2,8% frente al año anterior, hasta los 335,8 millones de euros.

Con todo, Mercedes-Benz España situó el beneficio operativo en los 151,6 millones de euros, lo que supone 2,7 veces más frente al ejercicio anterior. Una mejora que también obedece al menor coste de las materias primas y la reducción de los deterioros y provisiones. Además, el margen de explotación se situó en el 2%, frente al 8,8% de 2024.

Ofensiva de producto histórica

Para este año, Mercedes-Benz ha afrontado la mayor ofensiva de lanzamientos de su historia. Un ejercicio en el que han llegado la nueva Clase S, GLE, GLS, así como el nuevo Mercedes-AMG GT Coupé 4-Door, el Clase C eléctrico, los nuevos GLC y GLB eléctricos y el VLE desarrollado sobre la nueva arquitectura modular para vehículos eléctricos de Mercedes-Benz Vans en Vitoria.

Unos lanzamientos que "permitirán ampliar la presencia de la marca tanto en el segmento 100% eléctrico como en el de gama alta, reforzando la posición competitiva del Grupo en un mercado cada vez más diversificado", asegura la compañía.