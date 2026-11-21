Los mecánicos coinciden: "Si la calefacción del coche sale fría después de arrancar y andar 20 minutos, algo está fallando”

Una ventilación helada revela un termostato defectuoso. La ingeniera industrial mecánica, María Dolores Serra, directora del área de Movilidad de España TüV Rheinland, expone varios puntos esenciales sobre el funcionamiento de la calefacción de un coche.

A diferencia del aire acondicionado, la emisión de calor del vehículo apenas consume combustible porque aprovecha directamente la temperatura desprendida del propio sistema del motor, concretamente del radiador de refrigeración. El único gasto reseñable y reducido proviene del ventilador, que mueve el aire por el habitáculo, el cual utiliza energía eléctrica de la batería.

Al arrancar en invierno es normal que no salga calor de forma inmediata. Como el mecanismo depende del calor del motor, si este aún está frío, el aire expulsado por las rejillas también lo estará. Por ello, tras poner el vehículo en marcha se debe esperar unos segundos antes de encender el circuito.

Imagen del sistema de aire acondicionado. Istock

Por el contrario, si el motor ya lleva un rato encendido y únicamente se expulsa aire frío, algo no va bien. Entre otras opciones, el problema puede residir en una falta o pérdida de líquido refrigerante, el radiador es la primera zona en quedarse sin él si existe una fuga.

Por su parte, la experta, aconseja seleccionar la salida inferior para dirigir así el aire caliente hacia los pies, ya que el calor tiende a subir de forma natural.

Comprobaciones sencillas

Juan José, mecánico, expone desde las redes sociales (@juanjoseebenezer) algunos consejos con los que comprobar de forma sencilla y manual el sistema, descartando posibles errores.

Revela que se debe llegar a una temperatura óptima de trabajo, en ese momento, si funciona correctamente, el termostato se debe abrir y cerrar para regular el calor.

Para continuar, se tienen que palpar con cuidado los manguitos gruesos de goma del radiador exterior. Si estos tubos permanecen fríos, significa que el refrigerante no está circulando adecuadamente, apuntando a un fallo en la bomba de agua o a un termostato defectuoso.

El termostato actúa como una compuerta, retiene el líquido en el bloque para que alcance calor velozmente, permitiendo solo el paso al radiador cuando es necesario enfriarlo.

Si permanece constantemente abierto, el refrigerante desaparece de forma continuada haciendo que el motor trabaje siempre por debajo de su régimen térmico adecuado.

Una anomalía que resulta especialmente acusada en los motores de combustible diésel, que ya de por sí necesitan más tiempo para calentarse que aquellos de gasolina.

Por lo que el mecánico admite que, "si la calefacción del coche sale fría después de arrancar y andar 20 minutos, algo está fallando”.

Algo fundamental para evitar este tipo de situaciones es mantener el circuito purgado y con el líquido refrigerante en buen estado, un hábito especialmente importante para evitar obstrucciones y averías de mayor magnitud.