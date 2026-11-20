Entró en vigor: la DGT prohíbe adelantar vehículos en autovía cuando haya nieve y obliga a dejar libre el carril izquierdo

Los adelantamientos se posicionan como una de las maniobras más arriesgadas en las carreteras españolas. Según aclara el estudio elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con FESVIAL, entre los años 2013 y 2022 casi 600 personas perdieron la vida y casi 14.000 resultaron heridas en un adelantamiento en carreteras convencionales.

Y es que estas situaciones representan, durante dichas fechas, la tercera variable con mayor proporción de fallecidos en un siniestro, únicamente por detrás del exceso de velocidad y el consumo de alcohol.

Con estos precedentes puestos sobre la mesa, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso más con la Reforma del Reglamento General de Circulación, la cual entró en vigor el pasado mes de octubre.

Imagen de un viaje en coche. Istock

Aunque la piedra angular de la medida es proteger a los usuarios vulnerables, el texto también introduce restricciones directas para los conductores en autopistas y autovías, especialmente en episodios de mal tiempo y retenciones.

Con la modificación, se establece que, en autopistas y autovías queda prohibido adelantar cuando la circulación se vea condicionada por la nieve.

A lo que se une que, ante estas dificultades meteorológicas, el carril izquierdo debe permanecer libre para permitir el paso sin obstáculos de los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves.

Pero las novedades no se limitan a los temporales, se regula de forma específica la colocación de los vehículos ante cualquier retención. En aquellas vías de dos carriles, todos los vehículos deben orillarse a ambos lados dejando un espacio central.

En cuanto a las de tres, aquellos del carril izquierdo deben desplazarse hacia su sentido, mientras que los otros dos irán a la derecha.

Por otro lado, cuando sea necesario rebasar a un vehículo averiado, también se endurecen las condiciones para adelantar a cualquier coche que se encuentre inmovilizado en la vía, ya sea por accidente, avería, labores de auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico.

En todas las situaciones, el conductor que lo sobrepase está obligado a dejar una separación lateral mínima de 1,5 metros y reducir su velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía.

El endurecimiento sigue la misma línea que ya se aprobó en marzo de 2022, cuando se eliminó el margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales. Los datos de la fundación muestran un descenso del 6,1% en los accidentes con víctimas, del 8,5% en fallecidos.

Las cifras contrastan con quienes van al volante, ya que, según la encuesta realizada a 1.700 automovilistas, solo el 19% aprueba la norma, mientras que el 46% asegura no cumplirla y el 54% no cree que reduzca la siniestralidad.