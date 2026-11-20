Los concesionarios españoles cerraron los nueve primeros meses del año con una rentabilidad sobre facturación del 1,7%, lo que supone un ligero alza en comparación con el margen del 1,38% logrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos de Snap-on Business Solutions para la patronal de concesionarios oficiales (Faconauto).

Un guarismo que también supone mantener la rentabilidad en comparación con el cierre del primer semestre del año.

La mejora en la comparativa interanual se explica por el buen comportamiento de las ventas de vehículos nuevos. La rentabilidad de este canal alcanzó el 4,2%, lo que supone ocho décimas más que el 3,4% registrado en los tres primeros trimestres de 2025.

Dicha mejora también se explica por la mayor rentabilidad de las operaciones y el aprovechamiento de las estructuras comerciales.

Por su parte, el segmento del vehículo de ocasión siguió la evolución contraria: su rentabilidad bajó ocho décimas, desde el 3,6% hasta el 2,8%. Un descenso que se explica por la presión que ejercen las ventas de vehículos nuevos sobre las operaciones con usados de baja antigüedad.

El taller mecánico también elevó su rentabilidad en 1,5 puntos porcentuales, hasta situarla en el 17,7%. Asimismo, mejoró el segmento de recambios, que alcanzó el 16%, tres décimas más en la comparativa interanual.

Por su parte, el taller de chapa y pintura mantuvo su tendencia descendente: su margen se situó en el 10,4%, frente al 11,7% del mismo periodo de 2025. Pese a este descenso, la posventa en su conjunto alcanzó una rentabilidad del 16%, medio punto por encima del año anterior.

Asimismo, los gastos generales representaron el 4,1% de la facturación, el mismo porcentaje que en los nueve primeros meses de 2025. De esta manera, los gastos se mantienen en niveles adecuados para las estructuras de concesionarios.

De otra parte, más de una quinta parte (21,7%) de los concesionarios españoles estaba en pérdidas al cierre de los tres primeros trimestres del año. Un guarismo que supone un importante descenso de 4,5 puntos porcentuales en comparación con el ejercicio precedente.