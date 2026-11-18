Ezequiel, camionero argentino en España: "Lo más duro es no saber cuándo vuelves a casa, la incertidumbre destroza"

Emigró sin rumbo y encontró su ruta en la carretera. Nacido en Argentina, Ezequiel se dedicaba al comercio y a la gastronomía, un mundo muy alejado del sector del transporte por carretera.

En marzo de 2020 tenía planeado viajar a Dinamarca, pero la llegada de la pandemia truncó sus planes. Finalmente acabó emigrando a Europa y fijando su residencia en Portugal. Algo que expone a través de sus redes sociales (@povcamionero).

En aquellas tierras lusas obtuvo los permisos de circulación necesarios para ponerse al volante de un camión. Aunque no fue sencillo y antes de convertirse en camionero trabajó tres años y medio en una fábrica construyendo barcos y medio año más en el sector metalúrgico.

Imagen de archivo de un aérea de camiones en las zonas de carga de un gran almacén. Istock

Durante un periodo especialmente complicado, se vio obligado a compaginar dos turnos fabriles al mismo tiempo con su amigo Arthur, con quien dormía en un Volkswagen Passat dentro del mismo polígono industrial.

Fue ese mismo amigo quien dio el primer paso hacia el camión, animando a nuestro protagonista a seguirle. Y sin entender nada de mecánica se matriculó en una autoescuela portuguesa. "No había sido chófer ni tenía experiencia internacional", explica.

De hecho, la demanda de trabajadores era tan elevada que, antes de recibir físicamente la credencial en mano, ya tenía apalabrado su primer contrato laboral como segundo.

Y aunque su residencia legal y contrato se encuentran en Portugal, España es el verdadero epicentro de su vida profesional.

La razón no es otra que la empresa para la que trabaja, Primafrio, uno de los operadores logísticos líder en el transporte internacional de mercancías con temperatura controlada.

Aunque al finalizar su jornada se lleva el camión a su vivienda, en sus viajes debe pasar continuamente por los centros logísticos clave de la compañía, situados en Murcia.

Afirma también que suele frecuentar otros puntos estratégicos como son Valencia, Madrid, Lleida o Huelva.

En cuanto a la mercancía que traslada suele consistir en productos agrícolas en el territorio español. El objetivo es trasladarlos a Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca o Suecia.

De Dinamarca a España

Mientras que en los viajes de vuelta regresa cargado de importaciones alimentarias para grandes cadenas de distribución como Mercadona o Lidl. "Traemos queso cottage desde Dinamarca", afirma.

"Lo más duro es no saber cuándo vuelves a casa, la incertidumbre destroza", afirma el conductor sobre las largas jornadas.

Al viajar en pareja, la jornada se amplía a 21 horas de disponibilidad en el tacógrafo, aunque aclara que no siempre se agotan. Durante esos viajes conducen unas cinco horas cada uno con pausas para cargar, mientras que en los trayectos largos entre países llegan al máximo permitido de diez horas diarias.