Manuel, camionero autónomo en España: "Haces jornadas de 15 horas, duermes pegado a la autovía y al día siguiente igual"

Ver 14.000 euros mensuales en una nómina mensual puede impresionar hasta que se descubre que casi 10.000 se quedan atrapados en el depósito de gasoil, "el gasto más grande que tenemos, afirma Manuel, un camionero autónomo que recorre las carreteras de España.

A ese gran desembolso se suman las letras de los remolques y los impuestos. Partiendo de una media habitual de 12.000 kilómetros mensuales, a un euro el kilómetro —la cifra mágica con la que suelen empezar los novatos en ruta internacional—, la facturación bruta alcanza los 14.520 euros al sumar el IVA.

Sin embargo, el espejismo se disipa más pronto que tarde. Unos 4.500 euros se emplean directamente en el tanque de combustible y alrededor de 1.300 en liquidar el IVA y el IRPF. Algo que expone a través de sus propias redes sociales (@ManuTrucks).

Imagen de un camión de archivo. Istock

Y los gastos no paran, el camionero afirma que 2.500 euros se destinan a las letras de la tractora y el semirremolque, a los que se añaden 350 euros de cuota de autónomos. A esto hay que sumar los seguros, la gestoría y el mantenimiento preventivo del vehículo.

"Pero tampoco nos quedamos ahí, porque hay neumáticos", afirma. Renovar las doce ruedas que lleva el conjunto cada dos años supone unos 600 euros por rueda.

Los beneficios son fruto de largas jornadas que para nada se acercan a las convencionales. "Dormir con los camiones pasando al lado, además de peligroso, es duro. Y al día siguiente te espera otra jornada de 12 a 15 horas, esa es la buena vida del camionero", zanja Manuel con ironía.

Lo habitual en su rutina es encontrarse cargando el camión a medianoche, recorrer las autovías desiertas con un café y encadenar los portes con falta de sueño. "Haces jornadas de 15 horas, duermes pegado a la autovía y al día siguiente igual", declara.

"En Francia por lo menos tienen unos baños para hacer sus necesidades, aquí nada de nada", explica Manuel. Y es que las condiciones en las carreteras españolas dejan a los transportistas sin recursos básicos de higiene e incluso sin seguridad.

Una precariedad que amenaza el futuro del sector del transporte por carretera. "Es triste, pero es verdad, o lo hacen más atractivo o esto va a ir muy mal", explica el camionero.

¿Cuánto dinero gana al mes un autónomo en España ?

Sobre el futuro anima a reclamar y critica a aquellos que se acomodan sin condiciones ni tarifas dignas. "Si te conformas y no te mueves nada va a cambiar", avisa.

Mientras tanto, a él le toca seguir a los mandos del volante, pues en la carretera no hay tregua ni margen de error.