Vicente, 45 años, camionero en España: "Empecé con 16 horas al día por 1.300€, hoy prefiero hacer 12 y dormir en casa"

Mismo tráiler de 40 toneladas, misma autopista y mismos palés. La única diferencia entre cobrar 600 euros más a final de mes no depende de las horas, sino del código postal donde la empresa tenga su sede.

Así lo expone Vicente, un camionero que, con más de 30 años de experiencia en el sector, se sienta en el pódcast Rutas de Éxito para mostrar las costuras de un sector fragmentado por la selva de los convenios provinciales. "La vida no es la misma pero marquemos un mínimo", afirma.

Aunque para el camionero la brecha salarial tan solo es la primera capa del problema. El tiempo es un factor clave en esta profesión. De hecho, muchos profesionales exponen la dureza de las disponibilidades de 15 horas: "es una pasada, yo lo bajaría a 12 horas", explica.

Imagen de archivo de camiones en carretera. Istock

Para Vicente, el verdadero conflicto tiene lugar cuando se normaliza estirar la jornada al límite del tacógrafo. "El abuso es que si has acabado tus horas reglamentarias tengas que agotar la disponibilidad con lo que sea".

Un exceso que choca de lleno con las nueve horas de pausa reducida en la cabina, donde nuestro protagonista recalca que el descanso es mínimo. "Si hace mucho calor vas a dormir cuatro o cinco horas con suerte", recalca.

De este modo destapa el peligro que supone ponerse al volante con dicho estado de desgaste. Su propuesta para mejorar la situación reside en reducir las horas de disponibilidad a 12 y que de ese modo se tenga también medio día de descanso.

Otra de sus sugerencias para mejorar la situación del sector pasa por no dejar a los conductores tirados por culpa de los minutos del disco. "Es absurdo dormir en una cabina a 40 grados cuando estás a tres horas de tu casa", explica.

Comienzos en el sector

Para proponer todos estos cambios se basa en su larga trayectoria, recordando cómo fueron sus primeros días en el interior de la cabina.

Tras invertir cerca de 3.000 euros de sus propios ahorros para conseguir los permisos de circulación, su bautismo fue asfixiante. No se limitaba a conducir, también debía colocar los palés, cargarlos a pulso y repartir.

Nunca sabía la hora a la que iba a terminar su jornada. "Acababas cuando entregabas la última cebolla", declara.

Por su condición de novato, mientras que sus compañeros experimentados completaban una ruta de doce horas, él debía hacerlo de 15 e incluso 16. Todo por un sueldo de 1.300 euros.

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"Estuve a punto de dejarlo", aclara tajante, al recordar que en hostelería ganaba 1.800 euros realizando ocho horas.

Finalmente, en aquella primera experiencia solo estuvo un mes, pero lejos de tirar la toalla se cambió de trabajo. Logró encontrar un puesto como repartidor para una cadena de supermercados donde cobraba por día y con unas condiciones económicas mucho más dignas.