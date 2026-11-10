Laur, 32 años camionero: "En España hago jornadas de 12 horas, prefiero ganar menos que perder a mi familia por dinero"

El pasado mes de febrero, la Dirección General de Tráfico (DGT) pudo constatar en apenas siete días de vigilancia lo que otros transportistas sufren durante los 365 días del año.

Una de cada dos denuncias impuestas a camiones se debió a no respetar los tiempos de conducción y descanso, con casi 2.900 chóferes sancionados por forzar el tacógrafo.

Detrás de los datos se encuentra la presión de un sector que obliga a muchos conductores a elegir entre ganar más dinero o tener vida fuera de la cabina, como es el caso de Laur, quien desde la cuenta de YouTube de @royki expone su situación. "Hago jornadas de 12 horas, pero en vez de trabajar cinco días estoy tres o cuatro".

Imagen de un camionero de archivo. Istock

Y es que tal y como relata, estar a los mandos de un camión suele implicar una media de 12 horas diarias de trabajo. En su caso, al estar volcado en el transporte regional, concentra esas jornadas para poder regresar con su familia a dormir cuando termina. "Es como si fueras a la oficina, aparcas el camión y te vas a tu casa".

La diferencia horaria marca la frontera dentro del propio gremio. Aquellos dedicados al transporte internacional pueden encadenar entre 12 y 15 días seguidos fuera del país para alcanzar nóminas que, según el camionero, pueden llegar a los 3.200 euros.

Por lo que para él la diferencia es clara, todo depende de la prioridad de cada trabajador. "Si buscas dinero vete a internacional", afirma.

Al ser preguntado por lo que menos le gusta lidiar en su día a día, apunta, entre otras cuestiones, al trato personal. Afirma que la gente de a pie no es consciente de lo que supone llevar un camión, lo describe como lento, torpe y pesado. "Dejas una distancia de seguridad y llega el típico y se te mete entre medias por delante".

Una falta de empatía que queda reflejada en la precariedad de las infraestructuras de descanso. La falta de soluciones básicas en áreas de servicio se hace evidente en las explanadas sin aseos, donde proliferan botellas utilizadas como urinarios improvisados por quienes se ven obligados a pasar días en la cabina.

La vulnerabilidad también se observa con aquellos que pernoctan en carretera. Algo que comenta otro conductor con quien se cruza mientras hace la pausa obligatoria de 45 minutos. "Tengo compañeros que le han robado gas e incluso mercancía", confirma.

La dura vida de un camionero en España

En conversación, cuando le preguntan a nuestro protagonista cómo terminó siendo camionero, él explica que su oficio le viene de cuna, ya que su padre realizaba transporte internacional entre Rumanía y Alemania. Cada vez que regresaba, Laur prefería dormir dentro de la cabina que en su cama.

Hasta que con 12 años condujo su primer camión y selló su destino.