Darío, camionero en España: "Cobramos entre 2.900 y 3.300 euros, pero es el mismo sueldo que se pagaba hace 10 años"

Desde una mirada cenital, las cifras del transporte internacional parecen atractivas. Sin embargo, la realidad económica al volante relata una historia muy distinta.

Darío es uno de esos conductores que recorre Europa pasando 15 días consecutivos viviendo en la cabina de su camión y, en consecuencia, lejos de su familia; únicamente dispone de cuatro días de descanso.

Respecto al factor económico, los ingresos mensuales del sector oscilan entre los 2.900 y los 3.300 euros. "Si te soy sincero, el dinero que se cobra ahora, es aproximadamente el mismo que hace 10 años", aclara el conductor.

Imagen en la que se llena el tanque de la gasolina. Istock

Y aunque los sueldos no han aumentado, según explica, en el canal de YouTube de Archie Ted, los costes operativos y la exigencia sí que lo han hecho.

Llenar los depósitos de diésel y AdBlue del camión y del equipo frigorífico puede superar los 700 euros en un solo repostaje, e incluso rozar los 1.500 si los tanques se apuran hasta su tope.

Rutina diaria

Sus jornadas habituales están controladas por el tacógrafo inteligente, que obliga a gestionar largas esperas de hasta tres horas en las aduanas o en los muelles de carga. "Lo que menos me gusta es la larga espera entre carga y descarga", afirma.

A los tiempos muertos se une la estricta normativa, en la que se limita la conducción semanal a un máximo de 56 horas y se exigen paradas obligatorias de 45 minutos por cada cuatro horas y media al volante, bajo la amenaza de severas sanciones económicas.

Esta es la Dura Realidad de Ser Camionero en España…

Aunque el trabajo no finaliza al apagar el motor, ya que tras las largas jornadas debe buscar un lugar seguro donde pernoctar. Los constantes robos de mercancía e incluso combustible hacen que los camioneros se vean obligados a acudir a parkings privados vigilados.

Algo que evidentemente tiene un coste, concretamente de unos 18 euros por noche, aclara Darío, quien para 'vivir' en el camión cuida la economía doméstica al detalle.

Recurre a comida casera precongelada por su mujer, con lo que evita los costes de los menús de los restaurantes de carretera, donde puede llegar a alcanzar los 25 euros dependiendo del país.

Una profesión exigente

Más allá de los costes económicos y las exigencias normativas, el verdadero peaje es el aislamiento emocional. "Es muy duro y el que diga que no, miente", explica.

Sus semanas se vuelven aún más agotadoras al pensar en sus hijos pequeños, las videollamadas nocturnas en la cabina no logran suplir la presencia física. Por ello, guarda una fotografía familiar con notas manuscritas que le dejaron sus hijos para recordarle que siempre le acompañan en el camino.



