Imagen de archivo de un conductor de camión que se prepara para subir a la cabina. Istock

Antonio, 27 años, camionero: "Los jóvenes prefieren ganar 1.000 € de 8 a 2 en una fábrica antes que en un camión"

"Creo que soy de las pocas personas que puede decir que estoy enamorado de mi trabajo", afirma Antonio, un camionero que con 27 años ha logrado tener su propio camión partiendo desde cero.

A pesar de haber tenido que endeudarse para reparar su primer vehículo y rechazar ofertas de trabajo, la pasión pesa más que las trabas de la vida. Algo que cuenta en el pódcast Rutas de Éxito.

Gestiona ya su segundo camión frigorífico, concretamente transporta carne congelada, aunque traer este nuevo vehículo fue toda una odisea. Tras viajar en avión hasta Austria para recogerlo, tuvo que afrontar un duro viaje de vuelta a España.

Imagen de camiones en una carretera. Istock

Sin embargo, esta fuerte vocación choca de lleno con la descripción que el camionero hace sobre la falta de jóvenes en el transporte y en otros oficios, exponiendo una profunda crisis de actitud y cultura del esfuerzo. "No queremos trabajar, esa es la realidad".

Señala que la sociedad actual tiende a exigir más de lo que realmente está dispuesta a aportar en un empleo, al igual que prefieren vivir en el núcleo familiar antes que el sacrificio diario. Para ejemplificar sostiene que un joven de 21 años no dispone de la capacidad financiera para ahorrar los miles de euros que se necesitan para ser independiente en nuestro país.

Para el conductor la escasez de relevo generacional no solo se debe al coste de los permisos de circulación o a la misma dificultad para conseguir ahorros. El problema lo centra en la preferencia generalizada por la comodidad y la falta de complicación. "Los jóvenes prefieren ganar 1.000 € de 8 a 2 en una fábrica antes que en un camión", explica.

Una mentalidad que, según Antonio, prioriza el dinero rápido y el consumo a corto plazo. Por ello, reivindica el orgullo de levantarse cada día a construir un proyecto propio, asumiendo riesgos a cambio de libertad.

Vocación desde niño

Al camionero ya le llamaba la atención el sector desde pequeño. Relata cómo, con tan solo cuatro o cinco años, se metía debajo del camión de su padre para engrasar y revisar los frenos. Incluso su madre tuvo que encargarle un mono de trabajo a medida porque salía lleno de grasa.

Y aunque ya ha realizado numerosos trayectos en carretera, recuerda con orgullo su primer viaje solo en un camión rígido. Describe los nervios de su primer día con el tráiler cuando, a pesar de empezar a las 5:00 am, no pudo dormir de la inquietud que sentía.

Aunque no todo es de color de rosa, refleja la dureza y los riesgos que supone subirse a la cabina. Algo que comprobó de primera mano cuando se vio involucrado en un grave accidente en la M50, cuando un turismo invadió su carril.

Aunque no tuvo responsabilidad en el incidente, estuvo cuatro meses sin poder trabajar y, en consecuencia, sin ingresos, mientras que sí tuvo que continuar abonando los impuestos.