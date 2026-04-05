España marca las normas: hasta 200 € de multa y 4 puntos por adelantar con el coche a un ciclista de este modo

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo cada vez son más los ciclistas que salen a rodar por las carreteras españolas. Aunque no siempre van tan seguros como les gustaría.

En muchas ocasiones, los vehículos van a grandes velocidades y no mantienen la distancia de seguridad requerida, no basta solo con dejar el metro y medio de seguridad.

Para que la Dirección General de Tráfico (DGT) no le sancione con 200 euros y 4 puntos del permiso de circulación, debe reducir la velocidad en 20 kilómetros/hora con respecto al máximo de la vía para posteriormente adelantar al ciclista.

Ciclista en una ruta por carretera. Istock

No es legal realizar la maniobra sin reducir la velocidad, o utilizar como única medida de prevención dejar la distancia lateral de separación.

Además, como confirma la DGT, está prohibido adelantar a un ciclista cuando en la vía haya línea continua y vengan vehículos por el lado contrario. Todo ello, siempre y cuando no esté presente la indicación que prohíbe adelantar en dicho tramo.

Pero si el otro carril está despejado, se puede utilizar como excepción para mantener la seguridad.

Los conductores no son los únicos que pueden acabar sancionados, ya que los ciclistas deben seguir unas normas concretas.

Según recalca el RACE, las bicicletas son consideradas vehículos de acuerdo con el Reglamento General de Circulación, por lo que saltarse un semáforo supone una sanción de entre 100 y 500 euros.

Otra prohibición es que los ciclistas tampoco pueden llevar auriculares, estén o no escuchando música.

Asimismo, los ciclistas solo pueden transportar niños si estos son menores de siete años y viajan en un asiento homologado; de lo contrario, se enfrentan a una sanción de 100 euros.

Seguros de bicicleta

La normativa dictamina que las bicicletas tradicionales o e-bikes no están obligadas a tener un seguro de responsabilidad civil, aunque es recomendable hacerlo para estar cubierto en caso de accidente.

Sin embargo, las bicicletas eléctricas con un motor superior a 250 W sí están obligadas cuando superen los 25 km/h. Una normativa que ha comenzado este 2026 de acuerdo con la ley 5/2025.

La razón no es otra que, por su potencia, pasan a estar consideradas ciclomotores. Más allá de las cuantiosas multas y la pérdida de puntos, el objetivo final de estas reglas es fomentar una convivencia respetuosa.

Estar bien informado sobre las últimas actualizaciones legislativas de este 2026 y actuar con prudencia es, sin duda, la mejor garantía para disfrutar de la carretera sin sobresaltos ni sanciones.