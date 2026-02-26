La DGT advierte a los españoles: aunque lleves la baliza V-16 en el coche podrían sancionarte con 80 euros de multa

Ya todos los conductores conocen que deben tener la Baliza V-16 en su coche, pero no vale solo con eso. Es necesario que esté conectada, por lo que en muchos casos se debe registrar, es esencial una buena configuración ya que si no, no será válida.

La mayoría de los dispositivos ya se encuentran preconfigurados, pero no todos. En algunos casos, se debe completar un formulario con el que la DGT pueda conocer la ubicación real.

Si la baliza ya está conectada se debe incluir la certificación oficial de LCOE o IDIADA, tiene que estar grabada en la misma carcasa, no sirve con que esté en una pegatina.

Imagen baliza V-16. DGT

Para activarlas sólo se necesita el teléfono móvil, no importa que sea Android o iPhone. En la propia caja, suele estar impreso el código QR que se debe escanear y este llevará al usuario directamente a la página oficial del fabricante donde se permitirá descargar la aplicación.

Una vez dentro comenzará el registro en el que se pedirán los datos personales y finalmente será necesario especificar el vehículo a quien va dirigido el dispositivo, incluyendo el tipo, la marca, el modelo, el año y la matrícula.

Incluso algunas balizas exigen la aseguradora y el número de póliza, no es algo imprescindible, pero es cierto que puede ser útil en caso de accidente.

Otra opción es el registro mediante un IMEI, al igual que en el teléfono. Se trata de un código específico que permite el registro si no se tiene el QR en el envoltorio. Finalmente, recuerde que debe recibir una verificación de que el proceso se ha completado con éxito.

Y aunque muchos dispositivos ya están registrados, no está de más descargarse la aplicación para comprobar el estado de la conectividad además de recibir las novedades o actualizaciones.

Y es que si se tiene la baliza pero no está correctamente registrada, o está a nombre de otro vehículo, el conductor puede ser sancionado como si no la llevara con una multa de hasta 80 euros reducibles a 40 euros por pronto pago.

Ayer, 25 de febrero, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, compareció sobre este dispositivo, argumentando que aunque no se realizarán controles específicos por la baliza, sí se multará a quienes no tengan la durante una avería.

Además, el ministro se reiteró en que España se posiciona como un referente ante otros países que están evaluando implementar este tipo de dispositivos, a pesar de todavía no poder realizar una evaluación precisa por la escasez de tiempo transcurrido desde su implementación.