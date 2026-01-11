Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: el SUV de conquista de la marca italiana con etiqueta ECO y tracción total

El desarrollo de un vehículo nuevo no es algo sencillo. Se trata de un proceso que abarca una media de cuatro años desde que se hace el primer boceto hasta que la primera unidad sale de la línea de producción.

Ahora bien, tras este arduo proceso, hay algo clave antes de su salida al mercado: el nombre. Y lo que sucedió con este modelo en 2024 tiene su enjundia.

En un primer momento, Alfa Romeo apostó por denominar Milano a este SUV. Una nomenclatura que tardó cinco días en ser modificada. ¿La razón? Un funcionario del Gobierno italiano declaró que el uso de este nombre estaba prohibido por ley.

Todo ello debido a que el modelo no se produciría en Italia. De hecho, se trata del primer Alfa Romeo que se fabrica fuera del territorio italiano.

Concretamente, se produce en la factoría polaca que Stellantis tiene en Tychy.

Esta situación obligó al consorcio francoitaloamericano a renombrar al Milano como Junior. Su aterrizaje en el mercado patrio se produjo en septiembre de 2024 y lo cierto es que se ha convertido en el modelo más demandado de la firma italiana.

Durante 2025, el 70,7% de todas las ventas de Alfa Romeo en España correspondieron al Junior. Se trata de un modelo que cuenta con versiones microhíbridas (MHEV, por sus siglas en inglés) y eléctricas.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde a la versión Ibrida Q4, la variante de tracción total con gestión automatizada del eje de tracción trasera. Una versión cuyo precio en el mercado español se sitúa en los 34.229 euros.

Se trata de un modelo que pertenece al segmento B-SUV que tiene una longitud de 4,17 metros, una anchura de 1,78 metros, una altura de 1,53 metros y una batalla de 2,56 metros. Asimismo, su tonelaje alcanza los 1.575 kilos.

Silueta del Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 Alfa Romeo

Al tratarse de una mecánica microhíbrida se beneficia de la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT). El modelo declara una potencia máxima de 145 CV gracias a un propulsor tricilíndrico de 1.200 centímetros cúbicos y a dos motores eléctricos de 29 CV. Además, incorpora una batería con una capacidad de 0,89 kWh, con un sistema eléctrico de 48 voltios.

Por otro lado, la caja de cambios es de doble embrague con seis velocidades.

Esto le permite alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h y llegar a los 100 km/h desde parado en 9,1 segundos.

En lo que a emisiones se refiere, el modelo declara 5,2 litros a los 100 kilómetros. No obstante, en la prueba realizada en la que se recorrieron más de 200 kilómetros por vías urbanas e interurbanas el consumo se situó en los 8,9 litros.

A los mandos, el modelo transmite seguridad y aplomo, al tiempo que la tracción total ofrece adherencia en cualquier tipo de firme.

Eso sí, es importante tener en cuenta que la tracción total no es permanente, sino que la decide el propio vehículo en función de lo que requiera el terreno, así como el modo de conducción seleccionado.

Cuatro modos de conducción

Además, el Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 dispone de cuatro modos distintos de conducción.

El modo Q4 está diseñado para emplearlo en las superficies con baja adherencia, mientras que el Dynamic es el más deportivo de todos, dado que ofrece la máxima respuesta del motor.

El modo Natural equilibra las prestaciones, confort y consumo.

No obstante, el modo Advanced Efficiency prioriza el ahorro de combustible y la máxima eficiencia del sistema híbrido.

Interior deportivo

Alfa Romeo es sinónimo de deportividad y este modelo logra trasladarlo tanto por fuera como por dentro. No hay que olvidar que Alfa Romeo lanzó en sus orígenes versiones de tamaño reducido en sus primeros modelos. Todo ello con el objetivo de mejorar sus prestaciones aerodinámicas y reducir al máximo su peso.

En el exterior, lo primero que llama la atención es que el nombre de la marca aparece escrito en cursiva en la calandra del vehículo.

La zaga, por su parte, llama la atención por su estilo coupé. De hecho, en la parte inferior de la luneta trasera está inspirada en el Alfa Romeo 8C Competizione y en el Alfa Romeo 8C 2900 B.

De otra parte, el frontal del modelo que monta unas llantas de 18 pulgadas se caracteriza por montar una firma luminosa formada por dos grupos ópticos de tres faros LED, en una estructura 3+3.

Puesto de conducción del Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 Alfa Romeo

Ahora bien, el interior del modelo también emana deportividad. Para empezar porque incluye unos asientos tipo bucket, los cuales están decorados por una fina línea roja en el centro de la banqueta.

El puesto de conducción está presidido por un cuadro de instrumentos desde el que se controlan los aspectos básicos de la conducción.

Asimismo, la consola central también está dominada por un sistema multimedia que cuenta con otra pantalla de 10,25 pulgadas. Eso sí, debido a la forma en la que se ha desarrollado este modelo, la pantalla queda un poco baja a los ojos. Una situación que se explica por el hecho de que el climatizador es el que preside la consola central.

También es necesario precisar que la incorporación de un segundo motor eléctrico en la parte trasera obliga a recortar el espacio del maletero.

Vista tres cuartos trasera del Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 Alfa Romeo

Y es algo que sólo sucede con las versiones Ibrida Q4, dado que el resto cuenta con 400 litros de capacidad. Dichas versiones Ibrida Q4 tienen un volumen de maletero de 340 litros, ostensiblemente por debajo de su competencia.

En caso de abatir la segunda fila de asientos, la capacidad del maletero alcanza los 1.205 litros.

La competencia a la que se enfrenta el Junior es grande. Sin ir más lejos, se enfrenta de forma directa a modelos como el Abarth 600, el Ford Puma, el Lexus LBX, Volvo EX30, entre otros muchos.

En definitiva, se trata de una opción a considerar dentro del segmento premium. Como dato curioso, cabe reseñar que el coche fue diseñado por el español Alejandro Mesonero-Romanos.

Sus trazos han dado forma a la familia SUV de Seat (Arona, Ateca y Tarraco), la cuarta generación del Seat León, así como los Cupra Formentor y Cupra Born. En su etapa en Alfa Romeo, Mesonero-Romanos también fue el encargado de diseñar el Tonale, el modelo SUV de la firma del Biscione.