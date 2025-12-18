Máximo Sant no se corta sobre la posventa de los coches chinos: "Al final, hay un agujero negro"

Los coches chinos han pasado de ser una rareza a ocupar un espacio cada vez mayor en las calles españolas. Precios ajustados, diseños llamativos y garantías largas han convencido a miles de conductores. Sin embargo, más allá del primer impacto positivo, hay una pregunta que empieza a ganar peso entre los expertos: qué sucede cuando el coche deja de ser nuevo y entra en la fase más delicada, la de la posventa. Sobre ese punto ha puesto el acento Máximo Sant, creador de Garaje Hermético, con una reflexión directa y poco complaciente.

El problema no es el mantenimiento diario

Sant aclara desde el principio que el debate no está en las revisiones habituales. Cambios de aceite, filtros o pastillas de freno no suelen ser el gran obstáculo, ya que son operaciones comunes y relativamente fáciles de resolver. El verdadero riesgo aparece cuando el vehículo sufre un golpe o necesita una pieza concreta fuera de lo rutinario.

Según explica, es ahí donde muchas marcas chinas todavía muestran carencias importantes, pese a ofrecer garantías de hasta siete años. “Al final, hay un agujero negro”, resume, en referencia a todo lo que ocurre cuando el coche entra en el taller por una reparación más seria.

Qué pasa con los recambios de los coches chinos

El mayor punto débil, en opinión de Sant, no es la red de talleres ni la formación de los mecánicos, sino la disponibilidad de piezas. Aunque ya existen almacenes en Europa, estos no siempre cuentan con stock suficiente ni cercano. Cuando el recambio no está disponible, la solución pasa por traerlo desde China, con plazos que pueden alargarse durante semanas o incluso meses.

A esto se suma otro factor clave: la ausencia de recambio alternativo. En marcas consolidadas es habitual encontrar piezas de fabricantes independientes, algo que reduce tiempos y costes. En muchos modelos chinos, esa opción simplemente no existe, lo que deja al usuario completamente atado al suministro oficial.

Por qué las aseguradoras empiezan a desconfiar

Sant señala que en países como el Reino Unido ya hay aseguradoras que ponen condiciones adicionales para cubrir coches chinos. No porque se averíen más, sino porque una reparación sencilla puede traducirse en un vehículo inmovilizado durante demasiado tiempo. Si la póliza incluye coche de sustitución, el problema se multiplica para la aseguradora.

El resultado es claro: no se trata tanto del precio de la reparación, sino del tiempo que el coche puede pasar parado sin solución inmediata.