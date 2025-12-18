Máximo, experto en coches, lanza una verdad incómoda sobre la postventa de las marcas chinas: “El problema es la logística”

El experto reveló que la venta acelerada pero la baja cantidad de talleres especializados es uno de los principales problemas. Bloomberg.

La presencia de marcas chinas en las calles españolas ya es una realidad cotidiana. Modelos de MG, BYD u Omoda se han integrado con rapidez en el mercado gracias a precios competitivos, tecnología avanzada y garantías muy superiores a la media europea, pero con esa expansión empieza a surgir una duda clave entre los conductores sobre lo que ocurre cuando el coche necesita mantenimiento o reparación, una cuestión que analizó sin rodeos Máximo, responsable del canal de YouTube Garaje Hermético.

Garantías largas, pero una postventa aún en construcción

Máximo explicó que las marcas chinas han apostado fuerte por garantías de hasta siete años como principal argumento de confianza frente al cliente. Recordó que firmas como MG, BYD, Omoda o Jaecoo superan ampliamente los tres años mínimos exigidos por ley en España, e incluso a muchas marcas europeas que solo amplían cobertura mediante pago adicional.

No obstante, el experto subrayó que una garantía es, en esencia, un contrato que solo funciona si existe una red capaz de ejecutarlo. A su juicio, vender coches resulta relativamente sencillo, pero mantenerlos en el tiempo exige una infraestructura sólida de talleres, personal cualificado y recambios disponibles, un equilibrio que todavía no está plenamente logrado.

Talleres, formación y recambios: el triángulo que condiciona la experiencia

El experto estructuró el problema de la postventa en tres pilares. El primero es la capilaridad de la red de talleres, ya que en muchas zonas rurales el servicio oficial más cercano puede encontrarse a más de cien kilómetros. Esta distancia, añadió, convierte una simple revisión en una molestia importante y una avería en un serio contratiempo.

El segundo pilar es la formación de los mecánicos. Máximo explicó que muchas marcas chinas se apoyan en grandes grupos multimarcas, lo que facilita la venta, pero complica la especialización técnica. Según señaló, estos vehículos suelen ser eléctricos o híbridos complejos y requieren conocimientos específicos en alta tensión y sistemas avanzados, algo que no todos los talleres tienen plenamente asumido.

Cuando las ventas crecen más rápido que la infraestructura

A este contexto se suma que la velocidad de crecimiento comercial ha sido, según el experto, muy superior a la de la infraestructura de postventa. En algunos casos, afirmó, las redes de servicio se han visto desbordadas por el volumen de ventas, generando listas de espera largas incluso para intervenciones sencillas. Esta saturación provoca que una garantía amplia pierda parte de su valor práctico cuando el usuario no puede acceder al servicio con rapidez.

El tercer factor, y el más crítico según Máximo, es la logística de recambios. El experto advirtió de que, a diferencia de las marcas europeas con centros logísticos cercanos y una amplia oferta de recambio alternativo, muchas marcas chinas dependen de un número limitado de almacenes y de importaciones desde Asia. Esto provoca que piezas de carrocería, sensores o componentes electrónicos tarden semanas o incluso meses en llegar.

En este punto, Máximo insistió en que el verdadero coste para el conductor no es tanto el precio de la reparación, sino el tiempo que el vehículo permanece inmovilizado. A su juicio, esta situación puede convertirse en un problema grave para quienes dependen del coche para trabajar, ya que cada día en el taller supone una pérdida económica directa, independientemente de que la pieza esté cubierta por la garantía.