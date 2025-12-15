Un especialista en automoción pone a prueba el Cupra Terramar y no se corta con su predicción: "Se va a convertir en el más vendido"

La nueva Cupra Terramar que promete ser la sorpresa del mercado Motor 16

El especialista en automoción Álvaro Sauras del sitio Autofácil probó el Cupra Terramar en condiciones reales y destacó su equilibrio perfecto entre eficiencia y prestaciones diarias.

El experto predijo que este SUV híbrido ligero va a ser el más vendido en su segmento por su relación calidad-precio imbatible.

Mejores características del Cupra Terramar según el experto

Según resaltó el experto en automoción, el motor 1.5 TSI de cuatro cilindros integra un sistema mild-hybrid de 48 voltios que asegura arranques silenciosos y regeneración energética al frenar.

Este Cupra Terramar con etiqueta ECO en su versión 1.5 eTSI de 150 CV mantiene consumos entre 6 y 7 litros por cada 100 kilómetros en uso cotidiano, ideal para conductores que buscan eficiencia sin sacrificar potencia.

La suspensión ofrece un balance notable entre comodidad urbana y precisión en curvas. Otro valor agregado que elogia es cómo el vehículo transmite confianza al volante, con frenos progresivos y dirección directa que facilitan maniobras seguras.

El equipamiento base incluye elementos prácticos como control de crucero adaptativo y portón trasero eléctrico por un coste adicional mínimo. Este modelo añade seguridad con paquetes que incorporan cámara 360 grados y detección de ángulos muertos, lo que eleva su atractivo para familias.

Otras cualidades destacadas del SUV

Asimismo, el diseño exterior luce llantas de 19 pulgadas y colores elegantes que refuerzan la identidad deportiva de Cupra. Sauras valora cómo el Terramar combina estética agresiva con funcionalidad, sin elementos superfluos que compliquen su mantenimiento diario.

El interior presenta una pantalla central de 13 pulgadas con controles táctiles intuitivos y un cuadro de instrumentos digital claro. Los asientos mixtos en tela y material resistente proporcionan comodidad con ajustes manuales ergonómicos.

El maletero ofrece capacidad generosa para equipaje familiar, mientras que el comportamiento en autopista minimiza ruidos y vibraciones. El experto nota que el motor responde con vigor en aceleraciones, aunque el sonido se intensifica ligeramente en regímenes altos sin sistemas de amplificación.