Ander, analista en automoción, sobre la marca que no se rinde ante los eléctricos y trabaja en un motor cero emisiones

En pleno dominio del coche eléctrico, Mazda se ha convertido en una excepción dentro de la industria. Mientras la mayoría de fabricantes orientan todos sus recursos hacia la electrificación, la firma japonesa explora caminos alternativos para mantener vivo el motor de combustión sin renunciar a la neutralidad climática.

Una solución que parece ciencia ficción

El analista de automoción Ander explicó, a través de su canal Easy Gas, que Mazda trabaja en un motor de seis tiempos capaz de funcionar con gasolina e hidrógeno, un concepto experimental que, según detalló, podría reducir las emisiones a niveles prácticamente nulos.

Comentó que la clave está en un sistema interno que transforma parte de la gasolina en hidrógeno mediante un catalizador y el calor generado por el propio motor. Ese hidrógeno se quema después en un proceso que produce carbono sólido en lugar de CO₂, un residuo que se almacena en un depósito especial.

Cómo funciona este motor de seis tiempos

Ander señaló que este carbono debería retirarse periódicamente en el taller y que, en un Mazda CX-5, la cantidad podría alcanzar los 38 kilos por tanque. Aun así, sostuvo que la tecnología tiene un potencial enorme, ya que permitiría circular sin emisiones directas pese a emplear gasolina como punto de partida. Explicó además que el sistema añade dos fases adicionales al ciclo convencional, las llamadas recompresiones, donde el catalizador captura el carbono antes de enviarlo al depósito.

En su análisis también recordó que Mazda nunca ha seguido la corriente de simplificación mecánica que domina en otros fabricantes. Comentó que la marca mantiene una estrategia enfocada en soluciones híbridas entre combustión e hidrógeno, uso de combustibles sintéticos y mejoras constantes en la eficiencia térmica, una filosofía que la ha llevado a desarrollar tecnologías poco habituales en el sector.

¿Tiene futuro en plena transición ecológica?

Aunque este motor sigue siendo un prototipo sin fecha de producción, Ander afirmó que su existencia demuestra que la combustión interna aún no ha dicho su última palabra. A su juicio, si este avance llegara a la calle, podría abrir una vía alternativa dentro de la transición ecológica y ofrecer una convivencia real entre eléctricos, híbridos, hidrógeno y motores tradicionales profundamente transformados.

El experto recordó que los fabricantes continúan obligados a abandonar la combustión en 2035, aunque admitió que la normativa aún podría modificarse. Pese a ese horizonte, destacó que siguen apareciendo innovaciones que cuestionan un futuro exclusivamente eléctrico y que podrían redefinir la estrategia de algunas marcas.