El KIA Sportage 2026 CRDi a gasolina ya está en España y este es su precio: es de bajo consumo y tiene etiqueta ECO
El nuevo KIA Sportage CRDi ya está disponible en el mercado español con opciones de gasolina Mild Hybrid que aseguran un bajo consumo y la codiciada etiqueta ECO.
Más información: Pascual y José, mecánicos, sobre el Tesla de segunda mano que más recomiendan: “Sigue siendo de las mejores compras en eléctrico”
La esperada versión de bajo consumo del superventas de KIA ya está en España. Hablamos del flamante KIA Sportage CRDi, un SUV que ahora trae consigo la codiciada etiqueta ECO de la DGT gracias a su motorización con tecnología Mild Hybrid. Este nuevo modelo, propulsado por gasolina, promete eficiencia y las avanzadas características que ya son marca de la casa coreana.
¿Qué precio tiene el nuevo KIA Sportage CRDi y qué motor trae?
El nuevo KIA Sportage CRDi tiene un precio de partida de 42.070 euros en España y se ofrece en tres configuraciones específicas.
El modelo se vende con dos alternativas principales: una de transmisión manual y tracción delantera, disponible en los acabados Drive y Tech, y otra variante automática, también 4x2, pero en la terminación GT line.
Esta motorización de gasolina con sistema híbrido ligero garantiza bajo consumo.
¿Qué opciones de equipamiento trae este nuevo KIA Sportage con etiqueta ECO?
El KIA Sportage CRDi llega a España con un equipamiento que eleva la experiencia de manejo. Aunque las versiones para España se limitan a tres opciones de precio y acabados, el modelo global exhibe una serie de características pensadas para la comodidad y la aventura.
En el habitáculo destacan elementos como la pantalla panorámica doble, que combina aproximadamente 24 pulgadas de visualización para navegación y entretenimiento, y el espacio para las piernas en la segunda fila, que es líder en su clase con 41.3 pulgadas.
Además del diseño audaz, con faros LED verticales que captan miradas y nuevos diseños de ruedas de hasta 19 pulgadas, el KIA Sportage está preparado para casi todo.
De manera opcional o en versiones superiores, suma elementos como la tracción en las cuatro ruedas (AWD) con selector de modo multiterreno para lodo, nieve y arena, así como una altura libre al suelo de 8.3 pulgadas para las versiones AWD.
En cuanto a seguridad, trae tecnología de frenado automático de emergencia.
Lista de precios del KIA Sportage CRDi en España
Según los especialistas en motor de Car and Driver, la lista de precios oficiales para España queda así:
-
Desde 42.070 euros el KIA Sportage CRDi MHEV Drive 4x2 manual
-
Desde 44.970 euros el KIA Sportage CRDi MHEV Tech 4x2 manual
-
Desde 53.170 euros el KIA Sportage CRDi MHEV GT line 4x2 automático