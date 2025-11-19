El KIA Sportage 2026 CRDi a gasolina ya está en España y este es su precio: es de bajo consumo y tiene etiqueta ECO

Diseñado para la aventura, el Sportage 2026 es capaz de manejar barro, nieve y arena en ciertas situaciones con el modo Multi-Terrain disponible. KIA

La esperada versión de bajo consumo del superventas de KIA ya está en España. Hablamos del flamante KIA Sportage CRDi, un SUV que ahora trae consigo la codiciada etiqueta ECO de la DGT gracias a su motorización con tecnología Mild Hybrid. Este nuevo modelo, propulsado por gasolina, promete eficiencia y las avanzadas características que ya son marca de la casa coreana.

¿Qué precio tiene el nuevo KIA Sportage CRDi y qué motor trae?

El nuevo KIA Sportage CRDi tiene un precio de partida de 42.070 euros en España y se ofrece en tres configuraciones específicas.

El modelo se vende con dos alternativas principales: una de transmisión manual y tracción delantera, disponible en los acabados Drive y Tech, y otra variante automática, también 4x2, pero en la terminación GT line.

Esta motorización de gasolina con sistema híbrido ligero garantiza bajo consumo.

¿Qué opciones de equipamiento trae este nuevo KIA Sportage con etiqueta ECO?

El KIA Sportage CRDi llega a España con un equipamiento que eleva la experiencia de manejo. Aunque las versiones para España se limitan a tres opciones de precio y acabados, el modelo global exhibe una serie de características pensadas para la comodidad y la aventura.

En el habitáculo destacan elementos como la pantalla panorámica doble, que combina aproximadamente 24 pulgadas de visualización para navegación y entretenimiento, y el espacio para las piernas en la segunda fila, que es líder en su clase con 41.3 pulgadas.

Además del diseño audaz, con faros LED verticales que captan miradas y nuevos diseños de ruedas de hasta 19 pulgadas, el KIA Sportage está preparado para casi todo.

De manera opcional o en versiones superiores, suma elementos como la tracción en las cuatro ruedas (AWD) con selector de modo multiterreno para lodo, nieve y arena, así como una altura libre al suelo de 8.3 pulgadas para las versiones AWD.

En cuanto a seguridad, trae tecnología de frenado automático de emergencia.

El Sportage 2026 ofrece hasta 21 cm de altura libre del suelo disponible para mejorar la visibilidad y asegurar una experiencia de exploración con confianza. KIA

Lista de precios del KIA Sportage CRDi en España

Según los especialistas en motor de Car and Driver, la lista de precios oficiales para España queda así: