Un analista en coches sobre el Ford Fiesta que puede resurgir en los siguientes años por su gran potencia: “Corre más de lo que esperaba”

El Ford Fiesta XR2 es uno de esos compactos clásicos que, pese a su aparente sencillez, sigue despertando pasiones entre los entusiastas de la conducción. Según el analista Dani Cuadrado, especializado en coches, este vehículo podría resurgir en un mercado que busca el encanto analógico de este tipo de vehículos y que los coches modernos han desaparecido por completo.

Conducción pura: un compacto que sigue dando batalla

Durante una prueba reciente, el experto puso a prueba este coche destacando, en primera instancia, la dirección firme y sin asistencia, que exige fuerza pero ofrece una sensación de control total. “Hay que estar fuerte para llevarlo”, comentó entre risas, mientras explicaba que esa dureza es parte del carácter del coche.

El cambio, aunque algo impreciso, mantiene el tacto mecánico que tantos valoran, y el sonido del motor se vuelve protagonista en cada aceleración.

El modelo probado contaba con neumáticos semislick Nankang, lo que incrementó su agarre al calentar, permitiendo una conducción más agresiva y divertida. El analista señaló que “el coche no se mueve nada de atrás, entra con decisión y transmite mucha confianza”. Aun con un freno de pedal algo blando, el sistema respondió de forma constante y segura, sin perder eficacia.

Además, el especialista resaltó que el Fiesta “no busca tiempos ni cifras, sino sensaciones”. La ausencia de sistemas de asistencia o de dirección eléctrica convierte cada curva en una experiencia física. “Es un coche que te obliga a conducir de verdad”, explicó, subrayando que esa conexión directa entre máquina y conductor es lo que lo vuelve tan especial frente a los vehículos actuales.

Rendimiento y sensaciones: el encanto de lo clásico

El Fiesta mantiene un equilibrio entre ligereza, tracción y respuesta inmediata que lo hace especialmente entretenido en curvas. El experto observó que la transición entre segunda y tercera marcha es algo larga, pero el conjunto compensa con estabilidad y precisión en los apoyos.

En palabras del analista, “estos coches son adictivos; el sonido, las revoluciones y la sensación de estar conectado con la carretera no se comparan con nada moderno”.

Sin ayudas electrónicas ni artificios, el Fiesta se presenta como una joya sencilla pero eficaz, un recordatorio de que el placer de conducir no siempre necesita pantallas o modos de conducción. Su posible regreso en los próximos años, si Ford decide recuperar la esencia del modelo, podría atraer a quienes buscan volver a sentir la carretera con las manos, no con los asistentes.