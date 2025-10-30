Emilio, mecánico, sobre esta extraña avería en el Seat Ibiza: “Me quedé parado a media carretera de noche”

El icónico Seat Ibiza, uno de los vehículos más vendidos alrededor del mundo, es uno de esos coches de mil batallas: sumamente rendidor y gran compañero de la carretera. Sin embargo, y como la gran mayoría de este tipo de vehículos, el tiempo ha comenzado a pasar factura, revelando una avería que puede provocar más que un dolor de cabeza: apagones intermitentes en la radio, el aire acondicionado y las luces, hasta quedar completamente sin alimentación.

El Ibiza “irrompible” y una avería que nadie esperaba

De acuerdo con JuanFran, del canal Car Wow España, el Seat Ibiza TDI se había ganado fama de resistente tras sobrevivir a varios experimentos: desde pruebas de consumo extremo hasta recorridos a plena carga. Sin embargo, este nuevo fallo puso en jaque su reputación.

Según el diagnóstico de Emilio, mecánico de experiencia al que JuanFran acudió, el problema se originó en el alternador, que generaba picos de voltaje anormales y había provocado la quema de varias bombillas y la descarga total de la batería.

Con un multímetro primero y luego con un osciloscopio, Emilio confirmó lo que ya intuía: el alternador estaba emitiendo picos de más de 25 voltios, cuando el sistema del coche debería mantenerse entre 13,8 y 14,4 voltios.

Esa sobretensión explicaba los destellos de las luces, la quema de bombillas y las desconexiones aleatorias del cuadro. “Un alternador así no solo da fallos eléctricos; puede llegar a freír la centralita”, advirtió el mecánico mientras desmontaba el componente dañado.

Diagnóstico, reparación y lecciones aprendidas

Una vez retirado el alternador, Emilio comprobó que el regulador interno de voltaje estaba completamente deteriorado. Esto provocaba que el flujo eléctrico hacia la batería no se controlara, generando daños acumulativos en otros elementos. Se sustituyó tanto el alternador como la batería, que había sufrido un sobrecalentamiento visible.

Tras la instalación, el sistema mostró valores estables y el Ibiza volvió a encender con normalidad.

Emilio aprovechó el caso para remarcar un punto clave: muchos conductores asocian las fallas eléctricas a la electrónica moderna, cuando en realidad los problemas suelen estar en componentes mecánicos con décadas de historia. “No es raro que un alternador viejo se descontrole. Lo importante es detectarlo a tiempo antes de que te deje tirado, como le pasó a Juanfran”, explicó.

Más allá del Ibiza: un problema más común de lo que parece

El caso del Ibiza TDI no fue el único que pasó por su taller esa semana. Emilio contó que un BMW Serie 7, cuyo propietario pensaba que tenía una avería en la caja de cambios, presentaba síntomas casi idénticos: tirones, fallos intermitentes y reinicios del sistema eléctrico.

El diagnóstico fue el mismo: un alternador que generaba picos de voltaje. “A veces creemos que es una avería electrónica grave y solo es un componente básico que perdió su calibración”, señaló el mecánico.