Juanjo Jiménez, experto en mecánica, no se corta y señala el mejor coche chino que te puedes comprar en España: "A mí me tiene loquísimo"

"Es de los coches chinos más vendidos del momento", así comienza Juanjo Jiménez, mecánico. El modelo al que se refiere es el Omoda 5, esta marca pertenece al fabricante chino Chery, se caracterizan por crear SUV llenos de tecnología.

Omoda ha aumentado sus ventas en España un 118% en comparación con el año anterior desde los meses de enero a julio. Durante estos meses ha conseguido 7.344 matriculaciones frente a las 3.369 del ejercicio anterior.

"A mí me tiene loquísimo", argumenta el mecánico. El motor con el que cuenta este modelo es un 1.6 con 145 CV de potencia, por lo que sin duda cubre las necesidades básicas de cualquier conductor. Además, cuenta con turbo y cuatro cilindros con distribución por cadena. El precio de salida del modelo es de 22.990 euros.

Ejemplo de un Omoda 5. Getty Images

Por otro lado, analiza varios de los componentes con los que cuenta el modelo, como la centralita y sensores de la caja de cambios, que es de la marca alemana Bosch, y su compresor, de la marca china Sany, su correa es de la marca Gates, conocida mundialmente en el sector.

En cuanto a la parte baja, muestra que los elementos del motor cuentan con una buena fijación, además de estar correctamente señalizados.

De la misma manera que según el entendido, el coche cuenta con un buen aislamiento térmico. "Hay bastante espacio libre porque seguramente habrá una versión híbrida de este coche", afirma.

Desde la publicación de sus redes, hace hincapié en el filtro de partículas de gasolina, componente que reduce la emisión de partículas contaminantes. Según Jiménez: "me gusta bastante, es simple y fácil de quitar. Para ser mecánico este coche me gusta".

En cuanto al eje de las ruedas delanteras, el entendido muestra que el coche cuenta con bastantes controles de calidad. Además, de tener un buen material en los latiguillos de frenos, estos son mangueras flexibles que transportan el líquido con alta presión hasta las pinzas o los bombines de las ruedas.

"Este coche para hacer los mantenimientos es buenísimo", declara. Tras quitar el protector del motor, lo enseña en detalle aclarando que está compuesto de aluminio y según él, todo está situado para que se pueda acceder con facilidad.

Si entramos en el interior se destaca que ya no existe el modo Sport en el modelo, ya que según aclara, se debe a que a los compradores les gusta más el sonido real sin falta de poner esta variante. De este modo lo explica en su video.

Tras esta publicación, el entendido ha recibido ciertos comentarios en desacuerdo con su opinión acerca de este coche, con lo que él mismo argumenta desde otro de sus vídeos que: "Os acordáis de una marca que vino en el 2005, Dacia. Los compraban porque eran económicos, pero ha resultado que quien lo hizo sigue circulando con ese modelo".

Con esto el entendido argumenta que tal vez las nuevas marcas nos sorprendan para bien durante los próximos años, aunque esto solo se sabrá con el paso del tiempo. Pero él lo tiene claro. "Yo creo que estos coches van a ser bastante fiables dentro de cinco años".