La alerta de un mecánico sobre un fallo en el coche si sale esto en el cuadro: "Imposible arranque en 800 kilómetros"

En los coches más modernos, cuando hay fallos no siempre vale con solucionarlos o cambiar la pieza, se necesitan bastantes más cosas. Traemos un caso relacionado con el Adblue líquido que utilizan los motores diésel, con lo que reducen las emisiones contaminantes.

"Imposible arranque en 800 kilómetros" este es el aviso del que advierte Mateo, mecánico desde su taller de Murcia. Hace referencia al ejemplo que expone desde sus redes, mostrando una Peugeot Rifter del año 2021.

En esta, tras haber recorrido los 800 kilómetros indicados, el motor dejó de encenderse, a consecuencia de este sistema de anticontaminación. El problema se encuentra en que el depósito de la urea o Adblue estaba roto, concretamente su centralita, además de su bomba y su aforador.

Garrafa de Adblue. Getty Images

Por lo que para poder solucionarlo, se necesita un nuevo depósito. "Cuando se monta, no es solo eso y salir corriendo", aclara Mateo. Ya que el coche va a continuar sin poder arrancarse. El cambio de este sistema puede llegar a tener un precio de hasta 5.000 euros aproximadamente, dependiendo del modelo.

Tras instalarlo se debe llenar el depósito con su líquido correspondiente, además de añadir aditivos. En concreto destaca el cristalizante, con esto se evitará que se creen averías dentro del mismo depósito.

Además, cuando se añada este líquido refrigerante, no se debe completar el tanque hasta que rebose, puesto que se romperá el sistema, hay que dejarlo con seis o siete litros, según el entendido.

Por otro lado, la recomendación para que dure más tiempo este sistema, es limpiar el inyector del Adblue, del mismo modo, que hacer una activación para comprobar que el sistema funcione correctamente, así lo muestra el mecánico en su publicación.

Tras esto, es importante actualizar el software, para que el coche reconozca el nuevo sistema y permita ser arrancado. Este proceso normalmente se suele hacer de forma inalámbrica, al igual que en los teléfonos móviles.

El propio coche es capaz de actualizarse y suele emitir una señal en el cuadro indicando de que hay una actualización disponible, que se deberá aprobar una vez instalada.

Después, al ser tan moderno con una máquina de diagnosis, se tiene que revisar el ordenador. Esto se debe, según el entendido, a que los coches modernos no permiten desbloquearse tan fácilmente.

Para cuidar este sistema, los mantenimientos y las comprobaciones de nivel son fundamentales, así como utilizar un Adblue de calidad y los correspondientes aditivos. Este líquido no debe estar expuesto a altas temperaturas, por lo que se debería guardar en un lugar fresco y seco.