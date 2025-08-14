Un analista de coches confirma el mejor modelo para principiantes en España: "Son irrompibles, van muy bien"

El grupo Volkswagen, en concreto una de sus marcas alemanas, Audi, se sumó a los recortes en sus previsiones del ejercicio de 2025, a consecuencia de los aranceles en las importaciones de sus modelos.

En un primer momento, consideraban obtener un beneficio de entre 76.000 y 82.000 millones de euros, frente a los 65.000 y 70.000 millones de euros que esperan actualmente. Hoy traemos la opinión de un experto, Mérida, entendido desde las redes. Él aclara qué modelo comprar como primer coche y casualmente es uno de este grupo automovilístico.

Concretamente, hace referencia al Audi A4. "Son irrompibles, esas carrocerías van muy bien" de este modo lo describe, argumentando, la dureza que les caracteriza, además, de su bajo coste de reparación y su poco consumo.

Imagen de ejemplo de un Audi A4. Getty Images

El entendido aclara la motorización que él mismo recomienda, el 1.900 TDI de 130 CV, esta se dejó de fabricar alrededor del año 2005; sin embargo, siguen estando presentes en España dentro del mercado de segunda mano.

Mérida hace alusión a la versión avance, esto significa que incluye un equipamiento adicional, lo que le suma valor al modelo con distintos extras, de este modo lo muestra el entendido en sus redes sociales.

Por otro lado, si usted se encuentra en búsqueda de un coche de segunda mano fiable, acorde con el precio y sin fallos, estos son algunos consejos a seguir para comprobar el buen estado del modelo, y que no caiga en una estafa.

En el interior, es importante cerciorarse del estado de los asientos y el uso que parezcan tener, si este es acorde con la cantidad de kilómetros que dice tener el coche o, por el contrario, parecen más nuevos o desgastados según la distancia que se supone que haya recorrido el modelo, del mismo modo, que el estado de los neumáticos.

Mirar las juntas de las chapas puede ayudar a descubrir si se ha sufrido alguna clase de impacto con el vehículo o si ha sido reparado, por ejemplo, si estas se encuentran con demasiada apertura o simplemente no casan entre sí.

Una herramienta muy útil son los informes del vehículo, pero no vale sólo con eso, utilizar aparatos OBD, puede ser fundamental para evitar una estafa.

Estos son sensores, analizan el estado del coche. Solo se necesita conectarlos, por lo que es algo que uno mismo puede hacer sin necesidad de un profesional. Va a aclararnos muchas dudas sobre los kilómetros y los posibles sensores de fallo que existan.